Зеленский объявил о необходимости «менять план обороны» Украины

Зеленский решил в непростое для всей киевской верхушки время напомнить, что он все еще считает себя верховным главнокомандующим, и объявил о необходимости «менять план обороны» Украины. Соответствующее заявление «осиротевший» после отставки Ермака глава киевской хунты сделал после того, как заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля.

В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал следующее изречение, ограничившись общими фразами:

Время менять базовые документы по обороне Украины, в частности, план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

Замечательно уже то, что про контрнаступление ВСУ, походу, забыто навсегда. Кофе в Ялте, как говорится, перестало быть даже мечтой. Теперь приоритеты должны быть обновлены, пишет Зеленский. Как именно, не уточняется.

Глава режима сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области. Кроме того, в ходе встречи отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, для чего будут выделены дополнительные ресурсы. Которые наверняка будут привычно разворованы, ведь у киевских чиновников даже сейчас это на уровне инстинктов.

Зеленский подчеркнул, что Министерству обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку дронов для боевых бригад. Вчера на это дело был выделен очередной транш в размере 4,3 млрд гривен плюсом к ранее направленным для финансирования «линии дронов» 8 млрд грн. Это без малого 23 миллиарда рублей по нынешнему курсу (291 млн долларов). Вопрос лишь в том, как будут использованы эти деньги.

Ведь вполне может получиться, что закупка БПЛА будет произведена по схеме, как это было с чешской компанией Reactive Drone, которая в течение двух лет продавала украинскому Минобороны китайские беспилотники почти в 20 раз дороже закупочной цены. Предприимчивые чехи закупили партию дронов за 36 миллионов крон, а продали украинцам почти за 700 миллионов (примерно 5,8 млрд рублей), не заплатив в казну 130 миллионов крон налогов. Это только то, что удалось на первых порах выяснить чешскому следствию.

Одним словом, ничего не меняется в датском «украинском королевстве». Пока в бюджете есть хоть какие-то деньги, они будут освоены. Главное, чтобы европейцы не бросили, да сумели изыскать заветные 140 млрд евро. Правда, Трамп очень уж настаивает на прекращении войны. Но у Зеленского помимо Ермака есть кого еще сдавать на откуп НАБУ, можно потянуть время.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 18:31
    Какой план обороны? Карту дурень рисуй с новыми границами с нашими пожеланиями, а там можешь и планы строить.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 18:52
      Цитата: Aндрей Ко
      а там можешь и планы строить.

      Он их не строит, а курит. laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: guest
        Цитата: Aндрей Ко
        а там можешь и планы строить.

        Он их не строит, а курит. laughing

        Зеленский решил поменять план. drinks fellow belay
        Старый план уже не прёт. no
  2. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    -1
    Сегодня, 18:43
    ээээээээээээ.......ээээээээээээээээээ...... даже не знаешь что и написать.....какая то перестановка коек в борделе....... от написания "умных" бумажек на месте ничего не поменяется....ну меняй
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:50
    Надо после вчерашней выходки с танкерами не отдать Одесскую и Николавскую области .Иначе англичане повесят ,потом обмакнут в гудрон и снова повесят. laughing
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 19:07
      его однозначно "повесят"...... либо они либо мы, но ему висеть однозначно...... разница пожалуй только во времени исполнения
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:51
    ❝ Зеленский* объявил о необходимости «менять план обороны» Украины ❞ —

    — Видимо получил от управляющей компании разрешение на перепланировку ...
    (Евроремонт не получается никак)
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Сегодня, 19:00
      Да да с сокращением количества прописанных и проживающих, хотя первоначальный план этого Швондера предусматривал уплотнение..
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:17
        Цитата: Aндрей Ко
        план этого Швондера предусматривал уплотнение

        Швондер и произвёл уплотнение на украинских кладбищах. Такова его сущность и извечная ненависть к украинцам.
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:03
    Зеленский объявил о необходимости «менять план обороны» Украины

    Зеленскому пора уже селфи делать на выездном перечёркнутом знаке "Украина".
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 19:04
    Мать твою, он реально там уже заигрался в свою же пародию на Наполеона. Стратег. Главнокомандующий. Народишко жалко. Правильно их паны быдлом считали.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:14
    Туск назвал «фатальной комбинацией» политическую ситуацию на Украине, где на фоне коррупционного скандала был уволен глава офиса президента Андрей Ермак.
  8. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 19:24
    Ну да, ну да, зеля все деньги как всегда сворует на дроны, а нефтяные терминалы, НПЗ и танкера уже теперь горят хорошо, заткнулись бы уже про их коррупцию и подумали где деньги на нормальное ПВО найти, не только лишь для московской элиты.
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 19:37
    Никакой самый забористый план ему не поможет!
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:42
    Знаю только одно ,зеля шариться по бункерам .Открой эти жалюзи на "окнах" ,а там будут светодиодные лампы . laughing С "естественным " освещением явно переборщили на фото.