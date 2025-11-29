Пленный боевик ВСУ: Британские инструкторы называли нас сбродом

Очередной украинский военнопленный решил слегка отступить от привычных слезливых рассказов о насильственной мобилизации, отправки на фронт без подготовки, отсутствии командования, связи, снабжения и закончившегося боекомплекта. Видимо, по той причине, что сдался он нашим бойцам не добровольно, а был взят в плен.



Рассказ на камеру боевика ВСУ, к слову, счастливо избежавшего смерти и даже ранений, в официальном аккаунте опубликовало Министерство обороны России. Вояка, тщательно подбирая русские слова, дабы не перейти на мову, поведал, что сидел он с двумя товарищами спокойно в блиндаже. Вдруг откуда ни возьмись налетели наши штурмовики.

Кинули гранату, маленький взрыв был, и мы сразу сдались в плен.




Дальше всё традиционно. Пленных отвели в тыл, напоили и накормили, дали кашу с тушенкой, чай с печеньем. Раненым оказали медицинскую помощь.

Далее боец начал усиленно сдавать не только своих. Рассказывает, что сослуживцы, мол, мародерствовали, брали всё, что ценное. Он, конечно, этим не занимался — кто сейчас проверит.

Говорит, мог откупиться и остаться дома, но таких денег, которые требовали военкомы, не было. Оказывается, военная подготовка была. Проходил он ее на Ровенском полигоне. Причем обучение тактике и медицине проводили британские инструкторы. Тренировались стрелять, бросать гранаты, форсировать водные преграды. Но относились англичане к новобранцам, мягко говоря, свысока:

Британские инструкторы называли нас сбродом.




Закончил свою речь военнопленный призывом к сослуживцам сложить оружие и сдаться. Говорит, в российском плену ко всем относятся хорошо. Вот только показывать это видео на Украине смысла не имеет. Однозначно все будет перевернуто: мол, пропаганда, его под угрозой все это рассказывать заставили. И ведь верят, судя по тому, что большинство воюют до последнего патрона даже в полном окружении, пока наши гранату не бросят.

К слову, расположение Ровенского учебного центра (233-й общевойсковой полигон) на западе Украины давно известно нашим военным. Находится он между Костополем и городом Ровно вблизи с небольшим поселком Новая Любомирка. Площадь полигона внушительная — 50 кв. километров, что позволяет проводить артиллерийские стрельбы. Он стал базовым центром для подготовки иностранных наемников еще в первые месяцы СВО.



Все подобные места — это наследие советских времен, которое почему-то не декоммунизировано до сей поры киевскими властями. Приходится ВС РФ помогать им в этом. В конце марта 2022 года по казармам полигона с «солдатами удачи» прилетела наша ракета.

Еще этот полигон известен тем, что оттуда постоянно бегут украинские мобилизованные захисники. Летом прошлого года небезызвестная нардепка Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, побывавшая в Ровенском учебном центре, пообщавшись с проходящими подготовку военными, поведала, что есть случаи, когда за день сбегают около 14 человек. Видать, очень их расстраивает отношение британских инструкторов.

17 комментариев
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 17:09
    Пленный боевик ВСУ: Британские инструкторы называли нас сбродом

    Тогда, укро-боевик обоснуй, что это не так.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 17:12
      Как ласково и по-отечески саксы называют этих уродов.... negative
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:34
        Пленный боевик ВСУ: Британские инструкторы называли нас сбродом

        Опять "откровения" от пленного боевика. Я также согласен, это сброд уголовников.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 17:34
        Цитата: майор Юрик
        Как ласково и по-отечески саксы называют этих уродов.... negative

        Не иначе, они между собой родственники winked
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          0
          Сегодня, 18:08
          они между собой родственники fellow

          он плохо знает английский
          они говорили broder 🤣
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:33
      Цитата: Теренин
      Пленный боевик ВСУ: Британские инструкторы называли нас сбродом

      Тогда, укро-боевик обоснуй, что это не так.

      Британцы вежливые парни, они назвали селюков - сбродом, хотя должны называть их - рабами.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:16
    ❝ Британские инструкторы называли нас сбродом ❞ —

    — Всё, что он рассказал о себе и сослуживцах, подтверждает, что на этот раз британцы были правы ...
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:20
    Британские инструкторы называли нас сбродом

    Посмотрел я ролик с интервью этого горе бойца... Мда... Британцы еще мягко выразились
  4. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 17:21
    Похоже гранита у наших бракованся была. Не надо нам таких пленных.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:38
      Щирый прапор
      Не надо нам таких пленных.

      Лучше таких, чем чистоплюйных откровенных нациков. Те, точно не нужны.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Сегодня, 17:23
    Цитата: Малый академический словарь
    сброд -а (-у), м., собир. разг. пренебр.
    Случайно собравшиеся вместе ничтожные, незначительные или общественно вредные люди.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 17:34
    Британские инструкторы называли нас сбродом

    А в какое время суток и в какие времена бриты считали славян и этого бедолагу, равными? А это что? Ой, опять нацизм.
    Читайте классику... Там уже все есть. laughing
  7. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 17:35
    какая жалость!)))что же теперь чубатым делать,как дальше жить?)))
  8. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    0
    Сегодня, 17:37
    Почему данный пленник ВСУ до сих пор жив?
  9. Виталий Лялин
    Виталий Лялин
    0
    Сегодня, 17:45
    Ну, ну. Этот " сброд" уже с 2014 года воюет с нами. И с начала СВО/ войны. А кто такие англичане ? С кем воевали реально ? Чтобы рот открывать, советы давать. Пусть даже хохлам. Потому украинцы и проигрывают. Но учатся на поле боя. И для нас это плохо. А что до англичан. То с ними всё ясно. Вся их "сила" только в деньгах (награбили в своё время много).
    И это их слабое место.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:53
    Цитата: Лимон
    какая жалость!)))что же теперь чубатым делать,как дальше жить?))

    Сдаваться? Или освобождаться? Да вот. Если не наследили.
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:03
    Так это они любя наверняка