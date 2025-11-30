Зеленский рассматривает Билецкого на должность главкома, а отставка Сырского — почти решенный вопрос. Президенту срочно нужны положительные кейсы, вот почему сейчас рассматриваются медийные фигуры для ВСУ.

Вслед за Ермаком в отставку может быть отправлен главком ВСУ Александр Сырский, к которому в последнее время возникло слишком много вопросов. Ни для кого не секрет, что генерала на должность продвинул именно Ермак, которому нужна была полностью подконтрольная фигура во главе украинской армии.Над Сырским нависла угроза увольнения, на этот раз уже серьезная. После того как США с помощью подконтрольных структур НАБУ и САП удалось свалить Ермака, в Киеве наметились некоторые перестановки. Позиции Зеленского просели очень сильно, поэтому начался передел мест у кормушки. Пока это не сильно видно, но движение уже началось. Генерал тоже попадает под этот передел, поскольку является креатурой Ермака.Зеленского вынуждают сменить главкома, к которому возникло очень много вопросов в последнее время. Сырскому ставят в вину потерю Купянска, Покровска и Мирнограда, хотя официально это не признается, провал ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Северск и Константиновку. В общем, на него сваливают все последние неудачи украинской армии. А вместо Сырского «нелегитимному» предлагают националиста Андрея Билецкого* (внесен в России в список экстремистов и террористов), который числится командиром 3-го штурмового корпуса «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России).Выдвижение Билецкого* на должность главкома ВСУ практически убирает угрозу Зеленскому со стороны националистов. Сам Билецкий* становится медийной фигурой высокого плана, вокруг которой будут объединяться националисты. Вот только командовать будут другие люди, так как Билецкий* совсем не военный, он политик. Но это не проблема, созданный им «Азов»* благополучно дожил до сегодняшнего дня, развернувшись из батальона в корпус.