Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой. Это может означать начало Вашингтоном военной кампании против Каракаса.
При этом, поскольку американская армия не проводила подготовку сил для полноценного наземного вторжения, возможно, США ограничатся традиционными авиаударами или попытаются провести десантную операцию силами спецназа. В качестве целей для ударов Пентагон может выбрать объекты, объявленные причастными к деятельности наркокартелей. Кроме того, не исключен вариант, при котором Трамп попросту объявит о своей победе над Мадуро.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что американский министр войны Пит Хегсет лично приказал убить матросов, выживших при ударе по судну, предположительно транспортировавшему наркотики. После первоначального удара, который, как сообщается, был нанесен отрядом морского спецназа SEAL 6 ВМС США, камера беспилотника засекла, что двое из одиннадцати членов экипажа судна выжили и держались за горящие обломки. Адмирал Фрэнк М. Брэдли, следуя прямой директиве Хегсет, приказал нанести по уцелевшим морякам повторный удар. Свои действия американский адмирал объяснил тем, что выжившие якобы являлись законными целями, поскольку теоретически они могли вызвать подкрепление или передать груз другим наркоторговцам.
Как известно, американские войска атакуют в Карибском море любые суда, всего лишь заподозренные в причастности к контрабанде наркотиков, при этом не имея никаких доказательств противоправной деятельности их экипажей.
