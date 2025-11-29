СБУ призналась в причастности к ударам по танкерам в Чёрном море

3 228 25
СБУ призналась в причастности к ударам по танкерам в Чёрном море

Служба безопасности Украины (СБУ) призналась в причастности к ударам по танкерам в Черном море. Атака была совершена при помощи безэкипажных катеров Sea Baby.

Об этом сообщают СМИ Украины, ссылаясь на источники.

Также в сети появилось видео атаки украинских морских беспилотников.

Два танкера Kairos и Virat под флагами африканской страны Гамбия направлялись в российский порт Новороссийск, где собирались загрузить на борт нефть. Первый направлялся из Египта, а второй – из Севастополя.

В черноморской акватории они подверглись нападению морских дронов. Экипаж Virat передал сигнал о нападении и сообщил о дыме в машинном отделении. На судах вспыхнул пожар. Никто из членов экипажей при этом не пострадал. С танкеров был передан сигнал бедствия. Сообщалось, что суда подверглись «внешнему воздействию.

На следующее утро один из танкеров – Virat – был снова атакован.

Так как инциденты произошли в турецких территориальных водах или недалеко от их границ, правоохранители этой страны взялись за расследование инцидента. Сразу в качестве основной была взята версия о нападении украинских силовиков. Тем более, что некоторые члены экипажей заявили, что видели, как их атаковали морские дроны.

Сейчас недавно атакованный танкер Virat находится в нормальном состоянии, ему пока больше ничего не угрожает. Главное управление мореходства Турции утверждает, что безэкипажных катеров и других потенциально опасных объектов рядом с судном не замечено.

25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:22
    Служба безопасности Украины (СБУ) призналась в причастности к ударам по танкерам в Черном море. Атака была совершена при помощи безэкипажных катеров Sea Baby.

    За это что будет киевскому режиму и НАТО и бриттам ?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 19:27
      Киевский режим поздравят с "победой" лепшие кореша британцы, ну и штаты в стороне не останутся. negative
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 19:37
        Цитата: marchcat
        Киевский режим поздравят с "победой" лепшие кореша британцы, ну и штаты в стороне не останутся. negative

        Придется казахам "британскую" нефть Китаю поставлять. wink
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +3
      Сегодня, 19:31
      Служба безопасности Украины (СБУ) призналась в причастности к ударам по танкерам в Черном море.

      СБУ призналось...
      Зло ржу от признания - какое нахрен СБУ...
      Эти Sea Baby плод работы нагличан, целеуказание и наведение тоже их работа...
      Ну бьют нас по соплям бриты, прикрываясь скотской ширмой СБУ - так что мешает тем же хуситам, исключительно по им только понятным мотивам, начать топить суда ушлёпков с туманного острова...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 20:05
        Цитата: Андрей К
        Служба безопасности Украины (СБУ) призналась в причастности к ударам по танкерам в Черном море.

        СБУ призналось...
        Зло ржу от признания - какое нахрен СБУ...
        Эти Sea Baby плод работы нагличан, целеуказание и наведение тоже их работа...
        Ну бьют нас по соплям бриты, прикрываясь скотской ширмой СБУ - так что мешает тем же хуситам, исключительно по им только понятным мотивам, начать топить суда ушлёпков с туманного острова...

        Эти танкеры возят британскую нефть из Казахстана. laughing
        1. Андрей К Звание
          Андрей К
          +1
          Сегодня, 20:17
          Цитата: Бородач
          Эти танкеры возят британскую нефть из Казахстана. laughing

          Она такая же британская, как и наша или казахская, это консормциум-с.
          Просто рубят поставки казахской нефти через нашу территорию hi
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 20:30
            Цитата: Андрей К
            Цитата: Бородач
            Эти танкеры возят британскую нефть из Казахстана. laughing

            Она такая же британская, как и наша или казахская, это консормциум-с.
            Просто рубят поставки казахской нефти через нашу территорию hi

            Казахстану нанёсен финансовый урон после удара Украины по терминалу в Новороссийске.
            Это факт.
            Это привет казахским нацистам от украинских нацистов.
            Фашист фашисту поневоле брат. wink
    3. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 19:52
      будут жечь ххлопорты со стоящими там судами....было же уже
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 19:23
    Главное управление мореходства Турции утверждает, что безэкипажных катеров и других потенциально опасных объектов рядом с судном не замечено.

    И это все что сделали турки? belay
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      0
      Сегодня, 19:29
      И это все что сделали турки?

      Пару дней назад мы уничтожили турецкий газовоз в Измаиле, как думаете, они сочувствуют нам?
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +3
        Сегодня, 19:39
        Цитата: zvezdochet200
        Пару дней назад мы уничтожили турецкий газовоз в Измаиле, как думаете, они сочувствуют нам?

        Ну так значит мало уничтожили, надо вместо двух наших битых четыре их сжечь, в тех же портах 404-й территории.
        Может так лучше доходить начнет.
        Да и про "зерновую сделку" про которую опять начал заикаться Эрдоган, посоветовать забыть, от слова совсем.
        1. zvezdochet200
          zvezdochet200
          -1
          Сегодня, 19:42
          Ну так значит мало уничтожили, надо вместо двух наших битых четыре их сжечь

          Не люблю повторяться, в соседней теме писал, xoxол не трогал теневой флот и гражданку, очередной маленький ящичек пандоры вскрыли мы, нафиг тот укрогазовоз сдался нам... И проблема в том, что xoxам нечего терять, флота у них нет, а у нас целый ассортимент, только выбирай...
          1. Incvizitor Звание
            Incvizitor
            +2
            Сегодня, 19:59
            То есть вскрыли не те кто продавал газ укрофашистам а мы атаковав пособников хунты?
            1. zvezdochet200
              zvezdochet200
              -2
              Сегодня, 20:07
              а мы атаковав пособников хунты?

              Не видел ни одного официального упоминания ни СМИ, ни МИДа про турков как пособников хунты.
              1. Андрей К Звание
                Андрей К
                0
                Сегодня, 20:28
                Цитата: zvezdochet200
                Не видел ни одного официального упоминания ни СМИ, ни МИДа про турков как пособников хунты.

                27.05.2023 Поставки Анкарой вооружений и техники Киеву противоречат намерениям Турции обеспечить прекращение огня и не сочетаются с ролью посредника, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

                01.11.2024 Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной, включающее поставки оружия, вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet. yes
                1. zvezdochet200
                  zvezdochet200
                  0
                  Сегодня, 20:31
                  недоумение на фоне стремления еще не пособничество хунте.
                  В данном конкретном случае удивлять должна блестящая деятельность Лаврова, как ответственного за международные отношения, что привела к тому что имеем.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 19:30
      Турция (член НАТО) такая же заинтересованная сторона как и Краина. Вспомните про В.Туран
    3. Мурзик Звание
      Мурзик
      +2
      Сегодня, 19:30
      Ну почему же, пишут что береговая охрана подплывали, посмотрели и ушли, больше их не видели)
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +4
    Сегодня, 19:26
    Надо топить все суда, идущие в украинские порты.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +3
      Сегодня, 19:30
      Кто их будет топить и чем? наш флот сидит по норам. О БЭКах наших слышно только что они есть и даже пару раз применяли. О политической воле - пока тишина, видимо как всегда ждет пока всё само рассосется.
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        +3
        Сегодня, 19:42
        А вы считаете, что суда можно топить только БЭКами? Если уж Герани могут попадать в движущиеся поезда, то в корабль точно попадут.
  4. Добрый Звание
    Добрый
    +2
    Сегодня, 19:30
    Ну и где вопли всего "прогрессивного" мирового сообщества о терроризме? Где требование срочно созвать совет безопасности ООН??? Всех этих европейцев, всё устраивает.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 19:31
    Англичане делают все чтобы лешить себя к выходу в Чёрное море .Договарнякам не место в Чёрном море, англичане это показали .На Балтике они получили по зубам ,нашли слабое место Эрдоган .Остатки Украины не должны иметь выхода к Чёрному морю ,даже по Дунаю .
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 19:38
      Цитата: tralflot1832
      Англичане делают все чтобы лешить себя к выходу в Чёрное море .Договарнякам не место в Чёрном море, англичане это показали .На Балтике они получили по зубам ,нашли слабое место Эрдоган .Остатки Украины не должны иметь выхода к Чёрному морю ,даже по Дунаю .

      От Украины ничего не останется. wink good drinks
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 19:46
        Цитата: Бородач

        От Украины ничего не останется.

        Останется, но мы туда будем сбрасывать " шмайсеры" и топоры .Пусть друг друга мочат.За наследство. hi drinks