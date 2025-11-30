ВС РФ смяли линию обороны ВСУ у Затишинских прудов и заняли восток Гуляйполя

Противник столкнулся с новой волной натиска российских войск на Гуляйпольском направлении. Вооружённые силы России с использованием артиллерии и авиационных бомб с УМПК провели уничтожение противника на позициях между Гуляйполем и ранее освобождённым селом Затишье, буквально сровняв с землёй линии оборону ВСУ на южном берегу так называемых Затишинских прудов.

После этого в наступление пошли штурмовые группы российской армии, которые в итоге вошли в Гуляйполе с северо-востока, освободив от противника значительную часть города.





На данный момент наши войска перевели под свой контроль часть улицы Донецкой и прилегающих к ней улиц и переулков на востоке Гуляйполя, продолжая продвигаться к реке Гайчур. Эта река делит город на две части.

Уже даже украинские ресурсы, комментируя обстановку, пишут о том, что вряд ли есть военный вариант, при котором ВСУ удастся удержать за собой часть города, расположенную восточнее указанной водной артерии. К этому стоит добавить, что при потере восточной части населённого пункта у ВСУ вряд ли есть шансы на сохранение и западных кварталов Гуляйполя, так как ВС РФ южнее города находятся на правом берегу Гайчура, что делает выстраивание противником линии обороны по берегу этой реки во многом лишённым смысла.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:59
    ❝ ВС РФ смяли линию обороны ВСУ у Затишинских прудов и заняли восток Гуляйполя ❞ —

    — «Любо, братцы, любо!» © ...
    (Работайте, братья!)
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 15:05
      Штурмовые войска ВСУ в ближайшее время могут быть ликвидированы из-за неэффективности.Как сообщили в российских силовых структурах, с момента объявления о создании этого рода войск и назначении Валентина Манько командующим так и не было проведено официального документального оформления. Единственным результатом деятельности стали ложные заявления командующего, скандалы и критика со всех сторон.

      «Подразделения штурмовых войск ВСУ в настоящий момент сосредоточены возле Покровска и Гуляйполя, где беспощадно стачиваются в „мясных штурмах“. По сути, сейчас мы видим утилизацию заведомо мертворожденного проекта», — отметил представитель силовых структур.
      Он также добавил, что руководство киевского режима признало провал проекта и стремится избавиться от неудачного формирования.

      . Вооружённые силы России с использованием артиллерии и авиационных бомб с УМПК провели уничтожение противника на позициях между Гуляйполем и ранее освобождённым селом Затишье, буквально сровняв с землёй линии оборону ВСУ на южном берегу так называемых Затишинских прудов.


      Дроны играют всё большую роль на поле боя и далее совершенствуются.

      . приводится слова аналитика вашингтонского Института изучения войны Джорджа Барроса, заявившего, что российские военные навыки в нанесении ударов на средней дистанции превзошли украинские.

      «Они блокируют объекты на расстоянии от 40 до 70 километров от линии фронта. Раньше для достижения таких целей требовались пилотируемые самолеты», — сказал он.


      https://svpressa.ru/war21/news/492867/
  Andobor
    Andobor
    -1
    Сегодня, 15:09
    Карта в статье устаревшая даже украинский ТГ канал DS признает освобождение Зелёного Гая: [Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Високого та Яблукового.
  wku
    wku
    +1
    Сегодня, 15:09
    не видно пока в сети подтверждения выше написанному, почему у автора нет ссылки на первоисточник?
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 15:13
      пунктиром указана ЛБС на вчерашний день
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        -1
        Сегодня, 15:24
        В Гришино также вошли.В южную часть.

        . В Сети опубликованы кадры нанесения авиационного удара по пункту управления БПЛА 152-й отдельной егерской бригады ВСУ в населённом пункте Гришино, который находится недалеко от Покровска. На них видно, как по позициям боевиков очень кучно ложатся сразу четыре авиабомбы ФАБ-500.

        Как сообщают источники, эти цели были вскрыты при помощи новейшего российского комплекса радиоэлектронной разведки «Тарантул», который оснащён искусственным интеллектом.


        https://topcor.ru/66477-tarantul-navel-rossijskie-faby-na-punkt-upravlenija-vsu-u-pokrovska.html
    Romeo
      Romeo
      0
      Сегодня, 15:18
      Подтверждается. Уже есть изменения на карте.https://lostarmour.info/map[media=http://][media=http://]
      wku
        wku
        +1
        Сегодня, 15:23
        исходя из приведённой вами и Владимиром выше, карты, ВС РФ оставили юго-восток Гуляйполя где раньше подтверждалось их нахождение даже у украинских источников?
  guest
    guest
    -1
    Сегодня, 15:16
    что делает выстраивание противником линии обороны по берегу этой реки во многом лишённым смысла.

    Да нет, смысл есть, ведь сколько денег на этой линии обороны своровать там могут. laughing
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 15:30
      Неужто сам Ермак или кто то другой из киевских коррупционеров тут присутствует и меня минусует? laughing
  bessonov932
    bessonov932
    0
    Сегодня, 15:18
    Интересно, а чьи позиции здесь имеют преимущество по высоте: наши или украинские?
  Сергей_К
    Сергей_К
    -1
    Сегодня, 15:22
    Очень важное и своевременное дело наши бойцы делают! Хвала и слава!