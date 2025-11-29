В Израиле замечен украинский Ан-124, прилетевший за военным грузом

В Израиле замечен украинский Ан-124, прилетевший за военным грузом

В израильском аэропорту Бен-Гурион в очередной раз замечен украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан», прилетевший за военным грузом. Вероятнее всего, как и прежде, украинский борт загружается запчастями и зенитными ракетами PAC-2 (GEM+) для ЗРК Patriot, ранее снятых в Израиле с вооружения и постепенно передаваемых Тель-Авивом ВСУ.

Замеченный ранее в Тель-Авиве украинский Ан-124 после того, как в него были загружены характерные контейнеры, отправился в немецкий Лейпциг, откуда любезно предоставленные Израилем ВСУ вооружения были транспортированы в Киев. Примечательно, что рейс был выполнен всего через три дня после того, как Зеленский подтвердил применение в бою израильских ЗРК Patriot.



Ранее Киев подтвердил передачу Израилем ВСУ одного ЗРК MIM-104 Patriot PAC-2. После выполнения в США необходимых ремонтных работ комплекс был доставлен на территорию Украины. По словам Зеленского, договоренность с израильским премьер-министром Нетаньяху о поставках Украине систем ПВО была заключена еще до начала вооруженного конфликта в секторе Газа. При этом изначально речь в тот момент шла не о списанных Patriot, а о комплексах Barak 8 израильско-индийской разработки.

Однако из-за внезапной атаки ХАМАС в октябре 2023 года Нетаньяху передумал передавать Украине эти системы ПВО, после дополнительных переговоров согласившись снабжать ВСУ снятыми с вооружения ЦАХАЛ устаревшими ЗРК Patriot.

  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:43
    И летают и доставляют,и ведь не падают.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 17:50
      Мда , летают доставляют оружие, а мы им не помогаем упасьти am
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 17:53
        А как помочь? Сбить над Лейпцигом? Дальше то по земле.
    2. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Ропот 55
      И летают и доставляют,и ведь не падают.

      Ну он ( Ан-124) же маленький, вëрткий, мало заметный...
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 18:12
      Пишут, что он выгружался, а не загружался.
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 17:52
    Если израиль и правда поставляет военные грузы нацистской украине с гитлеровским коллаборационистом степаном бандерой в героях, забыв о фактах второй мировой войны и наплевав на память о жертвах своих дедов, наверное и россия вполне может поставлять такие грузы ирану к примеру.
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 17:53
    Не хочу верить, что нет у нас методов на этом самолёт? Неужели не найдётся ледоруба
    1. К_4 Звание
      К_4
      -1
      Сегодня, 18:03
      Да не можем мы нормально воевать, не можем, пока друзья и родня наших элит живут там, пока там их вложения, как вы не поймете. Саботаж будет идти постоянно, красные линии чертиться все реже, а голоса о замирении, и пофиг как, звучать всё громче.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 18:12
        Дак никто и не спорит про ваши элиты .Зеля даже и не отрицает,как и другие.)))
  4. николаи Звание
    николаи
    0
    Сегодня, 18:01
    Верхушка Украины откровенно называет себя жидонацистами. Природа у них такая , продажная.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -1
    Сегодня, 18:06
    После того, как Украина атаковала мирные суда с российскими экипажами в Черном море, имеет ли Россия право завалить этот самолет? Вопрос риторический.

    Вспоминается выражение Сократа -«Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины».