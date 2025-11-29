«Отставленный» глава офиса Зеленского Андрей Ермак продолжает раздавать интервью западной прессе. На этот раз Ермака интервьюировали репортёры из Financial Times. Разговор, естественно, зашёл об отставке Ермака.Уволенный (уволившийся «по собственному») глава «президентского» офиса заявил, что «не питает зла в отношении Владимира Зеленского».Ермак:В том же интервью экс-глава «президентского» офиса Украины заявил, что одним из своих достижений считает то, что «американский план из 28 пунктов на данный момент перестал существовать».По словам Ермака, именно он «приложил все усилия» для того, чтобы из плана Трампа исчезли те его пункты, которые «совсем не отвечают интересам Украины». О каких конкретно пунктах говорит г-н Ермак, он не уточняет.Напомним, что одним из последних заявлений Ермака на посту главы офиса «президента» Украины было следующее:Заявление во многом занимательное. Во-первых, Зеленский, по конституции Украины, легитимность в качестве президента давно утратил. Во-вторых, даже в этом статусе «мирный план Трампа» Зеленский может и не подписывать – найдутся другие.

Пока Зеленский остаётся президентом, ни на какой обмен территориями Украина не пойдёт.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»