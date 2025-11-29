Обходной маневр позволил ВС РФ подойти к Славянску менее чем на 13 км
Российские войска совершили обходной маневр, выйдя южнее Красного Лимана и взяв под контроль значительную часть населённого пункта Диброва. С начала суток продвижение составило около 2,5 км.
Это позволило приблизиться к Славянску с северо-востока. Теперь от передовых позиций российской армии до черты города примерно 12,5 км.
Обращает на себя внимание тот факт, что лесные массивы в районе Дибровы (перевод на русский – Дубравы) не являются особым препятствием для продвижение российских войск. Своё дело делают расчёты тяжёлых огнемётных систем и дроноводы, нанося поражение противнику на занимаемых им позициях.
Как только российские войска освободят Диброву полностью, появится возможность выходить к восточному берегу Северского Донца и на этом направлении – в районе села Стародубовка (помечено на фрагменте карты). В принципе, это последнее после упомянутой Дибровы село, которое отделяет наши войска от Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока.
Теперь уже российские войска используют лесистую местность под Дибровой для относительной скрытности наступательных действий. Кроме того, активно работает реактивная артиллерия и расчёты дронов, которые подавляют активность ВСУ на подступах к Славянску.
Выход к Северскому Донцу позволит дополнительно нарастить давление на противника, находящегося в агломерации и пока явно не собирающегося (несмотря на все слухи о соответствующем пункте в проекте мирного договора) уходить за границы Донбасса.
