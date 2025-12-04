Яков Слащев. Начало боевой карьеры самый неоднозначного и противоречивого белого генерала

Держал себя Слащёв с офицерами и солдатами очень просто, доступно, всякий мог смело обратиться к нему с правдивыми словами во всякое время и при всяких обстоятельствах.

Преподавал он блестяще, на лекциях всегда полно народу, и напряжение в аудитории порой как в бою. Многие слушатели сами недавно сражались с врангелевцами, в том числе и на подступах к Крыму, а бывший белогвардейский генерал, не жалея язвительности, разбирал недочеты в своих и наших действиях. Скрипели зубами от гнева, но учились!

Честолюбив, властолюбив, хитер и в душе предатель, но самый умник из оставшихся там генералов — еще могу добавить, продажен и любит (очень умно) присвоить чужую собственность себе на благо.

Врангель — самовлюбленный, самоуверенный, с манией величия человек. Достаточно лживый и трусливый (в частной жизни, но не на фронте), способный на всякий обман и даже иногда на предательство, если это ему выгодно.

Генерал Врангель — самый умный генерал в Константинополе; крайне честолюбив, по слухам, питал даже надежду стать императором России; ради своей выгоды готов потопить кого угодно; не терпит подчиненных с умом и самостоятельным характером; не держит своего слова; ставит свой интерес выше всякой идеи.

Достаточно умный, честолюбивый, себялюбивый и страдающий манией величия… В выборе помощников не терпит людей со своим собственным мнением. Большой интриган.

Военная бездарность и вор.

Отличный строевик-фельдфебель — годится на должность до командира батальона… В военном смысле не стоит ничего.

Кутепов – фельдфебель, человек ограниченный.

Генерал Кутепов — очень честолюбив; хороший фельдфебель; военная бездарность; хам; лично храбр.

Отличный строевой офицер и скверный организатор. Способен на должности не выше командира батальона. Честолюбивый, грубый, небольшого ума, очень твердой воли, большой интриган, как боевой начальник всегда терпел поражения.

Не опасен, очень глуп.

Генерал Витковский – глуп и в военном деле бездарность.

Происхождение Якова Слащева и начало его военной службы



Поручик Я. Слащев на фотографии 1911 г.



Штабс-капитан Слащев



Помощник командира лейб-гвардии Финляндского полка Яков Слащев, 1917 г.

Яков Слащев в начале гражданской войны

Добрармия живет грабежом, не следует позорить наши старые погоны грабежами и насилиями.

Знакомство с Ниной Нечволодовой

Однажды я посетил его (генерала Слащёва) в штабе около ст. Джанкой. Отдельный вагон. Встречает меня его часовой, изящный, красивый, в солдатской форме. Оказывается, это бывшая сестра милосердия, теперь охрана и жена генерала.

Справа от Слащева встал молодой офицер в черкеске.

— Познакомьтесь, — хрипло бросил генерал. — Юнкер Ничволодов.

Это и была Лида, его любовница, женщина, делившая с ним походы, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой.



Нина Николаевна Нечволодова на фотографии, сделанной в Кисловодске в 1918 году. Здесь она в черкеске – как в описании А. Вертинского



Татьяна Ткач в роли Люськи Корсаковой, кадр из фильма «Бег» (1970 г.)



Штаб Слащева в Крыму, март 1920 года



Алексей Алексеевич Маниковский на фотографии журнала Разведчик, март 1917 г.

Это был человек позы, с большим честолюбием и густым налетом авантюризма. Но за всем тем он обладал несомненными способностями, порывом, инициативой и решимостью.



Я. Слащев на фотографии 1918 г.

Спасла Слащёва молоденькая сестра милосердия, бывшая при гвардейском отряде, т. к. была сестрой служившего в этом отряде гвардейского офицера. Она верхом отправилась в селение, в котором лежал Слащёв, метавшийся в то время в жару и беспамятстве, взвалила при помощи крестьян раненого на лошадь и на той же лошади прискакала с раненым к гвардейскому отряду. Эта сестра милосердия неотлучно оставалась при боровшемся со смертью Слащёве и выходила его… Вскоре после выздоровления Слащёв женился на спасшей ему жизнь сестре милосердия. Его первый брак не был счастлив. Эта же вторая его жена вполне подходила к нему: под видом ординарца (из вольноопределяющихся) Никиты она безотлучно находилась при Слащёве и сопровождала его и в бою под огнем.