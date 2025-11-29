Орбан: Украина должна стать буферным государством между Россией и НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что после завершения боевых действий Украина в итоге должна стать буферным государством между Россией и странами НАТО.
В интервью немецкой прессе Орбан отметил, что, по его мнению, единственным возможным долгосрочным решением является обеспечение послевоенного порядка, основанного на фундаментальном принципе, согласно которому Украина вернет себе статус буферного государства, которым она когда-то обладала. При этом необходимо, чтобы Россия сохранила за собой территории, согласованные по итогам международной мирной конференции, а все, что останется под контролем Украины к западу от новой границы, должно стать буфером на восточных рубежах НАТО. Кроме того, глава венгерского правительства подчеркнул, что Россия и НАТО должны согласовать численность и оснащение украинской армии, которой будет разрешено находиться в этой буферной зоне.
Орбан также добавил, что для достижения долгосрочного мира Россия и НАТО будут должны предоставить гарантии того, что никто не подчинит своей власти это «буферное государство». Венгерский премьер напомнил, что в международном праве существуют определенные инструменты, при помощи которых может быть создана такая система гарантий.
В то же время Орбан отмечает, что европейским политикам придется рано или поздно признать, что конфликт на Украине проигран, а условия соглашения, которые Москва предлагала в 2022 году, были значительно выгоднее для Киева, чем те, которые выдвинуты сейчас.
Информация