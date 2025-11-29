СБУ призналась в причастности к ударам по танкерам в Чёрном море
Служба безопасности Украины (СБУ) призналась в причастности к ударам по танкерам в Черном море. Атака была совершена при помощи безэкипажных катеров Sea Baby.
Об этом сообщают СМИ Украины, ссылаясь на источники.
Также в сети появилось видео атаки украинских морских беспилотников.
Два танкера Kairos и Virat под флагами африканской страны Гамбия направлялись в российский порт Новороссийск, где собирались загрузить на борт нефть. Первый направлялся из Египта, а второй – из Севастополя.
В черноморской акватории они подверглись нападению морских дронов. Экипаж Virat передал сигнал о нападении и сообщил о дыме в машинном отделении. На судах вспыхнул пожар. Никто из членов экипажей при этом не пострадал. С танкеров был передан сигнал бедствия. Сообщалось, что суда подверглись «внешнему воздействию.
На следующее утро один из танкеров – Virat – был снова атакован.
Так как инциденты произошли в турецких территориальных водах или недалеко от их границ, правоохранители этой страны взялись за расследование инцидента. Сразу в качестве основной была взята версия о нападении украинских силовиков. Тем более, что некоторые члены экипажей заявили, что видели, как их атаковали морские дроны.
Сейчас недавно атакованный танкер Virat находится в нормальном состоянии, ему пока больше ничего не угрожает. Главное управление мореходства Турции утверждает, что безэкипажных катеров и других потенциально опасных объектов рядом с судном не замечено.
Информация