Киев снова атаковал юг России: под ударами Ростов и черноморское побережье
Киевский режим снова провел ночную атаку, попытавшись ударить беспилотниками по югу России. Как сообщает Минобороны, основной удар был нанесен по черноморскому побережью Краснодарского края и Ростовской области.
Новая атака Киева массированной не получилась, видимо, у хунты закончились запасы дальнобойных дронов самолетного типа, поэтому в ход пошли остатки. По данным военного ведомства, в течение ночи с субботы на воскресенье, 30 ноября, средствами ПВО было сбито и перехвачено 33 украинских БПЛА. Из них почти половина — 16 беспилотников — над Ростовской областью. Власти региона о каких-либо последствиях не сообщают.
Также Киев предпринял попытку атаки побережья Черного моря в Краснодарском крае, ПВО работала над Анапой и Черным морем. Также сообщается о нескольких взрывах над самим Краснодаром, видимо, работали зенитные системы. Военные сообщают о семи сбитых дронах над территорией края, но без подробностей, а также о шести, перехваченных над Черным морем. Информации о каких-либо последствиях нет.
Еще четыре дрона были перехвачены над приграничными Белгородской и Курской областями. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
Как предполагают эксперты, загнанный в угол Зеленский, понимая, что его по сути «сливают», хочет напоследок «хлопнуть дверью», отдав приказ о нанесении ударов по России всеми имеющимися средствами. Так что впереди еще не одна массированная атака.
Информация