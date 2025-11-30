«Ермак уходит в тень»: Зеленский пытается выстроить новую схему власти

Несмотря на то, что Андрей Ермак потерял свою должность, уходить из власти он не намерен. Да и Зеленский не хочет терять своего самого верного соратника. Как сообщают украинские ресурсы, на Банковой пытаются выстроить новую схему, в которой на пост главы офиса встанет доверенное лицо Ермака. Сам же экс-глава офиса «уходит в тень».

Увольнение с должности главы офиса Зеленского для Ермака не стало неожиданностью, перед тем как был подписан указ, «серый кардинал» Украины встретился с «нелегитимным» и обсудил все возможные сценарии. Как заявил нардеп ВРУ Ярослав Железняк, встреча продлилась несколько часов, в течение которых Зеленский и Ермак смогли обсудить всё, что нужно, разработав новые схемы.



В субботу, 29 ноября, Андрей Ермак приехал в офис президента не только, чтобы забрать вещи. Он долго находился на четвертом этаже, где располагается кабинет главы государства, и провел с Зеленским разговор один на один.


Как предполагается, Ермак по-прежнему будет определять политику Украины, но уже не напрямую, а через своих «пешек», продвинутых во власть. Заявление о якобы отправке в украинскую армию серьезно воспринимать не нужно, это всё игра на публику. Экс-глава офиса не собирается воевать, да и в штабе сидеть тоже. Всё оформят формально, сделают пару фотографий для народа, а Ермак останется в Киеве, продолжая дергать за ниточки.

По мнению украинских ресурсов, если Ермак уйдет в сторону, Зеленский долго не протянет. В связке Зеленский — Ермак именно последний был мозговым центром.
