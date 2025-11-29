Польский премьер напомнил, для чего создавался Североатлантический альянс

Польский премьер напомнил, для чего создавался Североатлантический альянс

Глава правительства Польши Дональд Туск обратился с напоминанием к союзникам по НАТО. Польский премьер напомнил, для чего изначально создавался Североатлантический альянс.

Такие рассуждения он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Туск заявил, что самого начала альянс был сформирован для противодействия Советскому Союзу, а значит, России:

Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России..

Он сказал, что альянс базировался на фундаменте солидарности западных государств, а не на эгоистичных интересах каждой из стран-участниц.

Туск отметил при этом:

Надеюсь, ничего не изменилось.

Свой пост премьер-министр Польши опубликовал незадолго до запланированных американо-украинских переговоров, посвященных мирному урегулированию конфликта на Украине.

При этом он почему-то забыл упомянуть, что в момент создания Североатлантического альянса Польша находилась в лагере его противников, будучи союзником СССР. К тому же Советский Союз и Россия – это не совсем одно и тоже. СССР состоял из 15 республик, и наша страна была лишь одной из них, правда, самой крупной и сильной. Россия и Украина, между которыми сейчас идет вооруженный конфликт, на тот момент были составными частями одного единого государства.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявлял, что польской армии требуется дополнительно почти 44 миллиарда евро на военные нужды. Эти деньги Варшава хочет получить от руководства ЕС.
  1. ЛМН Звание
    ЛМН
    +1
    Сегодня, 17:36
    Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявлял, что польской армии требуется дополнительно почти 44 миллиарда евро на военные нужды. Эти деньги Варшава хочет получить от руководства ЕС.


    Классика)

    ПС.Цезарий..хорошо хоть не Иесусий)
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 17:37
    Он бы ещё напомнил где было то НАТО и где территория того СССР? И где все сейчас?
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:42
      Туск заявил.......

      Слова этой свиньи даже комментировать не хочу.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 17:38
    Дай денег,дай денег,кому говорю! Как же удивительно похожи эти две нации пшеки и укры!)))
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Лимон
      Дай денег,дай денег,кому говорю! Как же удивительно похожи эти две нации пшеки и укры!

      Вспомните сколько столетий укры под поляками были, вот и у поляков научились просить подаяние.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:39
    Конечно ничего не изменилось,просто есть члены альянса а есть ЧЛЕНЫ альянса и никогда Польша и Трибалтытне будут равны тем же США или Турции,но эти полоумные не хотят это признать хоть и понимают
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 17:40
    Туск заявил, что самого начала альянс был сформирован для противодействия Советскому Союзу, а значит, России:


    "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (с)

    А Польша где на тот момент была?
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 18:06
      Радостно осваивала немецкие земли, полученные от доброго СССР
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:10
      Цитата: Товарищ Берия
      А Польша где на тот момент была?

      В 1968 году Польша чехов мутузила, од этом Туск забыл.
  6. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +3
    Сегодня, 17:46
    "...Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, s'est adressé aux alliés de l'OTAN pour leur rappeler l'objectif initial de l'Alliance atlantique..."
    Doit on rappeler à ce ministre que l'OTAN avait été pour "faire face" au Pacte de Varsovie...
    Incluant Tous les pays de l'est et toute 'URSS ce qui n'existe plus depuis longtemps donc l'OTAN n'avait plus de raison d'exister et encore moins de s'étendre ...

    "...Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к союзникам по НАТО, чтобы напомнить им о первоначальной цели Атлантического Альянса..."
    Следует напомнить этому министру, что НАТО было призвано "противостоять" Варшавскому договору...
    Включая все восточные страны и весь СССР, которого давно уже не существует, поэтому у НАТО больше не было причин существовать, не говоря уже о расширении ...
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 17:56
      Цитата: YanniKounnar
      Doit on rappeler à ce ministre que l'OTAN avait été pour "faire face" au Pacte de Varsovie...


      Cher collègue, permettez-moi de vous corriger. L'OTAN a d'abord été créée, puis le pacte de Varsovie.

      Sinon, vous avez raison.
    2. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 18:02
      . Следует напомнить этому министру, что НАТО было призвано "противостоять" Варшавскому договору

      Нато создали до Варшавского договора.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:47
    ❝ Польский премьер напомнил, для чего создавался Североатлантический альянс ❞ —

    Цели НАТО:
    — «Держать русских вне Европы,
    американцев - в Европе,
    а немцев - под Европой» © ...
    (Гастингс Исмей , Первый генеральный секретарь НАТО)
  8. Виталий Лялин
    Виталий Лялин
    0
    Сегодня, 18:00
    Очень интересно !!! А против кого НАТО существовало с 1985 по 2005 годы ? Они должны были исчезнуть вместе с СССР. Победили в холодной войне- радуйтесь. Но исчезните. Но ведь нет. Каким то волшебным образом они сохранились в этот период. Против кого ? Ни СССР ни России фактически не существовало. Ни армии ни вооружений. Или у них в США тогда, в 80 е , были пророки. Такие могущественные. Что предсказали возрождение России через двадцать лет. И военное возрождение в частности. Да такое. Что стали, якобы, угрожать Европе . И самой Америке !!! Во как !
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:03
    [quote]При этом он почему-то забыл упомянуть, что в момент создания Североатлантического альянса Польша находилась в лагере его противников, будучи союзником СССР. [/quot
    Туск темнит и врёт, НАТО создавалось против Варшавского Договора, куда входила Польша. Польша переметнулась в НАТО, а предателей нигде не любят - запомни Тууск ???
    Да и верни положенные земли Померании и Пруссии, принадлежащие победителю СССР и его преемнице Российской Федерации
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:05
    Хочу напомнить пану ляху, что когда ната создавалась, то она создавалась в том числе и против его польши