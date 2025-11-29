В Израиле замечен украинский Ан-124, прилетевший за военным грузом
В израильском аэропорту Бен-Гурион в очередной раз замечен украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан», прилетевший за военным грузом. Вероятнее всего, как и прежде, украинский борт загружается запчастями и зенитными ракетами PAC-2 (GEM+) для ЗРК Patriot, ранее снятых в Израиле с вооружения и постепенно передаваемых Тель-Авивом ВСУ.
Замеченный ранее в Тель-Авиве украинский Ан-124 после того, как в него были загружены характерные контейнеры, отправился в немецкий Лейпциг, откуда любезно предоставленные Израилем ВСУ вооружения были транспортированы в Киев. Примечательно, что рейс был выполнен всего через три дня после того, как Зеленский подтвердил применение в бою израильских ЗРК Patriot.
Ранее Киев подтвердил передачу Израилем ВСУ одного ЗРК MIM-104 Patriot PAC-2. После выполнения в США необходимых ремонтных работ комплекс был доставлен на территорию Украины. По словам Зеленского, договоренность с израильским премьер-министром Нетаньяху о поставках Украине систем ПВО была заключена еще до начала вооруженного конфликта в секторе Газа. При этом изначально речь в тот момент шла не о списанных Patriot, а о комплексах Barak 8 израильско-индийской разработки.
Однако из-за внезапной атаки ХАМАС в октябре 2023 года Нетаньяху передумал передавать Украине эти системы ПВО, после дополнительных переговоров согласившись снабжать ВСУ снятыми с вооружения ЦАХАЛ устаревшими ЗРК Patriot.
