Обходной маневр позволил ВС РФ подойти к Славянску менее чем на 13 км

7 946 11
Обходной маневр позволил ВС РФ подойти к Славянску менее чем на 13 км

Российские войска совершили обходной маневр, выйдя южнее Красного Лимана и взяв под контроль значительную часть населённого пункта Диброва. С начала суток продвижение составило около 2,5 км.

Это позволило приблизиться к Славянску с северо-востока. Теперь от передовых позиций российской армии до черты города примерно 12,5 км.



Обращает на себя внимание тот факт, что лесные массивы в районе Дибровы (перевод на русский – Дубравы) не являются особым препятствием для продвижение российских войск. Своё дело делают расчёты тяжёлых огнемётных систем и дроноводы, нанося поражение противнику на занимаемых им позициях.

Как только российские войска освободят Диброву полностью, появится возможность выходить к восточному берегу Северского Донца и на этом направлении – в районе села Стародубовка (помечено на фрагменте карты). В принципе, это последнее после упомянутой Дибровы село, которое отделяет наши войска от Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока.


Теперь уже российские войска используют лесистую местность под Дибровой для относительной скрытности наступательных действий. Кроме того, активно работает реактивная артиллерия и расчёты дронов, которые подавляют активность ВСУ на подступах к Славянску.

Выход к Северскому Донцу позволит дополнительно нарастить давление на противника, находящегося в агломерации и пока явно не собирающегося (несмотря на все слухи о соответствующем пункте в проекте мирного договора) уходить за границы Донбасса.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 18:35
    Теперь от передовых позиций российской армии до черты города примерно 12,5 км.



    ВС РФ зачистили район Варадеро восточнее Дибровы, где в окружение попали группы противника. Зачистка была жесткой, было много наемников.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 18:41
      Цитата: Товарищ Берия
      Зачистка была жесткой, было много наемников.

      Вот такой елей должен литься из всех утюгов!
    2. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 18:43
      Цитата: Товарищ Берия
      было много наемников.

      Надеюсь все они теперь двухсотые. am
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 19:05
      Цитата: Товарищ Берия
      Теперь от передовых позиций российской армии до черты города примерно 12,5 км.



      ВС РФ зачистили район Варадеро восточнее Дибровы, где в окружение попали группы противника. Зачистка была жесткой, было много наемников.

      Было много - стало мало. am good
    4. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 19:35
      Вот ирония судьбы! Найдут натовского наемника. Где погиб? На пляже Варадеро, а там действительно пляж у водоема, только не на Кубе, а на Донбассе.
      1. wku
        wku
        -4
        Сегодня, 19:55
        В ДОНБАССЕ пишите по русски а не на суржике
        1. Victor19 Звание
          Victor19
          0
          Сегодня, 20:01
          Чем плох суржик?? Много людей на Украине wink так и говорят.
          1. wku
            wku
            -2
            Сегодня, 20:05
            на Украине, в Донбассе пусть говорят, а вот когда по ТВ ведущие получающие миллионные зарплаты, на дурацких шоу так говорят, совсем не хорошо получается. hi
            1. Victor19 Звание
              Victor19
              +2
              Сегодня, 20:07
              Хорошо, что я не ведущий шоу. И имею право говорить как привык. hi
  2. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 18:38
    Всё же стоило бы взять в кольцо агломерацию и варить лягух до готовности в одном большом котле.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 19:07
      Цитата: isv000
      Всё же стоило бы взять в кольцо агломерацию и варить лягух до готовности в одном большом котле.

      То, что кольца - это неактуально, доказал ещё Батый в Венгрии.
      Лучше оставить коридор для отступления, и уничтожать врага на отходе без своих потерь.
  3. Комментарий был удален.