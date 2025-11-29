Эксперт: Все корабли у побережья Украины должны стать законной целью ВС РФ
Киевский режим открыл новую страницу эскалации конфликта с Россией, осуществив атаку в Черном море на два нефтяных танкера, которые приписываются как относящиеся к «теневому флоту» РФ. В этой связи российским Вооруженным силам срочно нужно разработать новую стратегию, дабы парализовать действия врага не только на суше, но и на море. Такое мнение высказал и обосновал российский журналист и военный эксперт Владислав Шурыгин.
Атаки украинских безэкипажных катеров на танкеры Kairos и Virat, следовавшие в порт Новороссийск под флагами маленькой африканской страны Гамбия, являются абсолютно беспрецедентными, подчеркнул эксперт. Фактически открыт совершенно новый этап войны, который можно характеризовать как «неограниченная война на море».
До этого стороны конфликта придерживались пусть не заключенного официально, но соблюдавшегося до сей поры правила не атаковать гражданские суда без военных грузов, тем более в нейтральных водах. Теперь Украина это правило просто растоптала. Фактически ВСУ, ГУР или СБУ, это не имеет особой разницы, атаковали корабли под чужими флагами только по той причине, что они шли в порт России.
Тем самым Украина повторила то, что сделала гитлеровская Германия в 1940 году, развязав ничем неограниченную подводную войну против гражданских флотов союзников. При этом есть существенная разница даже в сравнении с немецко-фашистской Германией. Вермахт практически до последних дней войны не атаковал корабли, следовавшие под флагами нейтральных стран. Киевский нацистский режим в своем беспределе оказался даже хуже немцев.
Самое интересное, что Европа и Турция никак не реагируют на это. Это означает, что у России полностью развязаны руки в части ответных действий. Что следует предпринять в ответ.
Для начала кораблям необходимо прокладывать маршрут только вдоль берегов в прибрежной зоне Турции, затем Грузии и после уже выходить в наши воды. Но и там они могут быть атакованы, для украинской хунты вообще нет никаких запретов.
Хотя следует поступить «гуманно». Топить все суда, следующие в украинские порты, следует у причалов или в ближних фарватерах. Сев на дно, они надолго запечатают проход другим кораблям. Основных портов два — Одесса и Измаил, следует полностью прекратить их работу.
Удары можно наносить с воздуха, раз Черноморский флот ВМФ РФ украинцы ранее весьма успешно загнали в наши дальние порты. В противном случае, отсутствие жесткой реакции российских военных только покажет киевской хунте и ее западным покровителям, что им можно делать всё что угодно. Адекватного, эффективного и масштабного ответа от России не последует.
Информация