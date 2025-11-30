Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится.

Посетивший недавно Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявил Зеленскому, что Украина так или иначе потеряет Донбасс, и лучше отдать эти территории России добровольно. Об этом пишет западная пресса.Дрисколл назвал Донбасс «спорной территорией», которую Украина непременно потеряет в ходе дальнейшей войны. По его словам, Киеву необходимо принять решение о добровольной передаче этих территорий России, чтобы сберечь жизни украинских солдат, которые погибнут зря. Как подчеркнул министр, ситуация для украинской армии только ухудшается и улучшений, на которые надеется Зеленский, не предвидится.Однако киевский клоун к совету спецпредставителя Трампа не прислушался, заявив, что никакого вывода войск с территории Донбасса не будет. Как заявил Зеленский, вопрос территории является «красной линией» для киевского режима. Такую же позицию занимают и европейские хозяева киевской марионетки, требующие остановки боевых действий по линии фронта.Между тем вывод украинских войск с территории Донбасса является одним из основных условий России. Как заявил Владимир Путин, если Киев не выведет войска добровольно, то они будут выбиты силой. В любом случае вся территория ЛНР и ДНР будет освобождена.