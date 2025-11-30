Венесуэла разработала сценарии на случай вторжения американской армии

Власти Венесуэлы не исключают прямую атаку на республику и рассматривают два варианта действий в случае вторжения американской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.Венесуэла готовится к отражению возможной атаки США, но не исключает, что американским войскам удастся войти на территорию республики. На этот случай власти разработали два сценария противодействия, сдаваться республика не собирается. По крайней мере, на данный момент.Первый сценарий предусматривает организацию партизанского сопротивления, он также назван «длительным сопротивлением». При этом варианте венесуэльская армия разделяется на небольшие воинские подразделения, которые будут действовать самостоятельно, совершая акты саботажа и нападений на американские подразделения. Армия уже получила указания и знает, как действовать при соответствующем приказе.Второй сценарий предусматривает создание в стране «анархии». Здесь основная роль отводится не армии, а венесуэльской разведке и спецслужбам, которые должны привлечь к своим акциям вооруженных сторонников венесуэльской власти. Основная задача — создание беспорядков в Каракасе и других больших городах республики. В итоге Венесуэла должна превратиться для американцев в неуправляемое пространство.США, в свою очередь, делают ставку на массовое дезертирство венесуэльских военных в случае начала ударов. Средняя зарплата военнослужащих в Венесуэле не превышает 100 долларов, что повышает шанс на то, что армия Мадуро просто разбежится. Пока же Трамп закрыл небо над Венесуэлой и пригрозил Мадуро «применением силы».

