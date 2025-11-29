Пленный боевик ВСУ: Британские инструкторы называли нас сбродом
Очередной украинский военнопленный решил слегка отступить от привычных слезливых рассказов о насильственной мобилизации, отправки на фронт без подготовки, отсутствии командования, связи, снабжения и закончившегося боекомплекта. Видимо, по той причине, что сдался он нашим бойцам не добровольно, а был взят в плен.
Рассказ на камеру боевика ВСУ, к слову, счастливо избежавшего смерти и даже ранений, в официальном аккаунте опубликовало Министерство обороны России. Вояка, тщательно подбирая русские слова, дабы не перейти на мову, поведал, что сидел он с двумя товарищами спокойно в блиндаже. Вдруг откуда ни возьмись налетели наши штурмовики.
Дальше всё традиционно. Пленных отвели в тыл, напоили и накормили, дали кашу с тушенкой, чай с печеньем. Раненым оказали медицинскую помощь.
Далее боец начал усиленно сдавать не только своих. Рассказывает, что сослуживцы, мол, мародерствовали, брали всё, что ценное. Он, конечно, этим не занимался — кто сейчас проверит.
Говорит, мог откупиться и остаться дома, но таких денег, которые требовали военкомы, не было. Оказывается, военная подготовка была. Проходил он ее на Ровенском полигоне. Причем обучение тактике и медицине проводили британские инструкторы. Тренировались стрелять, бросать гранаты, форсировать водные преграды. Но относились англичане к новобранцам, мягко говоря, свысока:
Закончил свою речь военнопленный призывом к сослуживцам сложить оружие и сдаться. Говорит, в российском плену ко всем относятся хорошо. Вот только показывать это видео на Украине смысла не имеет. Однозначно все будет перевернуто: мол, пропаганда, его под угрозой все это рассказывать заставили. И ведь верят, судя по тому, что большинство воюют до последнего патрона даже в полном окружении, пока наши гранату не бросят.
К слову, расположение Ровенского учебного центра (233-й общевойсковой полигон) на западе Украины давно известно нашим военным. Находится он между Костополем и городом Ровно вблизи с небольшим поселком Новая Любомирка. Площадь полигона внушительная — 50 кв. километров, что позволяет проводить артиллерийские стрельбы. Он стал базовым центром для подготовки иностранных наемников еще в первые месяцы СВО.
Все подобные места — это наследие советских времен, которое почему-то не декоммунизировано до сей поры киевскими властями. Приходится ВС РФ помогать им в этом. В конце марта 2022 года по казармам полигона с «солдатами удачи» прилетела наша ракета.
Еще этот полигон известен тем, что оттуда постоянно бегут украинские мобилизованные захисники. Летом прошлого года небезызвестная нардепка Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, побывавшая в Ровенском учебном центре, пообщавшись с проходящими подготовку военными, поведала, что есть случаи, когда за день сбегают около 14 человек. Видать, очень их расстраивает отношение британских инструкторов.
Информация