Зеленский объявил о необходимости «менять план обороны» Украины
Зеленский решил в непростое для всей киевской верхушки время напомнить, что он все еще считает себя верховным главнокомандующим, и объявил о необходимости «менять план обороны» Украины. Соответствующее заявление «осиротевший» после отставки Ермака глава киевской хунты сделал после того, как заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля.
В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал следующее изречение, ограничившись общими фразами:
Замечательно уже то, что про контрнаступление ВСУ, походу, забыто навсегда. Кофе в Ялте, как говорится, перестало быть даже мечтой. Теперь приоритеты должны быть обновлены, пишет Зеленский. Как именно, не уточняется.
Глава режима сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области. Кроме того, в ходе встречи отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, для чего будут выделены дополнительные ресурсы. Которые наверняка будут привычно разворованы, ведь у киевских чиновников даже сейчас это на уровне инстинктов.
Зеленский подчеркнул, что Министерству обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку дронов для боевых бригад. Вчера на это дело был выделен очередной транш в размере 4,3 млрд гривен плюсом к ранее направленным для финансирования «линии дронов» 8 млрд грн. Это без малого 23 миллиарда рублей по нынешнему курсу (291 млн долларов). Вопрос лишь в том, как будут использованы эти деньги.
Ведь вполне может получиться, что закупка БПЛА будет произведена по схеме, как это было с чешской компанией Reactive Drone, которая в течение двух лет продавала украинскому Минобороны китайские беспилотники почти в 20 раз дороже закупочной цены. Предприимчивые чехи закупили партию дронов за 36 миллионов крон, а продали украинцам почти за 700 миллионов (примерно 5,8 млрд рублей), не заплатив в казну 130 миллионов крон налогов. Это только то, что удалось на первых порах выяснить чешскому следствию.
Одним словом, ничего не меняется в
