Зеленский заявил о намерении «достойно» выйти из конфликта с Россией

Украинская делегация отправилась в США для выработки мер, которые будут способствовать «завершению конфликта». С таким заявлением выступил накануне Зеленский.

Переговорная группа Украины, возглавляемая Умеровым, который сменил Ермака после снятия того с должности, прибыла в США. Как заявил Зеленский, основная задача делегации — это определить шаги, которые приведут к урегулированию конфликта, причем «достойно» для Украины. Что понимает под этим словом «нелегитимный», не сообщается.



Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить боевые действия.


Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил некие «тайные директивы» для делегации, которым она должна следовать в ходе переговоров. Встреча с американцами пройдет во Флориде, со стороны США будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Сам Трамп с 25 ноября находится в своей резиденции во Флориде, это, вероятно, и стало причиной выбора этого штата для встречи с украинцами. После встречи американцы повезут доработанный план в Россию. Как заявили в Кремле, прибытие представителей США в Москву ожидается в первой половине следующей недели.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 06:57
    чтобы определить, как достойно закончить боевые действия.

    Проститутки, достойно из кабака не выходят, их только пинками вышибают.
    1. SAG Звание
      SAG
      +1
      Сегодня, 07:30
      С языка сняли! Видимо достойно для зелебобы это чтоб пинками и ссаными тряпками не гнали...
      Хотя снявши голову по волосам не плачут. Он уже живой труп.
      1. Baro Звание
        Baro
        -1
        Сегодня, 07:41
        Цитата: SAG
        С языка сняли! Видимо достойно для зелебобы это чтоб пинками и ссаными тряпками не гнали...
        Хотя снявши голову по волосам не плачут. Он уже живой труп.

        Ледоруб по нему плачет ..Говорят ледорубы в цене поднялись по всему миру ..К чему это все ? bully
      2. Седов Звание
        Седов
        +1
        Сегодня, 08:07
        Зеленский заявил о намерении «достойно» выйти из конфликта с Россией
        Достойно выйти - это когда он пулю в башку себе пустит.. но он трус..
        1. Baro Звание
          Baro
          0
          Сегодня, 08:14
          Цитата: Седов
          Зеленский заявил о намерении «достойно» выйти из конфликта с Россией
          Достойно выйти - это когда он пулю в башку себе пустит.. но он трус..

          Он жутко боится по глазам еврейским видно ...Но его охраняют из МИ-6 ,чтобы не убежал раньше времени хе хе ..
          Хотя он и так бегает по ЕС ,лишь бы в Киеве не быть !!! Ледоруб ему снится ..И шарики кокса из носа вылетают даже ..Умрет смешно !!
          И все конфискуют англосаксы ...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:59
    ❝ Как заявил Зеленский*, основная задача делегации - это определить шаги, которые приведут к урегулированию конфликта, причем «достойно» для Украины. Что понимает под этим словом «нелегитимный», не сообщается ❞ —

    — Вот для того и вызвали делегацию, чтобы объяснить, как это понимать ...
    (Как скажут, так понимать и будете)
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 07:01
    Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил некие «тайные директивы»
    А что там тайного - "Руки в гору, кулю в лоб !"
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 07:29
    Зеленский заявил о намерении «достойно» выйти из конфликта с Россией

    Достойно это как!? Объявить о всеобщей и полной капитуляции или уничтожить всю Украину и ее жителей!?
    1. Baro Звание
      Baro
      -1
      Сегодня, 07:43
      Цитата: Правдодел
      Зеленский заявил о намерении «достойно» выйти из конфликта с Россией

      Достойно это как!? Объявить о всеобщей и полной капитуляции или уничтожить всю Украину и ее жителей!?

      Достойно по еврейски -это сбежать в Израиль с деньгами и затихнуть ,как Мидичь и Яйценюк и т.д. )))))
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +1
        Сегодня, 08:08
        Он потом ещё книжку напишет.
        1. Baro Звание
          Baro
          0
          Сегодня, 08:11
          Цитата: Zaurbek
          Он потом ещё книжку напишет.

          Думаю не успеет ..Свои же и повесят !!! Чтобы Русским не достался ,болтать он любит ..
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Правдодел
      Достойно это как!?

      Он ( зе) считает наверно, кому спихнуть то, что остается от 404-й, а самому сбежать по тихому!
      Крысы то с тонущего корабля уже побежали!
  5. Kusja Звание
    Kusja
    -1
    Сегодня, 07:43
    Достоинство он свое зарабатывает ценой жизни своих граждан. Они безропотно идут на заклание, а он их денежки себе в карман. Куда уж достойнее.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 07:54
    Как он может выйти достойно если он не понимает в принципе что такое достоинство, честь. Если он не застрелится, его как в Нюрнберге по суду повесят публично за геноцид украинцев и русских, и всех его соратников и подельников.
  7. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 08:07
    Достойно и с мозгами , нужно было выполнить Минск 1-2 и жить далее