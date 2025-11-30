Залужный поддержал идею мирного соглашения без «полной победы» над Россией
Украина может заключить мир с Россией, даже «не одержав полной победы» над ней. С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Залужный написал статью для украинского издания Liga.net, в которой «признал» возможность заключения мирного соглашения с Россией без «ее поражения». По словам экс-главкома, лучшим вариантом было бы полное поражение Москвы, а также распад России, но поскольку этого добиться не удалось, то сойдет и вариант с «долгосрочным» прекращением войны.
По мнению Залужного, война не всегда заканчивается победой одной из сторон, а Вторая мировая война является редким исключением из правил. Как заявил экс-главком ВСУ, очевидно, что ситуация для Украины «не становится» лучше, несмотря на помощь Запада.
Ранее Залужный признал, что ситуация для ВСУ на линии фронта является очень сложной, однако признать катастрофичность ситуации и огромные потери он отказался.
На данный момент Украину к подписанию соглашения о мире принуждают США, тогда как европейские страны выступают за продолжение конфликта, несмотря ни на что. Залужный является креатурой Британии и рассматривается Лондоном как вероятный сменщик Зеленского.
