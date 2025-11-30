Дважды атакованный украинскими БЭКами танкер Virat остался на плаву

Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась 29 ноября в 17:45. В порт Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00.

Они создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе.

Украине так и не удалось потопить танкер Virat, несмотря на две атаки. Как сообщили в управлении мореходства Турции, судно буксирами тянут в один из портов республики.Две атаки украинских безэкипажных катеров на танкер Virat, которые в Киеве преподнесли как «успешные операции» СБУ, привели к небольшим повреждениям судна выше ватерлинии. И хотя танкер потерял способность самостоятельного движения, ко дну его пустить не удалось. Турки уже взяли судно на буксир и потихоньку ведут его в порт Тюркели.Между тем в Турции высказали «озабоченность» действиями Украины в Черном море, но прямо обвинять Киев не стали. Как заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, «подобные действия» угрожают безопасности судоходства и окружающей среде. Также турки посетовали на то, что нападения на гражданские суда были осуществлены в исключительной экономической зоне Турции.