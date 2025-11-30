Зеленский заявил о намерении «достойно» выйти из конфликта с Россией
Украинская делегация отправилась в США для выработки мер, которые будут способствовать «завершению конфликта». С таким заявлением выступил накануне Зеленский.
Переговорная группа Украины, возглавляемая Умеровым, который сменил Ермака после снятия того с должности, прибыла в США. Как заявил Зеленский, основная задача делегации — это определить шаги, которые приведут к урегулированию конфликта, причем «достойно» для Украины. Что понимает под этим словом «нелегитимный», не сообщается.
Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил некие «тайные директивы» для делегации, которым она должна следовать в ходе переговоров. Встреча с американцами пройдет во Флориде, со стороны США будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Сам Трамп с 25 ноября находится в своей резиденции во Флориде, это, вероятно, и стало причиной выбора этого штата для встречи с украинцами. После встречи американцы повезут доработанный план в Россию. Как заявили в Кремле, прибытие представителей США в Москву ожидается в первой половине следующей недели.
