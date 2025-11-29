ВС РФ с начала суток перевели под контроль около 20 кв. км в районе Гуляйполя

ВС РФ с начала суток перевели под контроль около 20 кв. км в районе Гуляйполя

Российские войска с начала суток перевели под свой контроль внушительную по площади территорию в районе Гуляйполя. Выйдя к населённому пункту Доброполье, что неподалёку от границы с Днепропетровской областью, ВС РФ расширили территорию контроля примерно на 20 квадратных километров.

Противник пока удерживает село Доброполье за собой, но ситуация для него ухудшается. Дело в том, что село это находится на восточном (левом) берегу реки Гайчур, И удержать населённый пункт, гарнизон ВСУ в котором отрезан от основных путей снабжения, мягко говоря, затруднительно.





На этом фоне поступают сообщения о том, что локальные боестолкновения фиксируются в городской черте Гуляйполя. Есть заходы отдельными группами штурмовиков под прикрытием дроноводов и пилотируемой авиации. Противник эти заходы признаёт. Даже нардеп ВРУ Марьяна Безуглая решила назвать вещи своими именами, отметив присутствие российских военных в Гуляйполе – городе, который украинской армией был превращён в фактически главный восточный оборонительный рубеж относительно областного центра, Запорожья.

Как только российские войска перережут главную дорогу снабжения гарнизона ВСУ в Гуляйполе, а это дорога на Орехов и Запорожье, то гарнизон этот окажется в котле и, по сути, повторит судьбу гарнизона в Покровске.
