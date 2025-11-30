Данный инцидент был расценен как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям между Казахстаном и Украиной. Мы ожидаем, что украинская сторона примет конкретные меры, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

Логика в действиях Киева отсутствует напрочь. Атакуя КТК, украинские власти бьют не по российской армии, а по кошельку своих же потенциальных партнеров.

Казахстан выразил протест Украине из-за атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, МИД республики направил официальную ноту Киеву.Третья атака киевского режима на объекты КТК, видимо, переполнила чашу терпения Астаны, которая ранее воздерживалась от каких-либо заявлений в адрес Украины. Удар украинских безэкипажных катеров полностью вывел из эксплуатации один из терминалов, по которому казахстанская нефть шла на Запад.Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал атаку украинских БЭКов «актом агрессии» против гражданского объекта, защищаемого нормами международного права.Ранее Казахстан объявил о смене маршрута поставки своей нефти на Запад, поскольку в результате атаки Киева терминал КТК в Новороссийске оказался полностью разрушенным. Пока вопрос о восстановлении не стоит, идет оценка повреждений. По некоторым данным, это займет очень много времени. Казахстанские ресурсы пишут, что в действиях режима Зеленского нет логики, он готов атаковать все подряд для «красивой картинки», чтобы отчитаться перед спонсорами.