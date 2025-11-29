Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой. Это может означать начало Вашингтоном военной кампании против Каракаса.

При этом, поскольку американская армия не проводила подготовку сил для полноценного наземного вторжения, возможно, США ограничатся традиционными авиаударами или попытаются провести десантную операцию силами спецназа. В качестве целей для ударов Пентагон может выбрать объекты, объявленные причастными к деятельности наркокартелей. Кроме того, не исключен вариант, при котором Трамп попросту объявит о своей победе над Мадуро.



Ранее издание The Washington Post сообщило, что американский министр войны Пит Хегсет лично приказал убить матросов, выживших при ударе по судну, предположительно транспортировавшему наркотики. После первоначального удара, который, как сообщается, был нанесен отрядом морского спецназа SEAL 6 ВМС США, камера беспилотника засекла, что двое из одиннадцати членов экипажа судна выжили и держались за горящие обломки. Адмирал Фрэнк М. Брэдли, следуя прямой директиве Хегсет, приказал нанести по уцелевшим морякам повторный удар. Свои действия американский адмирал объяснил тем, что выжившие якобы являлись законными целями, поскольку теоретически они могли вызвать подкрепление или передать груз другим наркоторговцам.

Как известно, американские войска атакуют в Карибском море любые суда, всего лишь заподозренные в причастности к контрабанде наркотиков, при этом не имея никаких доказательств противоправной деятельности их экипажей.
  1. mt3276
    mt3276
    -25
    Сегодня, 18:30
    . Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Если Мадуро трус, то соберём чемодан и сбежит из страны. Если он такой как .... Зеленский, то даст бой американцам.
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      +2
      Сегодня, 18:35
      Думаю, никакого противостояния не будет, нет национальных конфликтов, нет базы на которой можно разжечь войну. Россиян и украинцев готовили несколько лет, факельные шествия на Украине, эфиры ненависти в России, не так просто заставить воевать.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +9
      Сегодня, 18:38
      Цитата: mt3276

      Если Мадуро трус, то соберём чемодан и сбежит из страны. Если он такой как .... Зеленский, то даст бой американцам.

      Это когда Зеля успел стать хероем? Забыли как он по бункерам шкерился пока гарантии собственной безопасности не получил? Он и сейчас собственно предпочитает быть хоть где, только не на украине, путешественник блин…
      По Венесуэле: матрасники не зря мнутся, просчитывают риски и не нападают, прекрасно понимают, что риски довольно высокие, победоносного похода может и не получиться. Вариант вторжения ими вообще как крайний рассматривается.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 18:55
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: mt3276

        Если Мадуро трус, то соберём чемодан и сбежит из страны. Если он такой как .... Зеленский, то даст бой американцам.

        Это когда Зеля успел стать хероем? Забыли как он по бункерам шкерился пока гарантии собственной безопасности не получил? Он и сейчас собственно предпочитает быть хоть где, только не на украине, путешественник блин…
        По Венесуэле: матрасники не зря мнутся, просчитывают риски и не нападают, прекрасно понимают, что риски довольно высокие, победоносного похода может и не получиться. Вариант вторжения ими вообще как крайний рассматривается.

        А неплохо бы проверить американские красные линии. what
        Вот интересно собьют американцы наш самолет, летящий в Венесуэлу с гуманитарным грузом, или нет? recourse
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 19:03
          Цитата: Бородач
          Вот интересно собьют американцы наш самолет, летящий в Венесуэлу с гуманитарным грузом, или нет?
          Рисковать экипажем и самолетом ради проверки? Потом туда не каждый наш самолет долететь может.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 19:09
            Цитата: topol717
            Цитата: Бородач
            Вот интересно собьют американцы наш самолет, летящий в Венесуэлу с гуманитарным грузом, или нет?
            Рисковать экипажем и самолетом ради проверки? Потом туда не каждый наш самолет долететь может.

            Стратегический бомбардировщик может отвезти в Венесуэлу вакцину от ковида. У экипажа катапульты есть. Посмеют ли американцы атаковать наш стратегический бомбардировщик? Забздят?
            1. topol717 Звание
              topol717
              +1
              Сегодня, 19:11
              Они его сбивать не будут, а посадят на свой аэродром.
              1. Бородач Звание
                Бородач
                0
                Сегодня, 19:16
                Цитата: topol717
                Они его сбивать не будут, а посадят на свой аэродром.

                И как они его посадят?
                Спецназ на борт самолёта прямо в воздухе высадят? На Ту-95?
              2. Бородач Звание
                Бородач
                -1
                Сегодня, 19:36
                Цитата: topol717
                Они его сбивать не будут, а посадят на свой аэродром.

                И как они его посадят?
                Спецназ на борт самолёта прямо в воздухе высадят? На Ту-95?
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 20:32
                  2-3 истребителя и посадят. поверьте, они знают как это сделать.
        2. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 19:08
          Через Бразилию легко долетит ИЛ 76 ,без маркировки ВКС России.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +3
            Сегодня, 19:14
            Цитата: tralflot1832
            Через Бразилию легко долетит ИЛ 76 ,без маркировки ВКС России.

            Если Трамп собьёт наш самолёт над Венесуэлой, то мы можем объявить бесполетную зону над Чёрным морем и сбивать всё подряд. Никаких натовских разведчиков беспилотников там больше не будет.
            А если Трамп не собьёт наш самолёт, то мы перейдём его красную линию и засунем ему красную облупленную культяпку за воротник.
        3. wku
          wku
          -2
          Сегодня, 20:02
          если гуманитарный самолёт полетит "пингвины" не будут его трогать, что-бы в нём не было, если Трамп решит серьёзно воевать, а не мерится пи пи как с Ыном, армия США раскатает Венесуэлу.
        4. avdkrd Звание
          avdkrd
          0
          Сегодня, 20:07
          Цитата: Бородач
          Вот интересно собьют американцы наш самолет, летящий в Венесуэлу с гуманитарным грузом, или нет

          Зачем с гуманитарным? Разведывательный БПЛАБ должен как минимум подсветить американский корабль, для удара Ониксом. То есть, по логике, мы должны предоставить данные для удара по американским объектам и людям, включая гражданских. Предоставить открыто и нагло. Тогда это будет паритет. На деле не факт, что будет что-то кроме озабоченности.
          Нужна была российская база в Венесуэле, российские объекты и просто присутствие бизнеса. Наши возможности в Южной Америке ф, ничтожны. Будь у нас ещё один Пригожин, можно было бы свести на ноль и "оппозицию" и возможности Трампа по смене власти. Трамп может и блефовать, но попробует по любому. Посмотрим все в прямом эфире.
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:39
      Американцам даже Зеленский не смог бы дать бой без поставок вооружения в тех объемах,в которых ему поставлял Запад ,причём беспрепятственно,о чём не может быть и речи в нынешнем конфликте США - Венесуэла ,и тем более что американцы мямлить и тянуть кота за хвост не станут не в пример некоторым.А почему?А потому что у них есть ресурс,есть силы и средства нужного качества и в нужном объеме, поэтому они и могут на самом деле ,а не делают вид что якобы могут,не имеет много чего как в некоторых случаях бывает.
    4. Комментарий был удален.
    5. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 18:45
      Если Мадуро трус, то соберём чемодан и сбежит из страны. Если он такой как .... Зеленский, то даст бой американцам.

      Как можно сравнивать абсолютную марионетку Зелю, с однозначно, самостоятельным, пронародным правителем Венесуэлы вообще? Зеля как будто, по вашему, потому что не трус, а храбрец противостоит нам..., а не как есть на самом деле - уничтожает "свои" страну и народ, как раз потому, что всего лишь раб, которому так приказал его западный хозяин?
      Нашли, в общем, кого ставить в пример Мадуро... fool ))
    6. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 18:50
      Цитата: mt3276
      Если Мадуро трус, то соберём чемодан и сбежит из страны. Если он такой как .... Зеленский, то даст бой американцам.

      А какой такой Зеленский? belay Обдолбанная шестёрка сидящая на кукане, которую дёргают все кому не лень, причём в прямом и переносном смыслах. feel
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:33
    Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой

    США готовится к действиям, и очевидно, что они не будут действовать спонтанно или без должной подготовки. Вероятно, они будут осуществлять бомбардировки и другие военные операции. Посмотрим, как США будут вести себя в этой ситуации!

    Важно отметить, что США не считаются с мнением других стран. Они действуют в соответствии со своими интересами, и их выгода очевидна — им нужна дешёвая нефть. Не случайно удары были нанесены по нефтетанкерам может хотели показать кому то что то ? как киевский режим не суверенен
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      -1
      Сегодня, 18:47
      Вероятно, они будут осуществлять бомбардировки ...
      Скорее всего. Недаром та особь - кровная венесуечка, шнобелевская "мирная" лауреатка, озвучила чаяния "истинных патриотов" - либерастов Венесуэлы попросив Трампа бомбить её страну.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 18:35
    Кажется и правда начинается! Очередная война
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 18:35
    Я то думал сначала Данию за Гренландию будут бомбить, но Трамп решил на чем поближе потренироваться.
  5. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +4
    Сегодня, 18:38
    Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой.

    Закрывать авиасообщение другой страны, чтобы никто ни туда, ни оттуда и собирается начинать свою спецоперацию только из-за дешёвой нефти ?!
    "Миротворец" однако, почти как все их президенты ! am
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:39
    Запасаемся всем чем можно и смотрим что дальше будет .Венесуэлу Трампу не "победить" без Израиля. Иран кстати последним стрельнул в 12 дневной войне и победил по очкам .Гарно развивалась массадовская агентура на строительных кранах в Иране .Натанияху даже не вякнул о своих соплеменниках, наверно не оправдали вложенных шекелей.С венесуэлой 50/50 .Ставлю на рост цен на нефть ,а потом обвал в любом случае.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 18:57
      Цитата: tralflot1832
      Венесуэлу Трампу не "победить" без Израиля.

      Уже. Бешеный Беня объявил об участии в венесуэльской кампании. Похоже ему доверят небесные хляби разверзнуть...
  7. cpls22 Звание
    cpls22
    +3
    Сегодня, 18:43
    Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой. Это может означать начало Вашингтоном военной кампании против Каракаса.

    А можно уточнить - где он сделал это объявление ? В своей соцсети или официально? Так-то закрытие неба над другим суверенным государством - это прямой акт войны. Кстати - добивание моряков , держащихся за обломки не может быть объяснено ничем, кроме желания устранить свидетелей легальности груза.
    1. ANB Звание
      ANB
      +4
      Сегодня, 19:31
      . Кстати - добивание моряков , держащихся за обломки не может быть объяснено

      Это вообще не подлежит объяснениям. Это военное преступление в любом случае.
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 18:50
    Очередная болтология от рыжего балабола. Это так же как подлодки к берегам РФ. )))А так ,да пожелаем янки второй Вьетнам или Афган.
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:55
    Адмирал Фрэнк М. Брэдли, следуя прямой директиве Хегсет, приказал нанести по уцелевшим морякам повторный удар.

    Чисто корсары, что Трамп что Зеля. Яблоко от яблони...
  10. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 18:58
    Ну а так, по ситуации.., тоже считаю что, Штаты готовятся к полноценному нападению на суверенную и "как кость в горле гегемона" Венесуэлу, в ближайшее время.., а еще и что очень значимо и недопустимо для них, - дружественную России....
    В общем, посмотрим, насколько далеко зайдут штаты в своей агресси, против этой маленькой но гордой страны... Если Мадуро выстоит, по итогу, и союзники в том числе мы, поможем ему в этом, то сможем зафиксировать очередную стратегическую победу антизападных сил, в мире..., это будет еще одним существенным ударом, по гегемону и его гегемонии))))
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +2
      Сегодня, 19:29
      Ну смотрите. У Китая, я где-то читал, десятки миллиардов долларов инвестиций в нефтедобычу в Венесуэле. А на минуточку, эта страна с самыми большими подтвержденными запасами углеводородов. Не думаю, что захотят потерять лицо и отдать США Мадуро на блюдечке с голубой каемочкой. Вряд ли пришлют авианосец. Это и не нужно, но дронов вполне могут прислать.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:51
        Им лучше прислать денег чтоб Мадуро выдал их силовикам. И спецов, которые бы проверили мобилки тех самых силовиков, в Латинской Америке они нередко ЦРУ завербованы. И там уже можно будет устраивать партизанщину с пуском дронов и ракет из джунглей по зазевавшимся американским кораблям и самолетам.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:02
    Трамп слишком много времени дал Мадуро.Может закончиться всё как с хуситами - ничья,в пользу транснациональных компаний( США).У вас есть нефть ( много нефти ),тогда мы идём к вам.
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 19:10
    Думаю,что как только Дональд нападёт на Венесуэлу,то в тот же час его номинируют на Нобелевскую премию Мира. . . hi
  13. Darkdimon Звание
    Darkdimon
    0
    Сегодня, 19:10
    Самолеты из РФ дальше летать будут? Или по воде доставлять?
  14. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 19:13
    Помнится американский главарёнок пытался угрожать Ыну но жидко обделался , очень жаль , что у Мадуро нет даже и намёка на ЯО тогда был бы шанс.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:23
      Наличие ЯО у Мудро не помогло бы, мало иметь ЯО....
      У России есть ЯО, но это не мешает "евролюдям" наносить удары по территориям России своим оружием, пусть и "руками Украины".
    2. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 19:34
      Даааа, и даже мы его своим не прикрыли.., как сша, всех своих союзников, по нате....
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 19:23
    Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Трампу нужна быстрая и красивая операция по смене режима и конечному захвату Венесуэлы путем установки на руководящие места своих марионеток. Все бы хорошо, вот только "быстрая и красивая" вряд ли получится, а это будет полный провал.
  16. Victor19 Звание
    Victor19
    +5
    Сегодня, 19:23
    Цитата: cpls22
    Кстати - добивание моряков

    Это военное преступление
  17. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 19:54
    Цитата: alexoff
    дронов и ракет из джунглей по зазевавшимся американским кораблям и самолетам

    Я думаю сложно, хотя возможно. Намного проще использовать свою диаспору в США. И запускать дроны прямо с территории Америки по каким-нибудь обьектам. wink