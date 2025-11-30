Залужный поддержал идею мирного соглашения без «полной победы» над Россией

Украина может заключить мир с Россией, даже «не одержав полной победы» над ней. С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Залужный написал статью для украинского издания Liga.net, в которой «признал» возможность заключения мирного соглашения с Россией без «ее поражения». По словам экс-главкома, лучшим вариантом было бы полное поражение Москвы, а также распад России, но поскольку этого добиться не удалось, то сойдет и вариант с «долгосрочным» прекращением войны.



Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы – распада Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения.


По мнению Залужного, война не всегда заканчивается победой одной из сторон, а Вторая мировая война является редким исключением из правил. Как заявил экс-главком ВСУ, очевидно, что ситуация для Украины «не становится» лучше, несмотря на помощь Запада.

Ранее Залужный признал, что ситуация для ВСУ на линии фронта является очень сложной, однако признать катастрофичность ситуации и огромные потери он отказался.

На данный момент Украину к подписанию соглашения о мире принуждают США, тогда как европейские страны выступают за продолжение конфликта, несмотря ни на что. Залужный является креатурой Британии и рассматривается Лондоном как вероятный сменщик Зеленского.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:20
    ❝ Лучшим вариантом было бы полное поражение Москвы, а также распад России, но поскольку этого добиться не удалось, то сойдёт и вариант ... ❞ —

    — С полным поражением бандеровского режима и прекращением государственности Украины ...
    1. Умник Звание
      Умник
      -6
      Сегодня, 06:26
      Надеюсь вы из окопа пишите с передка. Как у вас там с интернетом?
      1. flint Звание
        flint
        0
        Сегодня, 08:12
        А что желать поражения этого недогосударства можно только с передка?
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 06:29
      лучшим вариантом было бы полное поражение Москвы, а также распад России,

      Вот это никак не стратегия укров! Они до такого не додумались бы.
      Это стратегия, безусловно, их западных " хозяев", и залужный как раз проходит стажировку у своих " хозяев"!
    3. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -2
      Сегодня, 06:35
      Бандеровцы побежали готовить почву для обоснования капитуляции.

      Это хороший признак.

      Лучше бы, конечно, всех их - Зеленского, Залужного, Ермак и других - денацифицировали.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        -1
        Сегодня, 07:14
        Лучше бы, конечно, всех их - Зеленского, Залужного, Ермак и других - денацифицировали.

        Запросто. НО. Нет команды сверху. request
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Ilya-spb
        Лучше бы, конечно, всех их - Зеленского, Залужного, Ермак и других - денацифицировали
        через повешение.
      3. Умник Звание
        Умник
        0
        Сегодня, 08:15
        Четвертый год бегут никак добежать не могут))))
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 06:26
    лучшим вариантом было бы полное поражение Москвы, а также распад России, но поскольку этого добиться не удалось, то сойдет и вариант с «долгосрочным» прекращением войны.

    Мечты Залужного не имеют никакого значения для России. Нам «долгосрочного» прекращения не нужно, нам это недогосударство нужно ликвидировать, чтобы дети, внуки, правнуки и далее… жили без войн на своих границах.
    Если оставить украину в каком бы то виде, она будет использоваться как плацдарм против России всякими гейропейскими и заокеанскими утырками. Не будет украинской государственности - не будет и проблем с этой территорией.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 06:37
      Цитата: Охотовед 2
      Если оставить украину в каком бы то виде, она будет использоваться как плацдарм против России

      Это раковая опухоль на территории русского мира.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 06:39
      Цитата: Охотовед 2
      Мечты Залужного не имеют никакого значения для России.

      Это не мечты, а бред контуженого укропитека.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -1
        Сегодня, 06:47
        Цитата: carpenter
        Это не мечты, а бред контуженого укропитека.

        Которым напичкали его наглосаксы yes
  3. Александр Щербаков Звание
    Александр Щербаков
    +1
    Сегодня, 06:32
    Читаешь и диву даёшся тупизны и упёртости украинцев , которые считают нас за дураков и готовых на любые их условия .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 06:53
      Цитата: Александр Щербаков
      диву даёшся тупизны и упёртости украинцев , которые считают нас за дураков и готовых на любые их условия .

      Любая "дама с пониженной социальной ответственностью", считает себя целомудренной, хотя уже и клейма ставить некуда.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 06:32
    Украина может заключить мир с Россией, даже «не одержав полной победы» над ней. С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

    Я понимаю, что Залуга глуп как пробка, но не до такой же степени. Голову ему отбило капитально.
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 06:42
      Там на западе все говорящие головы имеют примерно одинаковое биологическое строение.
  5. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 07:05
    Украина может заключить мир с Россией, даже «не одержав полной победы» над ней. С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

    А что есть хотя бы частичная победа над Россией? belay

    p.s. Хотя пропагандистская окраинская власть считает своей "победой" уже то , что Окраина пока ещё существует.
    Как говорится "не до жиру- быть бы живу". Не просто же так в словах гимна у них "ще не вмерла украина..."
  6. Ray Звание
    Ray
    0
    Сегодня, 07:08
    однако признать катастрофичность ситуации и огромные потери он отказался.
    Это что за такая катострофичность, ВСУ уже массово ставляют позиции и массово сдаются в плен?
    Красная армия в 44-м освободила Белоруссию за 2 месяца, фашисты стремительно оступали, ито до взятия Берлина оставался почти год войн.
    Эй, але, жители планеты розовых пони, оикройте глаза и перестаньте вешать лапшу! Мы воюем с многчисленным, организованным, хорошо и технологично вооруженным и мотивированным врагом! Поддерживаемого Европой и американской спутниковой разведкой, не надоело вам 4 году уже писать одно и то же???
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 07:29
      Мы воюем с многчисленным, организованным, хорошо и технологично вооруженным и мотивированным врагом! Поддерживаемого Европой и американской спутниковой разведкой,

      А вот тут бы вам надо определиться -кто кого поддерживает. По-моему Окраина своей живой силой поддерживает Запад в войне против России, но не наоборот. Что в воюющей ВСУ своё окраинское? Кроме лс, да и то там наемников до... со всего мира, оплачиваемых опять же западными деньгами.
      1. Baro Звание
        Baro
        0
        Сегодня, 07:53
        Цитата: Бывший солдат
        Мы воюем с многчисленным, организованным, хорошо и технологично вооруженным и мотивированным врагом! Поддерживаемого Европой и американской спутниковой разведкой,

        А вот тут бы вам надо определиться -кто кого поддерживает. По-моему Окраина своей живой силой поддерживает Запад в войне против России, но не наоборот. Что в воюющей ВСУ своё окраинское? Кроме лс, да и то там наемников до... со всего мира, оплачиваемых опять же западными деньгами.

        Там сионисты за Зеленским и Порошенко стоят ..Помните Турчинова-папик католический ..Он приказ отдал бомбить Донбасс и АТО ..Началась кровавая бойня и травля Русских !! Все помним и Аллея Ангелов в Донецке пополняется ...Не каждый мужик может дойти до середины этих бесконечных детских лиц на мемориалах ..Уходит и слезы льются
  7. Baro Звание
    Baro
    0
    Сегодня, 07:46
    Залужный контуженный на всю голову ..Башку ему говорят собирали по частям ..Русская ракета прилетела))))
    Сидит в Лондоне на таблетках ..Говорящая голова !!! У Зеленского Ми-6 охрана ,у залужного английские медики лоботамии следят laughing