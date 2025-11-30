Дважды атакованный украинскими БЭКами танкер Virat остался на плаву

4 409 38
Дважды атакованный украинскими БЭКами танкер Virat остался на плаву

Украине так и не удалось потопить танкер Virat, несмотря на две атаки. Как сообщили в управлении мореходства Турции, судно буксирами тянут в один из портов республики.

Две атаки украинских безэкипажных катеров на танкер Virat, которые в Киеве преподнесли как «успешные операции» СБУ, привели к небольшим повреждениям судна выше ватерлинии. И хотя танкер потерял способность самостоятельного движения, ко дну его пустить не удалось. Турки уже взяли судно на буксир и потихоньку ведут его в порт Тюркели.



Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась 29 ноября в 17:45. В порт Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00.



Между тем в Турции высказали «озабоченность» действиями Украины в Черном море, но прямо обвинять Киев не стали. Как заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, «подобные действия» угрожают безопасности судоходства и окружающей среде. Также турки посетовали на то, что нападения на гражданские суда были осуществлены в исключительной экономической зоне Турции.

Они создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 13:08
    А что со вторым танкером? Вроде бы он сильно обгорел?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 13:12
      Вроде как тоже на плаву, и оба танкера в Турцию буксируют.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 14:21
        Иностранные беспилотные ударные катера Киев:
        1) не запускает без разрешения Киеву из США и
        2) без наводки катеров английскими военными в рядах ВСУ, которые уже находятся по направлению в Украине из Лондона.
        Это по сути агрессия со стороны британских реваншистов возрождения "Британской империи" против России, как это было в ПМВ против РИ.

        Поэтому Россия должна отвечать не только Украине, но и обязательно ответно самой Великобритании как потаённой участнице вооружённого конфликта между Украиной и Россией под чужим флагом на стороне мафиозного киевского режима Зеленского и в его лице кланов Ротшильда.

        Россия при этом долина соразмерно бить агрессивную Великобританию по карману , а именно по британским активам в России методом их заморозки и т.п..
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 13:09
    Ну прям непотопляемый корабль! good Хорошо, что никто не погиб из экипажа. Повреждения танкера устраним, будет и дальше работать!
    Теперь вопрос: Как будем отвечать на атаку ???
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +8
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Охотовед 2
      Ну прям непотопляемый корабль! good

      Танкер утопить- это надо постараться. Там с десяток танков и все их надо продырявить!
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +3
        Сегодня, 13:57
        Там если смотретьто и двойной борт и були . словом это не в тапки писать.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 13:18
    Проблема с ответом России на удары Украины по нефтяным танкерам в Черном море состоит в том, что формально они ведь и не российские.

    Для экспорта нефти из России в другие страны после введения санкций был сформирован т.н. масштабный "теневой флот", представляющий собой множество нефтяных танкеров, зарегистрированных на небольшие нейтральные государства. Поэтому формально ВСУ атаковали именно танкеры Гамбии (под чьим флагом те и шли), а не танкеры России. Вот Гамбия и должна писать письма в спортлото - ООН. Вот только Гамбия из раза в раз в той же ООН поддерживает антироссийские резолюции Генассамблеи ООН.

    Конечно, все всё прекрасно понимают, но это не добавляет руководству России пространства для дипломатической реакции на происходящее, иначе придется публично признать, чей интерес на самом деле стоит за такими судами.
    1. faterdom Звание
      faterdom
      -1
      Сегодня, 15:05
      Вот гамбийских мин и насыпать в порт Одессы и Измаила. В отместку за гамбийский танкер. И суданских, от суданского ВМФ.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 13:22
    БЭКи которыми Крымский мост атаковали, были мощные по полтонны взывчатки, пролеты посносило, если бы здесь было что то подобное суда бы затонули.
    - Явно было что другое.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:41
      Танкеру в 115000 тонн 2х0.5 извне корпуса что слону дробина, в крайнем случае пуля от ПМ.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 14:04
        Цитата: Дилетант
        Танкеру в 115000 тонн 2х0.5 извне корпуса что слону дробина,

        Боевые торпеды Второй Мировой имели меньшие заряды, скорость с БЭКами сопоставимую и общую массу, попадание пол борта разворачивало, редко какое судно могло затопления избежать, и то военное с бронированием.
    2. navigator777 Звание
      navigator777
      +2
      Сегодня, 13:54
      Это не так, танкер имеет огромное количество отсеков, даже если бы были повреждены несколько, то запаса плавучести хватило бы, чтобы затопить такой танкер, нужно.с десяток бэков.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 14:17
        Как то так попадание торпеды выглядит, а там взывчатки меньше чем на полутонном БЭКе которым Крымский мост взорвали, а скорость и общая масса сопоставимая с торпедами второй мировой.
  5. bandabas Звание
    bandabas
    -6
    Сегодня, 13:25
    Вопрос к нашему гаранту и его протеже пескову. Может пора перестать озвучивать, и иметь Навку с бывшей гимнасткой. А заняться делом?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -4
      Сегодня, 13:50
      Судя по вашему комменту,ваш гарант коксом из ноздри ,,пуляет,,.)))
  6. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +9
    Сегодня, 13:26
    Un pétrolier si il ne brule pas ou n'explose pas n'est qu'un gros reservoirs avec plusieurs compartiment.
    Je ne sais pas actuellement mais lorsque je naviguais si le navire était vide les citernes étaient remplies de "gaz inerte". et les evacuations de ce gaz étaient conçues pour que la vitesse de sortie n souffle une éventuelle flamme. Je ne sais ce que cela va donner après traduction :-)

    Танкер, если он не горит и не взрывается, - это просто большой резервуар с несколькими отсеками.
    В настоящее время я не знаю, но когда я плавал, было ли судно пустым, цистерны были заполнены "инертным газом". и отводы этого газа были спроектированы таким образом, чтобы скорость выхода n раздувала возможное пламя. Я не знаю, что это даст после перевода :-)
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:37
      Перевод отличный ,всё понятно .
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 13:29
    Ждём объявления : Купим два танкера с битыми " мордами" - размер " афромакс", с битым задом не предлагать .Обезьяна от скромности не умрёт ,насчитал 4 танкера под греческим флагом ,гордо борздящих прибрежных воды России - " пустые как бубен". Вполне возможно их больше ,не все показывают флаг.Не видать Европе казахстанской нефти в прежних объёмах. Интересно а куда шла казахстанская нефть- а Англию тоже ? ДУРДОМ c этой обезьяной у Европы.Себе же нагадили ,как это по украински ( не сняв штаны) bully
  8. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 13:30
    Будто бы что-то им помешает долбануть после ремонта ещё раз. У нас же вся надежда на договорнячки и непотопляемость самой посудины
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 13:36
    Мирное гражданское судно в водах экономической зоны третьей страны было атаковано иностранными военными катерами и получило повреждения. Во все времена и во всех водах это называется "Акт пиратства". Где созыв экстренного заседания СБ ООН? Где заявление полномочных представителей РФ об ответных мерах? А-у-у!
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 13:53
      Танкеры были под российским флагом? Произошло в экономической зоне РФ?
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 14:07
      Не, морское право называет пиратами только частных лиц. Если речь о государственных структурах, то тут полномочия морского права всё и решать должны политики как это называть и кому бить морду
  10. Saxahorse Звание
    Saxahorse
    +1
    Сегодня, 13:40
    У современных (более-менее) танкеров обязательно двойное дно. Из экологических соображений, чтоб не протекало при столкновениях с камнями или судами. А ввиду больших размеров там и толщина обшивки немаленькая. Каждая из двух обшивок обычно имеет толщину около 15 мм и больше. Потому такие скромные дырочки после атаки.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 13:46
    Между тем в Турции высказали «озабоченность» действиями Украины в Черном море, но прямо обвинять Киев не стали.

    Главное, чтобы Россия больше не высказывала озабоченности, а топила всё, что движется в украинские порты.
    Хватит играть в поддавки, г-н гроссмейстер...
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:48
    Озабоченность, проявили... а так можно было? или не можно, судя по "осторожным" заявлением турецких представителей...
  13. Baro Звание
    Baro
    0
    Сегодня, 13:54
    Сегодня ночью начнется ..Бегите и прячтесь !!!!
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:56
      ❝ Сегодня ночью начнется ... Бегите и прячьтесь !!!! ❞ —
      1. Baro Звание
        Baro
        -1
        Сегодня, 14:01
        Ну что то так ))) Получиться ..В плен штурмы не берут..Шо с ними деать ???
      2. Умник Звание
        Умник
        0
        Сегодня, 14:21
        Вы с передовой фоточки шлёте? Инет нормально работает у вас, сразу видно херой
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:11
    Совершенно непонятный идиотизм обезьяны с англичанами .Казахам и акционерам придётся гнать большую часть нефти в Усть Лугу ( там нарисовалось последнее время подозрительно большое количество пустых танкеров ) и увеличивать нефтепереработку на своих НПЗ .Посмотрим понедельник .На входе в Дарданелы образуется пробочка за дешёвой казахской нефтью .Терминал Роснефти в Новороссийске грузит желающих под горловину ( есть такие ) интересно куда станет под загрузку китайцы и вьетнамцы .Что хотели то англичане ? winked
  15. Умник Звание
    Умник
    0
    Сегодня, 14:20
    А где же наш победоносный Черноморский флот?
    1. Лимрак Звание
      Лимрак
      0
      Сегодня, 14:34
      Ну не надо таких глупых вопросов задавать. ЧФ к этой войне не был готов по разным причинам и ..в первую очередь не смог противостоять НОВЫМ ВИДАМ ОРУЖИЯ в лице БЭКов и БПЛА и поэтому попал под раздачу понеся чувствительные потери.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 14:53
        ЧФ к этой войне не был готов

        ЧФ никогда и ни к одной войне не был готов...
  16. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 14:32
    Там уже казахи визжат..как поросята...выдвинули протест украине. Ну а чего вы хотели ...болезные. Помогали украине...? Помогали...политически поддерживали? ...поддержвиали..а теперь не нойте что собака и вас кусает.
  17. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 14:34
    Цитата: Andobor
    Как то так попадание торпеды выглядит, а там взывчатки меньше чем на полутонном БЭКе которым Крымский мост взорвали, а скорость и общая масса сопоставимая с торпедами второй мировой.

    Есть большая разница между торпедой и бэком, торпеда взрывается под ватерлинией, кругом вода, а тут корпус судна как скорлупа, вся сила взрыва направляется туда, куда легче идти. Бэк взрывается на поверхности воды и повреждения в основном над поверхностью воды, к тому же если даже торпеда против танкера, ну повредили бы несколько цистерн и что с того? У меня на морском буксире была пробоина 12 метров длиной и он остался на плаву, 1500т. водоизмещением всего, а тут танкер 100000т, если экипаж грамотный, то выровнят крен и все.
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:40
    Чёт у меня подозрение ,что машинная команда откачала воду из баластных танков и пробоины ( в первом корпусе) оказались над водой .
  19. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 15:16
    Вот интересно получается....
    В территориальных водах Турции, украинцы ( сами признались) взяли и ударили по 2м кораблям, принадлежащим иностранным гос-вам, с которыми даже, укра не воюет. То есть, это был откровенный террористический акт, в отношении тех стран. И, это значит, что украина должна быть привлечена по международному суду к ответственности, осуждена как гос-во террорист, а еще и обязана выплатить хозяевам кораблей, все понесенные ими убытки. Но, ничего этого не происходит. Международное право не работает, сообщество молчит.., никто не объявляет укру преступником, напавшим на объекты, не имеющих к ней никакого отношения государств. Где оон? Где международный суд и тп.?
    И если международное сообщество не готово сейчас отреагировать на этот факт международного терроризма, соответственно, осудив и привлекая к ответственности, то значит, оно уже полностью мертво, недействительно и каждая страна имеет теперь право, атаковать любые объекты других стран, зная что ей за это ничего не будет.
    Ну и турки, разве не должны сейчас, инициировать расследование этого преступления ( хотя преступник итак признался), совершенного в его водах? Ну и тд и тп.
  20. Митрич73 Звание
    Митрич73
    -1
    Сегодня, 15:20
    Надо нашему ЧФ купить гражданское судно минимум 10 тыс. Тонн водоизмещения с максимальной скоростью узлов 20, с двойными бортами и двойным дном, поставить несколько модулей от БМП-2м, добавить 1-2 панциря и можно выходить в море для борьбы с БЭК.