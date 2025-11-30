Киев оценил ракетный потенциал России как «достаточный»

Несмотря на атаки Украины на оборонные предприятия России, российский ВПК способен обеспечивать ВС РФ необходимым для ударов по Украине количеством ракет. С таким заявлением выступил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Игнат оценил ракетный потенциал России как «достаточный» для нанесения массированных ударов по Украине. По его словам, на сегодняшний день Россия без каких-либо проблем способна дважды в неделю наносить ракетные удары по критически важным объектам на Украине. При этом никто не гарантирует, что количество атак не возрастет, потенциал у России для этого есть.



Россия располагает достаточным ракетным потенциалом, чтобы продолжать наносить массированные удары по Украине два раза в неделю.


Украина, в свою очередь, не обладает достаточной системой противоракетной обороны, способной отражать удары России. Киеву в срочном порядке необходимы поставки дополнительных зенитных комплексов, способных бороться с ракетами, в том числе баллистическими. В случае, если таких поставок не будет, украинская ПВО «не сможет отражать атаки».

Ранее Зеленский заявил, что намерен закупить у США не менее 10 батарей комплексов Patriot, а желательно еще больше. Вот только Трамп пока не дал разрешения на продажу комплексов Украине. Да и с деньгами у Киева не всё в порядке, западные спонсоры свои не дают, а российские украсть никак не получается.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +5
    Сегодня, 10:35
    Американцы сами сказали что их Пэтриоты живут на Украинн не больше недели - все уничтожаются.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 11:13
      Россия располагает достаточным ракетным потенциалом, чтобы продолжать наносить массированные удары по Украине два раза в неделю.
      Маловато будет ! Маловато !
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Andobor
      Американцы сами сказали что их Пэтриоты живут на Украинн не больше недели - все уничтожаются.

      От утверждений, что у "москалей кончаются ракеты" и "скоро будем пить кофе в Ялте", свершился поворот к публичному признанию способности тех же москалей наносить массированные удары. ВС РФ в связке с ВПК не зря проводят воспитательную работу с киевским руководством - результат имеется.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 11:39
        Воздушных сил Юрий Игнат.

        Мнение этого Игната до лампочки, но вопрос в том, что при ритмичном нанесении ударов по инфраструктуре Украины, рано или позно должен наступить её статический предел прочности, или "эффект домино". Желательно раньше, но как пойдет.
  2. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 10:36
    Пусть несет там что хочет, нам главное Трамповский план послать подальше и продолжить возвращать нашу землю вплоть до Галичины. Никаких капитулянтских планов хоть из 28 пунктов хоть из 19 пунктов.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 11:23
      Цитата: Антоний
      Никаких капитулянтских планов хоть из 28 пунктов хоть из 19 пунктов.


      А те 19 чемоданов антироссийских санкций пусть по своим квартирам растащат.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +5
    Сегодня, 10:41
    Киев оценил ракетный потенциал России как «достаточный»

    Спасибо Юрий Игнат ваше мнение "очень ценно" для нас, перезвоните позже. пип-пип-пип
  4. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 11:04
    Скаклы они такие.
    Дупой чуют.
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 11:19
    Цитата: Andobor
    Американцы сами сказали что их Пэтриоты живут на Украинн не больше недели - все уничтожаются.

    Даже если бы жили вечно, то никаких перехватчиков не хватит, на каждый Искандер нужно минимум 3-4 ракеты, а сейчас и все 8-10 чтобы сбить, так что было бы как с С300, комплексы есть, а ракет нет, по всему миру собирают, у япошек выклянчили сотню ракет
  6. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 11:22
    Да вы шооо..)) А как же ,,разорваная в клочья экономика,,и промышленность ,лежащая на боку,,? не стыковочка получается.)))Сначала западники об этом,а сейчас и укры,так глядишь местные ,,всепропальщики,,тоже переобуваться начнут.))
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:50
    Вчера слушал на к/в диалог дончанина и львовянина,на "матерном краинском."Западенец уверен что вся Россия сидит без света и бензина.....и переубедить его нереально.Особенно "тоска" в Москве. crying
    А ракеты,выходит,есть, наверно,потому что навещают и западенцев регулярно. laughing
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 11:55
      Цитата: HAM
      А ракеты,выходит,есть,

      Очень много стиральных машин, никак не закончатся. laughing
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 11:57
    Неужели, даже Игнат поумнел?.) Эх, не жилось чубатым спокойно. По своей тупости и жадности, в такое дерьмо вляпались. Уверен, что скрипя зубами вспоминают времена Януковича.. Скрипят зубами, злятся, но вслух-не скажут. Таков рагулячий менталитет..
  9. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 12:05
    Цитата: Андрей Николаевич
    По своей тупости и жадности, в такое дерьмо вляпались. Уверен, что скрипя зубами вспоминают времена Януковича..

    Угу, нефть и газ по сниженным ценам получали, так и за тот норовили постоянно не заплатить, да еще и подворовывали из трубы. Чего спокойно не сиделось? Работали спокойно, кто на Украине, кто в Европе, кто в России.