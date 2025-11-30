Сырский на грани увольнения вслед за Ермаком, Зеленскому предложили замену

1 999 9
Сырский на грани увольнения вслед за Ермаком, Зеленскому предложили замену

Вслед за Ермаком в отставку может быть отправлен главком ВСУ Александр Сырский, к которому в последнее время возникло слишком много вопросов. Ни для кого не секрет, что генерала на должность продвинул именно Ермак, которому нужна была полностью подконтрольная фигура во главе украинской армии.

Над Сырским нависла угроза увольнения, на этот раз уже серьезная. После того как США с помощью подконтрольных структур НАБУ и САП удалось свалить Ермака, в Киеве наметились некоторые перестановки. Позиции Зеленского просели очень сильно, поэтому начался передел мест у кормушки. Пока это не сильно видно, но движение уже началось. Генерал тоже попадает под этот передел, поскольку является креатурой Ермака.



Зеленского вынуждают сменить главкома, к которому возникло очень много вопросов в последнее время. Сырскому ставят в вину потерю Купянска, Покровска и Мирнограда, хотя официально это не признается, провал ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Северск и Константиновку. В общем, на него сваливают все последние неудачи украинской армии. А вместо Сырского «нелегитимному» предлагают националиста Андрея Билецкого* (внесен в России в список экстремистов и террористов), который числится командиром 3-го штурмового корпуса «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России).

Зеленский рассматривает Билецкого на должность главкома, а отставка Сырского — почти решенный вопрос. Президенту срочно нужны положительные кейсы, вот почему сейчас рассматриваются медийные фигуры для ВСУ.


Выдвижение Билецкого* на должность главкома ВСУ практически убирает угрозу Зеленскому со стороны националистов. Сам Билецкий* становится медийной фигурой высокого плана, вокруг которой будут объединяться националисты. Вот только командовать будут другие люди, так как Билецкий* совсем не военный, он политик. Но это не проблема, созданный им «Азов»* благополучно дожил до сегодняшнего дня, развернувшись из батальона в корпус.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:06
    ❝ Сырский на грани увольнения ❞ —

    — «Шо, опять!» © ...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 15:21
      Выдвижение Билецкого на должность главкома ВСУ фактически убирает угрозу для Зеленского?Если только в том плане что назначение Билецкого по факту равнозначно смещению Зеленского и после этого ему уже действительно ничего не угрожает,ведь всё самое страшное для него уже свершится по факту, если ВСУ в руках националистов,тогда зачем им Зеленский?Разве только временно в качестве декорации,а там один шаг и ВСУ смещают Зеленского.Билецкий становится на место Зеленского.Возможно просто Зеленский готов здать власть националистам,чтобы потом к нему с их стороны претензий не было.Типа я вам власть,а вы мегя не преследуете.К тому же такой вариант развития событий говорит о том что возможный мир продлится не долго.И естественно что Билецкий креатура Запада,а значит курс на конфликт продолжится.Все же лучше сейчас их по возможности дожать.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 15:11
    Лучше Безуглую в главкомы, редкого таланта дама! laughing
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Pharmacist
      Лучше Безуглую в главкомы, редкого таланта дама!

      Да, со справкой, - прикроется.
    2. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 15:17
      Так много про них,скоро будем знать какой бумагой пользуются. Это вообще зачем,если их того..все будем делать?
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 15:17
    Белецкий- тот ещё " полководец". Пущай командует. Хотя,есть кандидатура гараздо лучше- алкаш Луценко. Луценко,вообще-" фельдмаршал".)
  4. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 15:23
    Назначение Билецкого, который отказался заходить в Покровск,
    в случае если оно состоится, будет очень похоже на поэтапную
    передачу власти Зеленским. Они с Ермаком валить собрались.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 15:26
    Да какая разница, какая обезьяна будет кривляться перед телекамерами?))) Всё планируют и всем руководят генералы НАТО. Назначение Билецкого - человека без военного образования и сколько-нибудь серьезного опыта командования - смешно, но ничего не меняет.
  6. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    0
    Сегодня, 15:28
    Выдвижение Билецкого* на должность главкома ВСУ практически убирает угрозу Зеленскому со стороны националистов.
    Спорное утверждение. Наоборот становится более возможным военный переворот во главе с Билецким.