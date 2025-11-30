Венесуэла разработала сценарии на случай вторжения американской армии

Власти Венесуэлы не исключают прямую атаку на республику и рассматривают два варианта действий в случае вторжения американской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Венесуэла готовится к отражению возможной атаки США, но не исключает, что американским войскам удастся войти на территорию республики. На этот случай власти разработали два сценария противодействия, сдаваться республика не собирается. По крайней мере, на данный момент.



Первый сценарий предусматривает организацию партизанского сопротивления, он также назван «длительным сопротивлением». При этом варианте венесуэльская армия разделяется на небольшие воинские подразделения, которые будут действовать самостоятельно, совершая акты саботажа и нападений на американские подразделения. Армия уже получила указания и знает, как действовать при соответствующем приказе.

Второй сценарий предусматривает создание в стране «анархии». Здесь основная роль отводится не армии, а венесуэльской разведке и спецслужбам, которые должны привлечь к своим акциям вооруженных сторонников венесуэльской власти. Основная задача — создание беспорядков в Каракасе и других больших городах республики. В итоге Венесуэла должна превратиться для американцев в неуправляемое пространство.

США, в свою очередь, делают ставку на массовое дезертирство венесуэльских военных в случае начала ударов. Средняя зарплата военнослужащих в Венесуэле не превышает 100 долларов, что повышает шанс на то, что армия Мадуро просто разбежится. Пока же Трамп закрыл небо над Венесуэлой и пригрозил Мадуро «применением силы».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 14:11
    ❝ Венесуэла готовится к отражению возможной атаки США ❞ —

    — « ¡No pasarán! » © ...
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 14:13
    Поживем-увидим...Всё таки это заявил ,,человек-слово,,)))
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:16
      «Но пасара́н» (по-испански — ¡No pasarán!, произносится как «но пасара́н») — антифашистский лозунг, произнесённый Долорес Ибаррури в своей речи в 1936 году.
      Фраза означает «Они не пройдут!».
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 14:22
    Если венесуэльцы будут воевать за нынешнюю власть, то у американцев ничего не получится.
    Но вопрос - будут ли?
  4. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 14:35
    я не думаю что будет десант или сухопутное вторжение. могут быть ракетные и авиаудары по штабам, членам власти и критической инфраструктуре
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 15:28
      Будет "любимое"-сплошная бомбардировка..."жизни янки важны",не полезут на землю,Даже при минимальном отпоре не полезут..
  5. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    0
    Сегодня, 14:45
    Некоторые эксперты говорят о „хирургически точном“ ударе по Мадуро, подобном атаке с помощью дрона, которую Трамп приказал нанести по генералу Сулеймани в свой первый срок.
  6. mt3276
    mt3276
    +3
    Сегодня, 14:58
    . Средняя зарплата военнослужащих в Венесуэле не превышает 100 долларов, что повышает шанс на то, что армия Мадуро просто разбежит

    Я думаю Мадуро прекрасно понимает, что организованного сопротивления такая горе "армия" оказать не сможет, поэтому то просит американцев о переговорах, то марширует с саблей, чтобы приободрить своих граждан.

    Венесуэла это хороший пример поговорки "кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 15:19
      Цитата: mt3276
      Венесуэла это хороший пример поговорки "кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".

      Тут главное - не перекормить! И кормить того, кто армия на самом деле...
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      -2
      Сегодня, 15:19
      Цитата: mt3276
      Я думаю Мадуро прекрасно понимает, что организованного сопротивления такая горе "армия" оказать не сможет, поэтому то просит американцев о переговорах, то марширует с саблей, чтобы приободрить своих граждан.

      Венесуэла это хороший пример поговорки "кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".

      А вам не кажется, что ещё как бы преждевременно делать какие то выводы? Разве Венесуэла уже пала?
      Матрасы 20 лет в Афганистане с талибанцами кувыркались без особого успеха, а Венесуэла со своими горами и тропиками наверняка посложнее будет.