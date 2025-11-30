Дрисколл «посоветовал» Зеленскому отдать Донбасс России добровольно

Посетивший недавно Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявил Зеленскому, что Украина так или иначе потеряет Донбасс, и лучше отдать эти территории России добровольно. Об этом пишет западная пресса.

Дрисколл назвал Донбасс «спорной территорией», которую Украина непременно потеряет в ходе дальнейшей войны. По его словам, Киеву необходимо принять решение о добровольной передаче этих территорий России, чтобы сберечь жизни украинских солдат, которые погибнут зря. Как подчеркнул министр, ситуация для украинской армии только ухудшается и улучшений, на которые надеется Зеленский, не предвидится.



Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится.


Однако киевский клоун к совету спецпредставителя Трампа не прислушался, заявив, что никакого вывода войск с территории Донбасса не будет. Как заявил Зеленский, вопрос территории является «красной линией» для киевского режима. Такую же позицию занимают и европейские хозяева киевской марионетки, требующие остановки боевых действий по линии фронта.

Между тем вывод украинских войск с территории Донбасса является одним из основных условий России. Как заявил Владимир Путин, если Киев не выведет войска добровольно, то они будут выбиты силой. В любом случае вся территория ЛНР и ДНР будет освобождена.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:29
    ❝ Дрисколл заявил Зеленскому*, что Украина так или иначе потеряет Донбасс, и лучше отдать эти территории России добровольно ❞ —

    — Правильный совет ...
    (Нам чужого не надо, мы своё возвращаем)

    — ❝ Покинут ВСУ занятые территории - прекратим огонь, нет - выбьем силой ❞ ©
  2. Baro Звание
    Baro
    0
    Сегодня, 07:30
    Донбасса нам мало уже теперь ..Линия Одесса-Киев-Харьков ..Это минимум Ну и Зе выдать для Суда !!
    А максимум НАТО разогнать и выплатить репарациии России ..Вот я расмечтался ))) А все может быть
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 07:37
    Ошибка запада стратегическая, рациональность на русских землях не работает - это раз, они не изучили укропов, а все возможности для этого были, хотя бы консультировались с канадцами. Потерять будущее в виде жертв, лишь бы насрать Москве, горит сарай гори и хата - это два!
    Мы то этих знаем много столетий, поэтому никаких иллюзий не испытываем. Они назло нам собственные уши отморозят и даже в полном разгроме будут винить кого угодно, только не себя! Это недоразумение исправляется только железной лопатой по хребтине! request
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 07:44
    Если мы утверждаем что украинцы те же русские со своим диалектом, то у нас нет другого выхода как полностью вернуть Украину в Россию. Если мы этого не сделаем то нас в дальнейшем развалят как Советский Союз. В целом нам и в Калининградскую область нужно делать свой сухопутный путь, по своей территории. В Казахстане вернуть земли которые им подарили, и теперь оттуда изгоняют русское население. hi
  5. Boris55
    Boris55
    0
    Сегодня, 08:02
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    Цитата: В. Лыткин
    вся территория ЛНР и ДНР будет освобождена.

    Не только ЛДНР, но и Херсон с Запорожьем.
    Кроме того, после демилитаризации, будут проведены референдумы по всем областям.

    Трамп прилагает все усилия, для того что-бы сохранить биндеровский питомник и что-бы его сохранить,Трамп пойдёт на все условия России. Тупой Запад этого ни как понять не может, что если он и дальше будет упорствовать, то ими будет потеряна вся Украина.
  6. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 08:13
    Что стоит за фиктивной бумажкой плана трумпа и тем более плана кунсткамеры из ЕС, которые надеятся что Россия это вот подпишет?
    Если украина останется и если проект украина продолжит свое существование то все пункты европейского плана (надеюсь примерно все в курсе оных) станут политической и стратегической доктриной проекта украина и, мало того, они его пункты могут вписать в свою конституцию. Вопрос: А России это надо? В итоге что будет дальше, если любая конфигурация американского плана будет утверждегна и подписана..и если в результате этого подписания проект украина продолжит свое существование в любом формате, в любой форме и в любом размере, хоть метр на метр квадратный ?
    Что произойдет на следующий день после подписания минских, стамбульстких или якобы актуальных сегодня трумповских договоренностей? Уже на следующий день после подписания проект украина начнет подготовку к новой следующей войне против России. Украинские дегенераты давно обсуждали этот план, как они считают, по обману тупых московских орков. И если они получат это время для подготовки к следующей войне то уже нашим детям придется брать в руки оружие. для остатков украинского общества военное поражение и потеря больше части территории станут причиной глубокой психологической травмы, которое со временем превратится в маниакальное стремление к военно-политическому реваншу, а так же станет паранойяльной основой для украинской национальной идеи и смыслом существования всего украинства как такового. Те кто себя считает украинцами по своей природе необучаемы. Поражения их никогда ничему не учили, параноик не обращает внимание на неудачи и предстоящее поражение так же их ничему не научит и для этих людей нет выхода из соматического угара, они просто все дружно погрузятся в хронический русофобский спихоз и будут десятилетиями жить ненавистью ко всему русскому, жить мечтой об уничтожении России и из ненависти они будут черпать свою жизненную энергию, а чем слабее будут их воспоминания о войне, о позоре и поражении тем агрессивнее будут их сказки и мечты о пэрэможном реванше. Они превратят гигантские кладбища с погибшими людьми и нелюдями в пантеоны героев и на желто-голубых могильниках будут взращивать новое поколение психопатов, рефлекторно пускающих пену изо рта лишь при дном упоминании о России. Они уже сейчас это делают. это их душевная суть и ментальная основа. Иного смысла в существовании всего украинства просто нет.