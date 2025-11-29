Казахстан поменял маршрут экспорта нефти после атаки ВСУ на Новороссийск
1 3205
Казахстан решил поменять маршрут экспорта своей нефти после удара БПЛА ВСУ по выносному причальному устройству Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Совладельцами консорциума являются Казахстан, Россия, Chevron, Лукойл, Mobil, Rosneft-Shell, BG, Eni и Oryx. В результате атаки один из трех причалов КТК в порту Новороссийска получил значительные повреждения и не подлежит восстановлению.
В официальном сообщении министерства энергетики Казахстана подчеркивается недопустимость подобных действий против гражданской критической инфраструктуры и сообщается об активизации резервного плана, чтобы избежать негативных последствий и сохранения темпов добычи и транспортировки нефти. В ведомстве заявили, что КТК — международный проект, по нему экспортируется большая доля казахстанской нефти. При этом казахское Минэнерго не решилось прямо осудить Украину за атаки на инфраструктуру международного консорциума.
Между тем Украина взяла ответственность за атаку у берегов Турции на следовавшие на загрузку в Новороссийск танкеры «теневого флота» России. Суда получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. При помощи атак на портовую инфраструктуру в Новороссийске и танкеры в Черном море Киев пытается повлиять на объемы российского экспорта нефти, при этом не гнушаясь ударами по сугубо гражданским объектам.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация