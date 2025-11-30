Российские истребители перепугали польские ВВС и немецкую ПВО

11 529 33
Российские истребители перепугали польские ВВС и немецкую ПВО

Российские истребители стали причиной большого переполоха в Польше, пролетев вдоль польской границы. Минобороны республики было вынуждено поднять в воздух истребители, отреагировали и немцы со своими системами ПВО.

Четыре истребителя МиГ-31 ВКС РФ перепугали немецких и польских военных, появившись рядом с польской границей. Российские перехватчики совершали плановый полет и находились в российском воздушном пространстве, не нарушая границ. Тем не менее Варшава объявила тревогу, подняв в воздух дежурные истребители. Также нервно на пролет МиГов отреагировали и размещенные в Польше расчеты немецких комплексов ПВО Patriot. Как подчеркивает западная пресса, системы ПВО были переведены в «повышенную готовность».



Как утверждают в польском Минобороны, инцидент с российскими истребителями произошел «неподалеку от Жешува», через который идет вся западная помощь на Украину. Однако аэропорт Жешува находится недалеко от украинской границы со стороны Львова и очень далеко от российской территории. Как могли российские истребители «угрожать» логистическому хабу НАТО, непонятно.

В пресс-службе польских ВВС подтвердили «активность» российских истребителей в «российском воздушном пространстве», уточнив, что инцидент произошел в минувшую пятницу, т.е. 28 ноября.

В пятницу фиксировалась активность в российском воздушном пространстве, на которую ПВО обязаны были отреагировать.


В российском Минобороны никак не комментируют тревогу в Польше. Как ранее заявили военные, самолеты ВКС РФ летают в нейтральном воздушном пространстве, не нарушая границ других государств. А все остальное — это уже не наши проблемы.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 09:32
    нервно на пролет МиГов отреагировали и размещенные в Польше расчеты немецких комплексов ПВО Patriot. Как подчеркивает западная пресса, системы ПВО были переведены в «повышенную готовность».

    Бундесвер агрессивно ведет себя по отношению к нашей авиации.Мерцу необходимо послать официальные предупреждения на недопустимые действия немецких расчетов Пэтриотов.
    К Польше надо подать протест...вызвать польского посла и выразить ему большое "ФИ" на агрессивные действия польской авиации.
    1. Таймень Звание
      Таймень
      +1
      Сегодня, 10:20
      Коты Леопольды большое "ФИ" не выражают.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 11:46
        Российские истребители перепугали польские ВВС и немецкую ПВО

        В крайнем случае, вам гансы и поляки от ВВС России - саечку за испуг wink

        Пы. Сы. Человек обязан после этого сказать "спасибо". Если он забывал, то по закону можно было сделать ему еще саечку "за невежество" yes

        Источник: Школьные годы чудесные. drinks
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 09:33
    как хотим, так и активничаем в СВОЕМ воздушном пространстве.
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 09:46
      Четыре истребителя МиГ-31 ВКС РФ перепугали немецких и польских военных

      Я могу представить, как это могло случиться. Проход вдоль границы на форсаже со скоростью до 2,5 Мах, на высоте 20 км с разворотом вдоль границы. Вот и наложили в штаны, пусть привыкают. lol
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 09:47
        наверно наши на бреющем на форсаже прошли и у бздышеков крыши в приграничном районе посдувало со строений??? wassat тогда понятно почему они обхезались. laughing
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 11:09
          Мне вот интересна эта фраза из публикации:
          Однако аэропорт Жешува находится недалеко от украинской границы со стороны Львова и очень далеко от российской территории. Как могли российские истребители «угрожать» логистическому хабу НАТО, непонятно.

          А как же Калининградская область рядом с польской границей? До Жешува около 400 км., "Кинжал" достанет запросто.
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 12:05
          Почему обхезалось их ПВО, рассказываю :
          Польские приграничные радиолокационные станции могли их просто потерять непосредственно вблизи границы. По причине того, что наши истребители шли с большой скоростью, с набором высоты в стратосферу. При этом, получается они вошли в зону засветов от местных предметов на экранах РЛС и зону мертвой воронки (которая составляет примерно R 3-4 высоты цели) , т.е. при полете истребителя на высоте 20 км, радиус мертвой воронки РЛС составляет примерно 80 км.. Поляки , конечно, истребители сопровождали, но перед границей потеряли и в неведении находились несколько минут. Конечно, этого можно избежать, если в том районе имеется перекрытие зон видимости от других (соседних) радиолокационных подразделений.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 11:53
        Цитата: frruc
        Вот и наложили в штаны, пусть привыкают.

        Древняя китайская мудрость: "Ни сы!", означает "Будь безмятежен словно цветок Лотоса у подножья храма Истины" winked
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 12:08
          Цитата: Теренин
          Цитата: frruc
          Вот и наложили в штаны, пусть привыкают.

          Древняя китайская мудрость: "Ни сы!", означает "Будь безмятежен словно цветок Лотоса у подножья храма Истины" winked

          )))))))))))))) дахусим
  3. Матвей Леонидович Звание
    Матвей Леонидович
    +8
    Сегодня, 09:34
    Нужно чтобы каждый день наши летали, пусть трясутся.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 10:39
      Цитата: Матвей Леонидович
      Нужно чтобы каждый день наши летали, пусть трясутся.

      Можно, но дорого!
      Лучше по реже и по хлеще! Иначе пшеки со немцурами могут привыкнутся, как наркоманы, мол ничего не будет...
  4. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 09:35
    Собственно почему нас должны волновать нервничающие поляки и немцы? Границу не нарушали - не нарушали… ну а если кому-то там страшно, ну пусть попьют успокоительное!
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +3
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Охотовед 2
      Собственно почему нас должны волновать нервничающие поляки и немцы? Границу не нарушали - не нарушали… ну а если кому-то там страшно, ну пусть попьют успокоительное!

      Ну дык, Кая со своими шоблами орут, мол Россия вот-вот нападёт на Запад!!!!
      А успокоительное и слабительное ввиде "Орешника" - сразу станет легче... А так пусть пьют пустырник со коньячком...
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Joker62
        А так пусть пьют пустырник со коньячком...

        И от чего помогает? laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Охотовед 2
      Границу не нарушали - не нарушали…

      А что у немцев и поляков, штаны обоссаные, это не наши проблемы.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 09:38
    У ляхов всегда должны быть шальвары полные фекалий , у немчуры кстати тоже.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:40
    Да ладно, им же-ж надо тренироваться, вот и пользуются оказией, заодно поддержать миф о российской угрозе...
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 09:41
    Цитата: Охотовед 2
    Собственно почему нас должны волновать нервничающие поляки и немцы?

    С точки зрения руководства НАТО мы для них враги...и соответственно они должны нервничать при любой активности нашей авиации.
    Если же мы не будем волноваться из за психов в Польше и Германии ...значит что то происходит неправильно в оперативных планах и расчетах командования ЕС и НАТО.
  8. ЛМН Звание
    ЛМН
    +3
    Сегодня, 09:45
    Как могли российские истребители «угрожать» логистическому хабу НАТО, непонятно.

    Очень даже понятно.
    Это даже на фото к статье можно увидеть laughing
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 10:44
      Цитата: ЛМН
      Как могли российские истребители «угрожать» логистическому хабу НАТО, непонятно.

      Очень даже понятно.
      Это даже на фото к статье можно увидеть laughing

      Кинжальчик под брюхом??? Да, они еще не так обделываются от страха...
  9. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 09:48
    Научились у чубатых. Миг-31=,,кинжал,, ховайся кто куда!)))
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 09:59
    Российские истребители перепугали польские ВВС и немецкую ПВО

    Ну галстуки есть не стали и не ломанулись черте знает куда сломя голову уже хорошо. А то был такой грузинский деятель, тоже самолетов боялся.
  11. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +2
    Сегодня, 10:06
    То что испугались не удивительно, так как кинжалы быстры, пока не сбиваемы и могут не просто ужалить, но и "заямить" (похоронить сделав, глубокую яму) противников.
  12. рюрикович Звание
    рюрикович
    +2
    Сегодня, 10:21
    Как утверждают в польском Минобороны, инцидент с российскими истребителями произошел «неподалеку от Жешува», через который идет вся западная помощь на Украину. Однако аэропорт Жешува находится недалеко от украинской границы со стороны Львова и очень далеко от российской территории. Как могли российские истребители «угрожать» логистическому хабу НАТО, непонятно.

    Ибо на западе вообще считают свое население недоумками и потому несут всякую чушь,потому что те ДОЛЖНЫ верить своим СМИ и не имеют права проверять на карте соответствие сказанному. А те ,кто усомнится, сразу становятся "пропутинскими" и подвергаются давлению...
  13. alexandreII Звание
    alexandreII
    +1
    Сегодня, 10:42
    В пресс-службе польских ВВС подтвердили «активность» российских истребителей в «российском воздушном пространстве», уточнив, что инцидент произошел в минувшую пятницу, т.е. 28 ноября,...........................,.....................Я что-то не догоняю, какой инцидент,если на своей территории?Или это такое журналистское словоблудие.
  14. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    +2
    Сегодня, 10:44
    Автор, а можно поинтересоваться первоисточником?
    Натавские вояки и хайпующие журналисты не знают как выглядит глобус, но объясните мне где Жешув и Российские воздушное пространство? Какие 31ые шалили: Ишки или перехватчики?
    Ну обделалось пол европы, ну и пусть сами и наслаждаются… нам это только чтоб улыбнуться по утру
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +2
      Сегодня, 10:58
      В оригиналах есть только одна интересная фраза
      они шли в направлении западной границы России
      значит теперь каждый полет ВКС в западном направлении будет трактоваться как
      Цитата: bild
      очередная провокация с воздуха! Путин отправил истребители для проверки готовности ПВО, включая военнослужащих ВВС Германии.
      - запад плавно сходит с ума….
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Pete Mitchell
      Натавские вояки и хайпующие журналисты не знают как выглядит глобус, но объясните мне где Жешув и Российские воздушное пространство?

      Посмотрите, где находится Калининградская область РФ, она как раз граничит с Польшей. И в публикации указано, что МИГи летали рядом с польской границей. Про Жешув не зря забеспокоились - "Кинжалы" запросто достанут, в случае реального пуска.
      Цитата: Pete Mitchell
      Автор, а можно поинтересоваться первоисточником?

      Немецкие СМИ:
      Четыре российских истребителя МиГ-31 в ходе плановых полетов вызвали переполох в Польше, напугав немецких солдат. Варшава перевела в боевую готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и два немецких зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает издание Bild.
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +1
        Сегодня, 11:33
        Цитата: Монтесума
        где находится Калининградская область РФ, она как раз граничит с Польшей.

        Все конечно меняется, но 31ые никогда не базировались в Калининградской области на постоянной основе - ему там просто тесно lol
        Цитата: Pete Mitchell
        значит теперь каждый полет ВКС в западном направлении будет трактоваться как
        Цитата: bild
        очередная провокация с воздуха! Путин отправил истребители для проверки готовности ПВО, включая военнослужащих ВВС Германии.
        - запад плавно сходит с ума….
        1. Normann Звание
          Normann
          +1
          Сегодня, 11:47
          Все конечно меняется, но 31ые никогда не базировались в Калининградской области на постоянной основе - ему там просто тесно lol
          Они и были изначально для совсем другого театра военных действий.
  15. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +1
    Сегодня, 10:49
    Заявить,что просто прокатили северокорейских лётчиков.Экскурсия.
  16. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 11:24
    Автору заметки не надо выдавать желаемое за действительность. Плановая работа ПВО и авиации поленьев. Если у наших границ появляются самолеты потенциального противника, то мы также поднимаем авиацию в воздух и иногда активно отжимаем самолеты противника от нашего воздушного пространства. Стандартная практика.