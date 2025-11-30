ВС РФ смяли линию обороны ВСУ у Затишинских прудов и заняли восток Гуляйполя
3 39112
Противник столкнулся с новой волной натиска российских войск на Гуляйпольском направлении. Вооружённые силы России с использованием артиллерии и авиационных бомб с УМПК провели уничтожение противника на позициях между Гуляйполем и ранее освобождённым селом Затишье, буквально сровняв с землёй линии оборону ВСУ на южном берегу так называемых Затишинских прудов.
После этого в наступление пошли штурмовые группы российской армии, которые в итоге вошли в Гуляйполе с северо-востока, освободив от противника значительную часть города.
На данный момент наши войска перевели под свой контроль часть улицы Донецкой и прилегающих к ней улиц и переулков на востоке Гуляйполя, продолжая продвигаться к реке Гайчур. Эта река делит город на две части.
Уже даже украинские ресурсы, комментируя обстановку, пишут о том, что вряд ли есть военный вариант, при котором ВСУ удастся удержать за собой часть города, расположенную восточнее указанной водной артерии. К этому стоит добавить, что при потере восточной части населённого пункта у ВСУ вряд ли есть шансы на сохранение и западных кварталов Гуляйполя, так как ВС РФ южнее города находятся на правом берегу Гайчура, что делает выстраивание противником линии обороны по берегу этой реки во многом лишённым смысла.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация