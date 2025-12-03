В предчувствии Апокалипсиса, или Ждали ли Первую мировую?



Петербург начала XX в.

Тишь да гладь, или Накануне катастрофы



Э. М. Ремарк – вне его произведений невозможно понять причины поражения Германии в Первой мировой



Генерал-лейтенанты А.И. Деникин и барон П.Н. Врангель в Царицыне, 3 июля 1919 г.

В тени иллюзий, или Пулемет и динамит как залог прочного мира



Х. Максим со своим детищем, видевшимся многим залогом прочного мира

В преддверии ХХ века (инженер и философ – И.Х.) П.К. Энгельмейер издал, – пишет историк И.В. Аладышкин, – небольшую книгу «Технический итог XIX столетия». То была апология, торжественный гимн техническому прогрессу. Техника представлялась как единственный и всеспасительный путь развития России и мира в целом. Уже перед самой войной, в 1911 году, на IV Всемирном философском конгрессе, состоявшемся в Болонье (Италия), отечественный мыслитель в одном из своих докладов описывал «империю техники» и доказывал, что последняя восходит к человеческой воле и внутреннему стремлению человека к техническому творчеству.

Век девятнадцатый, железный, или Неуслышанные пророки

В 1900 г. скончался Ницше, в том же году скончался и Владимир Соловьев – фигуры фундаментальные для развития европейского сознания; для многих их уход стал своеобразным указанием на приближение Европы к грозному пределу. В связи с кончиной Соловьева Александр Блок вспоминал, что «уже январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года, что самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий».



А.А. Блок в каком-то смысле остался в истории неуслышанным пророком

Век девятнадцатый, железный,

Воистину жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный

Беспечный брошен человек!

Двадцатый век… Еще бездомней,

Еще страшнее жизни мгла

(Еще чернее и огромней

Тень Люциферова крыла)

Ну, что же? Устало заломлены слабые руки,

И вечность сама загляделась в погасшие очи,

И муки утихли. А если б и были высокие муки, –

Что нужды? – Я вижу печальное шествие ночи.

Ведь солнце, положенный круг обойдя, закатилось



У В. Соловьев даже взгляд был пророческий

Еще не значит быть изменником –

Быть радостным и молодым,

Не причиняя боли пленникам

И не спеша в шрапнельный дым…

Ходить в театр, в кинематографы,

Писать стихи, купить трюмо,

И много нежного и доброго

Вложить к любимому в письмо…

Пройтиться по Морской с шатенками,

Свивать венки из кризантэм,

По-прежнему пить сливки с пенками

И кушать за десертом крэм.

Рожденные в пламени, или Поступь нового мира

За время 1906-1910 мною прочитано более четырехсот рукописей, их авторы – «писатели из народа». B огромном большинстве эти рукописи написаны малограмотно, они никогда не будут напечатаны, но в них запечатлены живые человечьи души, в них звучит непосредственный голос массы, они дают возможность узнать, о чем думает потревоженный русский человек в долгие ночи шестимесячной зимы.



М. Горький, расслышавший голос нового мира

Я – не нежный, не тепличный,

Не надо меня ласкать.

Родила на заводе зычном

Меня под машиною мать.

Пламень жгучий, хлесткий

Надо мной свисал,

Я электрическую соек;

Губами жадно присосал.

В стальной колыбели качался,

Баюкал бодрый гудок.

У ног загорелых плескался

Неугасающий грудок.

Динамо, как волк над люлькой,

Скалил огненный клык,

Металл расплавленный булькал,

Клубился вой и рык.

Заматерелая ругань

Шестерен и валов-

В них звучал мне голос друга

И материнский зов.

Только люди в синем сыном звали,

Я запомнил навеки ласковый лик,

Смеясь, игрушки давали:

Цилиндры, шатун, маховик.

Когда подрос и с тачкой

Мог один гулять,

Дали ружье, патронов пачку –

И пошли с баррикад стрелять.

Я – не тепличный, не хрупкий,

Опален пороховым огнем,

Борьбы горящие кубки

Хлебнул октябрьским днем.

Войну ведет теперь народ и ведет на свои средства.

А, собственно, рабочие — они, подобно мещанам и части буржуазии, также не верили в возможность мировой войны или им, как и многим провидцам-поэтам, был присущ страх перед ней, равно как и было свойственно предощущение надвигающейся катастрофы?

Забастовочное движение в цифрах говорит само за себя. В 1912-1913 г. в 4436 стачках участвовал 1,6 млн (1.612587) рабочих. В 1912 г. 75,8% рабочих участвовало в политических стачках от общего числа забастовщиков, в 1913 г. – 56,8%. В первые семь месяцев до начала в 1914 г. войны в 3464 стачках уже участвовало 1,3 млн (1.306246 рабочих) и 73,5% – в политических стачках.

Летом 1914 г. рабочие Петербурга, — пишет И.М. Пушкарева, — выступили с протестом против репрессий нефтяников Баку, организовавших всеобщую стачку.