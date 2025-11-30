Российские истребители перепугали польские ВВС и немецкую ПВО
11 52933
Российские истребители стали причиной большого переполоха в Польше, пролетев вдоль польской границы. Минобороны республики было вынуждено поднять в воздух истребители, отреагировали и немцы со своими системами ПВО.
Четыре истребителя МиГ-31 ВКС РФ перепугали немецких и польских военных, появившись рядом с польской границей. Российские перехватчики совершали плановый полет и находились в российском воздушном пространстве, не нарушая границ. Тем не менее Варшава объявила тревогу, подняв в воздух дежурные истребители. Также нервно на пролет МиГов отреагировали и размещенные в Польше расчеты немецких комплексов ПВО Patriot. Как подчеркивает западная пресса, системы ПВО были переведены в «повышенную готовность».
Как утверждают в польском Минобороны, инцидент с российскими истребителями произошел «неподалеку от Жешува», через который идет вся западная помощь на Украину. Однако аэропорт Жешува находится недалеко от украинской границы со стороны Львова и очень далеко от российской территории. Как могли российские истребители «угрожать» логистическому хабу НАТО, непонятно.
В пресс-службе польских ВВС подтвердили «активность» российских истребителей в «российском воздушном пространстве», уточнив, что инцидент произошел в минувшую пятницу, т.е. 28 ноября.
В пятницу фиксировалась активность в российском воздушном пространстве, на которую ПВО обязаны были отреагировать.
В российском Минобороны никак не комментируют тревогу в Польше. Как ранее заявили военные, самолеты ВКС РФ летают в нейтральном воздушном пространстве, не нарушая границ других государств. А все остальное — это уже не наши проблемы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация