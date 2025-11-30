После третьей атаки на объекты КТК Казахстан выразил Украине протест

9 525 58
После третьей атаки на объекты КТК Казахстан выразил Украине протест

Казахстан выразил протест Украине из-за атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, МИД республики направил официальную ноту Киеву.

Третья атака киевского режима на объекты КТК, видимо, переполнила чашу терпения Астаны, которая ранее воздерживалась от каких-либо заявлений в адрес Украины. Удар украинских безэкипажных катеров полностью вывел из эксплуатации один из терминалов, по которому казахстанская нефть шла на Запад.



Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал атаку украинских БЭКов «актом агрессии» против гражданского объекта, защищаемого нормами международного права.

Данный инцидент был расценен как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям между Казахстаном и Украиной. Мы ожидаем, что украинская сторона примет конкретные меры, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.


Ранее Казахстан объявил о смене маршрута поставки своей нефти на Запад, поскольку в результате атаки Киева терминал КТК в Новороссийске оказался полностью разрушенным. Пока вопрос о восстановлении не стоит, идет оценка повреждений. По некоторым данным, это займет очень много времени. Казахстанские ресурсы пишут, что в действиях режима Зеленского нет логики, он готов атаковать все подряд для «красивой картинки», чтобы отчитаться перед спонсорами.

Логика в действиях Киева отсутствует напрочь. Атакуя КТК, украинские власти бьют не по российской армии, а по кошельку своих же потенциальных партнеров.
58 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 08:29
    ❝ Казахстан выразил протест Украине из-за атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, МИД республики направил официальную ноту Киеву ❞ —

    — Свидомые нотну грамоту не розуміють ...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 08:49
      Дана команда - кусать Зелинского.

      И понеслось...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 11:58
        После третьей атаки на объекты КТК Казахстан выразил Украине протест

        Ну надо же, какая реакция у казахов, как в той индейской присказке: «Только на третий день индеец Зоркий Глаз заметил, что в камере нет четвёртой стены» winked
  2. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    +5
    Сегодня, 08:33
    Атакуя КТК, украинские власти бьют не по российской армии, а по кошельку своих же потенциальных партнеров.
    Вот даже как.
    1. Baro Звание
      Baro
      +3
      Сегодня, 08:42
      Цитата: ВСЗМК
      Атакуя КТК, украинские власти бьют не по российской армии, а по кошельку своих же потенциальных партнеров.
      Вот даже как.

      Обычная схема англосаксов и сионистов ..Им нужна война гражданская на территории бывшей СССР ..С хооооохлами стравили падлы ,теперь нужно поджечь в Азии
      1. Ракитин Звание
        Ракитин
        +3
        Сегодня, 09:35
        Цимус в том, что этот терминал - собственность американских нефтяных компаний :-)
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +7
          Сегодня, 10:06
          Акционерами КТК являются:
          51% - Российские компании
          24,25% - Американские
          20,75% - Казахские
          по 2% Британские и Итальянские.
          1. Aндрей Ко Звание
            Aндрей Ко
            +3
            Сегодня, 10:28
            Вот именно поэтому и долбят по пустым танкерам, по причалам КТК - бритиши руками укров обеспечивают фон для переговоров делегации укров с Трампом.
      2. Naum_2 Звание
        Naum_2
        +2
        Сегодня, 10:12
        Загнаная в угол украинская крыса в смертельной опасности кусает даже своих хозяев. Ведь Казахстан поставляет эту нефть в саму Британию!!!
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 10:00
      Цитата: ВСЗМК
      Атакуя КТК, украинские власти бьют не по российской армии, а по кошельку своих же потенциальных партнеров.
      Вот даже как.

      Казахстану принадлежит 25% нефти остальное - США belay , Англия belay , Россия, Арабы, частные инвесторы
  3. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 08:38
    Атакуя КТК, украинские власти бьют не по российской армии, а по кошельку своих же потенциальных партнеров.
    Мастурбек и скакуас - не только братья навек, но и потенциальные партнеры!
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 08:38
    Надо же ,,разродились,, мамбеты....а что случилось?)))
    1. Baro Звание
      Baro
      +4
      Сегодня, 08:40
      Цитата: Лимон
      Надо же ,,разродились,, мамбеты....а что случилось?)))

      Деньги теряют ..))) Скоро и к киргизам прилетит ..Разделя и влавствуй !!
      Чуете ,где ушки торчат мужики ?
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 08:57
      Цитата: Лимон
      Надо же ,,разродились,, мамбеты....а что случилось?

      В Минэнерго Казахстана ещё вчера отреагировали, тоже соизволили, наконец-то, возмутиться, когда прикинули убытки.
      АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Атака на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недопустима, она несет риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта. Об этом заявило Минэнерго Казахстана.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 09:08
        Скоро начнется массовое возмущение ,,соседей,,эти безумцы-чубатые перед кончиной начнут пулять?по всему до сего дотянутся! Турки получили уже ,,благодарность,,....
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +3
        Сегодня, 09:09
        Цитата: Монтесума
        В Минэнерго Казахстана ещё вчера отреагировали, тоже соизволили, наконец-то, возмутиться, когда прикинули убытки.

        При этом напрямую не осудив Скакуасию.
        Теперь нефть пойдёт через Баку и Джейхан. Зря что-ли Умеров в Туретчину ездил, типа по обмену договариваться. Алиев и Эрдоган потирают радостно руки и типа мы ни при чем.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 09:55
          Цитата: LIONnvrsk
          Теперь нефть пойдёт через Баку и Джейхан. Зря что-ли Умеров в Туретчину ездил, типа по обмену договариваться. Алиев и Эрдоган потирают радостно руки и типа мы ни при чем.

          Так то оно так, но прямого нефтепровода из Казахстана в Азербайджан не существует, нефть переправляется танкерами по Каспийскому морю из порта Актау, который необходимо модернизировать, чтобы увеличить объемы экспорта. На это потребуется время и финансы.
  5. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 08:39
    Логика в действиях Киева отсутствует напрочь. Атакуя КТК, украинские власти бьют не по российской армии, а по кошельку своих же потенциальных партнеров.

    Лохлы выстрелили себе в ногу, прицельно, так что казахи уже смолчать не смогли… хотя и ответ - так себе.
    Что и следовало доказать… собственно не для кого не секрет, поставки нефтепродуктов на украину осуществляют в разных пропорциях Казахстан, Азербайджан, Турция и Европа.
    Соответственно и нас не должна смущать принадлежность нефтегазовых объектов на украине. Находятся на территории врага - значит законные цели.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 08:52
      Цитата: Охотовед 2
      Соответственно и нас не должна смущать принадлежность нефтегазовых объектов на украине. Находятся на территории врага - значит законные цели.

      А принадлежность каких нефтегазовых объектов на территории 404 защищает их от действий ВС РФ? Подробней можно указать?
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +1
        Сегодня, 09:03
        Цитата: Монтесума
        Подробней можно указать?

        У государственной азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR на Украине есть представительство, в страну поставляются нефтепродукты и газ. У SOCAR Ukraine есть сеть автозаправок и несколько нефтебаз — в Одессе, Киеве, Харькове, Львове и Виннице. Ударам подверглась только нефтебаза в Одессе.
        По казахам всё сложнее, но думаю они прекрасно понимают для кого Турки покупают у них нефтепродукты.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 09:36
          Вот, что нашёл насчёт объектов SOCAR, и до нефтебазы в Одессы по ним прилетало, так что насчёт их нынешней деятельности есть сомнения:
          Очевидно, что военные силы РФ в определенный момент просто перестали делать исключение. Нефтебазы SOCAR стали рассматриваться на Украине наравне с такого же рода нефтехранилищами — в качестве объектов, которые могут снабжать ВСУ топливом.
          За пару недель до удара по нефтебазе SOCAR в Одессе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о разрушениях на украинских объектах азербайджанской компании в результате авиаударов. Среди активов, попавших под удары, числились нефтехранилища, а так же инфраструктура, которая обеспечивала транзит азербайджанского газа.
          Азербайджан начал поставлять этим летом газ на Украину по Трансбалканскому газопроводу через Болгарию и Румынию. 28 июля этого года «Нафтогаз Украины» и SOCAR заключили соглашение о первых тестовых поставках. Такое соглашение рассматривалось Киевом как диверсификация источников энергоснабжения Украины.

          Однако 6 августа Минэнерго «Незалежной» заявило, что в Одесской области подверглась удару компрессорная станция «Орловка», через которую проходит маршрут, соединяющий греческие СПГ-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский коридор. Разумеется, стали невозможными и тестовые поставки азербайджанского газа.

          Почти сразу же в пресс-службе президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщили о его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, во время которого стороны «осудили целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе SOCAR и другим объектам на Украине.

          https://oilcapital.ru/news/2025-08-19/ambitsii-azerbaydzhanskoy-socar-na-ukraine-vygorayut-bukvalno-5459138?
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:09
        просто какелы офанарели и готовы лупить по всему чему угодно если там хоть как-то наши имеют отношение, даже опосредованно. им уже без разницы. типа так - отстрелю себе руки чтобы русские врачи со мной дольше возились и больше тратились на лечение...
        Александр hi
        1. Aндрей Ко Звание
          Aндрей Ко
          +2
          Сегодня, 10:36
          Какелы - исполнители, у них даже технической возможности сделать это нет, без прямого участия и организации бритишев
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 12:03
            Цитата: Aндрей Ко
            Какелы - исполнители, у них даже технической возможности сделать это нет, без прямого участия и организации бритишев

            На Украине, как вижу и своих чудаков на букву "М" хватает. Они могут вообще никого не слушать, и англосаксы, кроме как погрозить им пальчиком, ничего делать не смогут. Слишком глубоко увязли с украинцами.
      3. codetalker Звание
        codetalker
        +2
        Сегодня, 10:24
        Не хочется говорить неприятную вещь, но долгое время российские нефтяные компании поставляли горючее на Украину (да, на перекладных, через третьих/пятых/десятых лиц, но все прекрасно знали куда оно в итоге идет). Дело кардинально изменилось только после санкций Трампа против наших нефтяных компаний.
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +3
      Сегодня, 09:27
      Было бы неплохо если бы наша пропаганда как следует поработала над образом врага и донесла это до народа. На 4й год сво мнения по этому вопросу расходятся. Хо..ы вроде как наши братья, запад партнеры, америкашки друзья. Есть нацисты и террористы. Но об этом знает лишь малая часть людей погруженная в проблему сво. Остальная и большая часть населения живет своей жизнью и ничего ни о каких врагах не знает.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 11:56
        Цитата: Denissdaf
        Остальная и большая часть населения живет своей жизнью и ничего ни о каких врагах не знает.

        И, к сожалению, так и детей своих воспитывают. "Не нагружайте страшным деточку!"
      2. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Denissdaf
        Было бы неплохо если бы наша пропаганда как следует поработала над образом врага и донесла это до народа. На 4й год сво мнения по этому вопросу расходятся. Хо..ы вроде как наши братья, запад партнеры, америкашки друзья. Есть нацисты и террористы. Но об этом знает лишь малая часть людей погруженная в проблему сво. Остальная и большая часть населения живет своей жизнью и ничего ни о каких врагах не знает.

        Действительно, в российском медиапространстве опять одни песни с Андреем Малаховым, опять вылезли Милявская (Лолита) и Киркоров со своими стразами. Тьфу!
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 08:41
    Цитата: Лимон
    Надо же ,,разродились,, мамбеты....а что случилось?)))

    В кармане дырка большая образовалась...нефтедоллары вывалились.Зеля проделал дыру в бюджете Казахстана.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 08:46
    как же так то, елбасы? вы ж там по аглицки с просрочкой чирикали? и тут на тебе... wassat надо было мову изучать, елбасы. может какелы и не стали бы так поступать.... lol
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Nexcom
      как же так то, елбасы?

      Кстати, а Назарбаев еще жив?
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 08:46
    Цитата: Охотовед 2
    Лохлы выстрелили себе в ногу
    Лучше бы они выстрелили себе в лоб wink
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: Охотовед 2
      Лохлы выстрелили себе в ногу
      Лучше бы они выстрелили себе в лоб wink

      Как показывают кадры объективного контроля, на фронте укры уже начинают себя сами двухсотить потихоньку.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:47
    Рока вижу в новостях что в " дрова" ВПУ -2.Есть ещё ВПУ1 и3.И куда Казахстан нефть погонит в Усть Лугу большую часть?.
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 08:47
    А вообще нужен Казахстан на рынке нефти? Кому он конкурент или партнёр? Или он поставляет нефть для получения бензина и солярки которые в дальнейшем идут на Украину или в армии НАТО? В целом нашим противникам.
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +8
    Сегодня, 08:47
    Ранее Казахстан объявил о смене маршрута поставки своей нефти на Запад, поскольку в результате атаки Киева терминал КТК в Новороссийске оказался полностью разрушенным.


    То есть наш "союзник" по ОДКБ, которому мы помогли сохранить конституционный строй, решил резко пересесть с одного стула на другой в вопросах поставок.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 08:49
      а они все так скачут со стула на стул. и болгары, и сербы тоже, и прочаи "союзнички"... главное бонусы срубить с нас, а потом можно и пересесть. а потом опять повыпрашивать бонусы и снова говорить красивые слова о дружбе... там у нас наверху многое прощают им...

      вот Сев.Корея нас не продаёт - это настоящий союзник.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:03
        Можно сказать/предположить, что... "жираф большой, ему видней", но как то это натянуто, что ли, не верится, что такой путь именно то, что надо сейчас?!
        Впрочем, политические игры дело такое сложное, что даже со временем, по имеющихся результатам, не всегда понятно ЧТО ЭТО БЫЛО!?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:05
          да конечно, можно предположить и что долго разбирались что это было, выясняли, поверить не могли что какелы по ним лупанули, соображали как отреагировать....
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:15
            Честно говоря, таких любителей туда-сюда, тугодумов и прочих... наказание их найдёт, коль они его заслужили.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 09:16
              да вряд ли казахи там своих уважаемых станут наказывать. отболтаются. или как сами казахи в своих же фильмах показывают - подарок принесут, прощения попросят, покланяются и всё - проехали...
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +2
                Сегодня, 09:24
                У них внутри своя "кухня", какие там дела происходят, фиг её знает...
                Вопрос в том, чего и сколько они потеряли/ют??? Может там все тип топ, мы просто не знаем....
        2. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 11:59
          Цитата: rocket757
          политические игры дело такое сложное, что даже со временем, по имеющихся результатам, не всегда понятно ЧТО ЭТО БЫЛО!?

          "Жизнь - большая шутница. Сначала делает вид, что играет в шахматы, а потом РАЗ и она оказывается играет в карты"
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +4
        Сегодня, 09:20
        Цитата: Nexcom
        а они все так скачут со стула на стул. и болгары, и сербы тоже

        Цитата: rocket757
        А так, виляют тамошние...

        Когда не видно заметных результатов, когда ежедневно утираются после атак дронов, когда вот так запросто какие-то БЭКИ атакуют танкеры, когда, летая над Чёрным морем, как мухи над...,чужеродные БПЛА беспрепятственно сканируют российскую территорию, трудно ожидать поддержки от кого-либо, ибо им своя рубашка гораздо ближе к телу и хлопот меньше...А этого добра:

        всегда полные карманы...
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:58
      Помогли... вот только не ради каких то конкретных фэйсов в руководстве Казахстана... что б не стало ещё хуже, что б не появился ещё один банберлэнд... ещё тогда и сразу.
      А так, виляют тамошние... не они первые, не они последние.
    3. ism_ek Звание
      ism_ek
      +1
      Сегодня, 09:27
      Да нет у Казахстана альтернативного канала поставок. Можно конечно к Китай гнать, но там цены совсем бросовые.
      Казахстану при Назарбаеве навязали соглашения о разделе продукции по которому государству принадлежит от 18 до 30% от добываемой нефти, остальное забирают западные компании. Они же владеют КТК. Поэтому и не защищали сильно его, думали, что украинцы не пойдут против американских нефтяных гигантов.
      Тут еще момент, что КТК - это один из тех активов, которые правительство РФ может конфисковать в случае конфискации наших активов на западе. Поэтому сейчас нам выгодно занизить его цену
    4. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Сегодня, 10:41
      Как не прискорбно если наш "союзник" по ОДКБ организует дыру в своем бюджете, то унас через какое то время не будет "союзника" по ОДКБ - организуют махом цветную революцию.
  12. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 08:59
    да, кстати, а почему только после ТРЕТЬЕЙ атаки казахи завозмущались а не сразу?? what долго соображали как ответить поаккуратнее чтобы не прослыть в глазах Запада "прокремлёвскими" (с) ? Типа а вдруг зельц абидицца? laughing
    или с ээстонцами долго общались???
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 09:02
    Логика в действиях Киева отсутствует напрочь. Атакуя КТК, украинские власти бьют не по российской армии, а по кошельку своих же потенциальных партнеров.

    Укры и логика вещи не совместимые, но они лишь пешки, инструмент в чужих руках. Решение где, когда и кого атаковать принимают на Набережная Альберта, 85, Великобритания, Лондон (штаб-квартира МИ-6)
  14. ism_ek Звание
    ism_ek
    +1
    Сегодня, 09:09
    Нет Казахской нефти. Есть нефть Шел, Шеврон и прочих. Почему эти друзья молчат - непонятно.
    1. codetalker Звание
      codetalker
      +1
      Сегодня, 10:29
      Каки наивные вопросы задаете…
      Спонсоры войны против России могут и потерпеть незначительные убытки, в надежде, что Россия таки развалится, будет Ельцин 2.0, «святые девяностые» и можно будет опять выкачивать из России нефть бесплатно.
  15. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:09
    Казахстан выразил протест Украине из-за атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, МИД республики направил официальную ноту Киеву.

    Нехрен этот «квартет» обучать нотной грамоте - пара сотен ударных беспилотников будет в самый раз... yes
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:13
      ...какелы подотрутся этой нотой протеста. и наврут что это "руснёвская РЭБ" (с) всё сбила с курса и вот так вот прилетело типа случайно... как вариант - "москали" (с) из обломков какельских дронов собрали их, и лупанули чтобы поссорить две "великыя дэржавы" (с), т.е. провокация.
  16. goga13 Звание
    goga13
    0
    Сегодня, 09:26
    Их тык-дым, они молчат
    Брызги в сторону летят
  17. wku
    wku
    +1
    Сегодня, 09:59
    на усиление бомбёжек со стороны Украины , атаками на нефтяные терминалы и танкеры Россия асимметрично ответила, сегодня в Киеве и окрестностях было тихо.
  18. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 10:57
    Даже этот терминал мы не можем прикрыть ПВО надежно!!! Его поражают всякий раз, как бьют по нему. А тут в другой теме меня убеждали, что мы не можем потерять рынок вооружений и поэтому везем нашу технику ПВО на международную выставку! Рынок важнее, вот и вся суть происходящего! Поэтому и мир так стремимся заключить на чужих условиях.
  19. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 11:37
    Предчувствуя конец в бандеровском государстве нынешнего режима , военные и СБУ расширили перечень платных услуг по уничтожению собственности конкурентов . Ведь независимо от того , кто станет преемником, все эти выкрутасы спишут на нынешнего фюрера и Ко.
  20. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 11:43
    На чашке весов убытки перевесили потери от политической лояльности