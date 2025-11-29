Казахстан поменял маршрут экспорта нефти после атаки ВСУ на Новороссийск

Казахстан решил поменять маршрут экспорта своей нефти после удара БПЛА ВСУ по выносному причальному устройству Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Совладельцами консорциума являются Казахстан, Россия, Chevron, Лукойл, Mobil, Rosneft-Shell, BG, Eni и Oryx. В результате атаки один из трех причалов КТК в порту Новороссийска получил значительные повреждения и не подлежит восстановлению.

В официальном сообщении министерства энергетики Казахстана подчеркивается недопустимость подобных действий против гражданской критической инфраструктуры и сообщается об активизации резервного плана, чтобы избежать негативных последствий и сохранения темпов добычи и транспортировки нефти. В ведомстве заявили, что КТК — международный проект, по нему экспортируется большая доля казахстанской нефти. При этом казахское Минэнерго не решилось прямо осудить Украину за атаки на инфраструктуру международного консорциума.



Между тем Украина взяла ответственность за атаку у берегов Турции на следовавшие на загрузку в Новороссийск танкеры «теневого флота» России. Суда получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. При помощи атак на портовую инфраструктуру в Новороссийске и танкеры в Черном море Киев пытается повлиять на объемы российского экспорта нефти, при этом не гнушаясь ударами по сугубо гражданским объектам.
  Sky Strike fighter
    Sky Strike fighter
    0
    Сегодня, 20:03
    Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко в своих соцсетях опубликовал промежуточную информацию о ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск 25 ноября.

    По его словам, на сегодняшний день комиссия в составе 13 рабочих групп ежедневно проводит осмотр пострадавших объектов для установления факта утраты имущества первой необходимости, а также производит замеры окон для дальнейшего застекления.

    «На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек. Всего повреждены 34 МКД и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат. Все дома подключены к инженерным коммуникациям. В настоящее время ведутся восстановительные работы, в которых оказывают помощь представители бизнеса», - уточнил Андрей Кравченко.

    . В темное время суток 29 ноября катера-камикадзе ВСУ, приплывшие со стороны Украины, нанесли удар по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенному близ Новороссийска. В результате инцидента один из погрузочных комплексов получил разрушения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. Он не может быть восстановлен и считается уничтоженным навсегда.Данную информацию распространила сегодня пресс-служба КТК. ...Консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 г. составил около 63 млн тонн нефти и 75% ее приходится на доли западных компаний.



    https://finobzor.ru/139148-ne-podlezhit-vosstanovleniju-terminal-ktk-pod-novorossijskom-unichtozhen-bjek-vsu.html

    Вот так защищен город где находится база Черноморского флота.
    invisible_man
      invisible_man
      +2
      Сегодня, 20:20
      По этой базе прилетело чуть ли не в первые дни войны.
  Владимир М
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 20:06
    Киев пытается повлиять на объемы российского экспорта нефти,

    Сомнительно, что эта инициатива Киева.
    Похоже, "англичанка" решила, что пришло время "взяться" за "теневой" флот России.
    Стоит признать, "евролюди" грамотно (не резко) "рубят" России экспорт ресурсов. Похожее было в прошлом веке, правда тогда, "евролюди" ценой "сыграли"
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 20:14
      Дело в том что это им удается довольно таки просто.Один удар и такие последствия.А где противодействие с нашей стороны?Связали нам руки договорённостями в первое время конфликта,пока сами готовились и готовили Киев к противостоянию,а потом когда подготовились поставили перед фактом.А мы как бы сами всегда играем на руку противникам,на всё всегда согласны,как в случае с зерновой сделкой,а потом нас как всегда ставят в интересное положение и мы как всегда оказываемся не готовы.А обрубить экспорт ресурсов можно только в случае неготовности противостоять тем же БЭКам,атаки которых идут не первый год и систему противодействия которым можно было бы уже давно построить на всём нашем черноморском побережье при помощи БПЛА,Ланцетов и FOV-дронов при должной организации дела.
  КошмарИваныч
    КошмарИваныч
    0
    Сегодня, 20:26
    Ну что сказать....могут себе позволить sad