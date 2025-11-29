Ермак: Зеленский останется моим другом
«Отставленный» глава офиса Зеленского Андрей Ермак продолжает раздавать интервью западной прессе. На этот раз Ермака интервьюировали репортёры из Financial Times. Разговор, естественно, зашёл об отставке Ермака.
Уволенный (уволившийся «по собственному») глава «президентского» офиса заявил, что «не питает зла в отношении Владимира Зеленского».
Ермак:
В том же интервью экс-глава «президентского» офиса Украины заявил, что одним из своих достижений считает то, что «американский план из 28 пунктов на данный момент перестал существовать».
По словам Ермака, именно он «приложил все усилия» для того, чтобы из плана Трампа исчезли те его пункты, которые «совсем не отвечают интересам Украины». О каких конкретно пунктах говорит г-н Ермак, он не уточняет.
Напомним, что одним из последних заявлений Ермака на посту главы офиса «президента» Украины было следующее:
Заявление во многом занимательное. Во-первых, Зеленский, по конституции Украины, легитимность в качестве президента давно утратил. Во-вторых, даже в этом статусе «мирный план Трампа» Зеленский может и не подписывать – найдутся другие.
