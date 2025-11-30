Формируемая под Сумами новая группировка ВСУ должна «выстрелить» под переговоры

Киев стягивает силы на Сумское направление, намереваясь выбить российские войска с территории области и создать угрозу повторного вторжения в Курскую область. Об этом сообщает Mash.По данным канала, Генштаб ВСУ пытается сформировать в Сумской области ударную группировку численностью примерно 10 тысяч военнослужащих. На данный момент противник стягивает в регион личный состав в основном из числа недавно мобилизованных. Как предполагается, группировка должна «выстрелить» под переговоры Киева и Москвы.Наша разведка засекла крупную перегруппировку противника: зафиксирована переброска украинских формирований из глубокого тыла к линии Кияница — Хотень. Ранее враг уже подготовил площадку для возможной атаки Курской области, если ВСУ удастся выбить российские войска из Сумской. Замечены формирования одной пехотной и трех механизированных бригад, а также четырех батальонов беспилотных систем.Пока же на Сумском направлении идут ожесточенные бои, противник предпринимает попытки контратак на линии Варачино — Юнаковка, но успеха добиться не сумел. Предположительно, новая группировка будет брошена в бой для медийного эффекта, чтобы показать западным союзникам, что ВСУ способны «отбить украинскую территорию».

