Формируемая под Сумами новая группировка ВСУ должна «выстрелить» под переговоры

15 903 52
Формируемая под Сумами новая группировка ВСУ должна «выстрелить» под переговоры

Киев стягивает силы на Сумское направление, намереваясь выбить российские войска с территории области и создать угрозу повторного вторжения в Курскую область. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, Генштаб ВСУ пытается сформировать в Сумской области ударную группировку численностью примерно 10 тысяч военнослужащих. На данный момент противник стягивает в регион личный состав в основном из числа недавно мобилизованных. Как предполагается, группировка должна «выстрелить» под переговоры Киева и Москвы.



Наша разведка засекла крупную перегруппировку противника: зафиксирована переброска украинских формирований из глубокого тыла к линии Кияница — Хотень. Ранее враг уже подготовил площадку для возможной атаки Курской области, если ВСУ удастся выбить российские войска из Сумской. Замечены формирования одной пехотной и трех механизированных бригад, а также четырех батальонов беспилотных систем.


ВСУ стягивает в Сумскую область ударную группу из 10 тысяч солдат, приоритетно из свежих мобилизованных.


Пока же на Сумском направлении идут ожесточенные бои, противник предпринимает попытки контратак на линии Варачино — Юнаковка, но успеха добиться не сумел. Предположительно, новая группировка будет брошена в бой для медийного эффекта, чтобы показать западным союзникам, что ВСУ способны «отбить украинскую территорию».
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 15:53
    Зеля очередную партию хохлоты готовится на мясо пустить.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +7
      Сегодня, 16:22
      Замечены формирования одной пехотной и трех механизированных бригад, а также четырех батальонов беспилотных систем.

      Ну, если замечены, значит надо ФАБов больших и малых насыпать туда. И не периодически, а постоянно. yes
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 18:28
        Так и делают. Но противник как правило не хочет стоять в чистом поле удобными для поражения порядками, а прячется. Надо разведать и ударить. Или поймать при передвижении по дорогам.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Ирек
      Зеля очередную партию хохлоты готовится на мясо пустить.

      Если быть точным, то на фарш.
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +5
      Сегодня, 16:51
      Размах на рубль, удар на копейку...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        Сегодня, 16:59
        Об этом сообщает Mash.

        А, что это за ресурс - "Месиво"? what
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +3
          Сегодня, 17:02
          " мачилово"...........
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +5
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Mouse
            " мачилово"...........

            Что ни месиво и мочилово, так всегда знают "мамой клянусь!", больше Генштаба.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +3
              Сегодня, 17:05
              Твоя правда! wink ............б
  2. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +4
    Сегодня, 15:55
    Не уверен что в генштабе ВСУ сидят такие идиоты, которые считают возможным проведедение такой операции
    Но если конечно сидят там такие ,то это стоит только приветствовать
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 17:58
      Не уверен что в генштабе ВСУ сидят такие идиоты

      После Суджи и Курской области обсуждать кто и где сидит - вопрос очень скользкий.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 16:00
    Вот оно что.... Вот почему лысый Гордон вылез с вонью... laughing
    Типа Трамп принуждает к миру Какеляндию чтобы спасти ВВП, потому что ВВП якобы кулуарно его об этом просил ... wassat
    Типа наши все выдохлись и опять у нас всё кончается - ракеты, боеприпасы и т.д.... wassat

    Вот ведь что придумал, лысый то... fool
    Вот ведь какая редкостная хренота придумана им...

    А какелы ему поверят, интересно? laughing
    1. HAM Звание
      HAM
      +6
      Сегодня, 16:34
      Я сегодня ранее писал о диалоге дончанина и львовянина на к/в...верят кохлы ещё как...считают что Москва без света сидит.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 16:39
        НАМ, они еще верят, что "хахлы море выкопали" и в то что "весь мир с нами". С детства удивлялся их тупости и навности.
      2. Livonetc Звание
        Livonetc
        +12
        Сегодня, 16:41
        Мой визави на западной территории руины говорит обратное.
        Не верят.
        Уже и не стоят на коленях по обочинам.
        И чаще просто молчат.
        Иногда подвывают по своим погибшим близким.
        Но не клятутся в мести.
        Просто воют.
        А мой знакомый ждёт.
        Нас ждёт.
        Шифруется по полной и ждёт
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Сегодня, 17:26
          Цитата: Livonetc
          А мой знакомый ждёт.
          Нас ждёт.
          Шифруется по полной и ждёт

          Удачи ему, как и всем тем, кто ждет наших ребят.
          1. Олеся Леся Звание
            Олеся Леся
            0
            Сегодня, 18:11
            Оттуда с парнями переписывалась, с двумя 3 года назад связь пропала, с другим больше года, а один сидит в Черниговской области, прячется у мамы, а сам с Киева. Жена-нациска с ребёнком уехала в львовскую область к родным, сильно поругались из-за СВО. А парень ждёт, расстроен что не дойдём до него, а деньги, сбережения уже все на исходе. На улицу практически не выходит, ладно хоть мама рядом с ним.
      3. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 17:31
        ...да я понял, мы тут последних ежей по талонам доедаем... wassat
        1. ANB Звание
          ANB
          0
          Сегодня, 18:29
          . мы тут последних ежей по талонам доедаем

          Ну, почти даже и правда :)
          Но, ёжики у нас без талонов, в свободной продаже. Я тут недавно покупал дюжину семье попробовать. В принципе, вкусно. Девочки в восторге. Но чистить я их задрался, пока больше покупать не буду.
          Да, ёжики морские были и сейчас их везде в Москве и Подмосковье продают. :)
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Nexcom
      Типа наши все выдохлись и опять у нас всё кончается - ракеты, боеприпасы и т.д.

      Сами-то ракеты есть, но стиралки и микроволновки с чипами для них совсем уже на исходе, вот беда-то! request
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 17:27
        wassat последний утюг готов отдать для ракет на микросхемы! yes
        (я в курсе что там их нет) laughing
        и любимую стиралку жены - пусть выгонит! yes
    3. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 16:56
      Цитата: Nexcom
      А какелы ему поверят, интересно?

      большинство поверят. Потому, что нет у них других источников информации.
      Кроме того, - эта информация является логическим продолжением инфы, которую это убожество влило в уши и сознание своим слушателям.
      Одно успокаивает - далеко не все его слушают.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:34
        Дык хорошо ж сидеть за бугром, вести блог, бабло получать и нести всякую хрень. Он же не официал. За язык к стенке не поставят...
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 17:52
        Цитата: красноярск
        Одно успокаивает - далеко не все его слушают.

        Так надоел уже, да и света часто нет. А если есть, то другие дела стараются переделать.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +1
          Сегодня, 17:58
          Цитата: Егоза
          Цитата: красноярск
          Одно успокаивает - далеко не все его слушают.

          Так надоел уже, да и света часто нет. А если есть, то другие дела стараются переделать.

          Не только поэтому. Поверьте, многие еще и не разделяют его позицию и, именно поэтому, его не слушают.
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +6
    Сегодня, 16:08
    Хорошо бы в нужный момент , когда группировка соберётся , накрыть ее чем потяжелее , фаб 3000 к примеру . Ну что бы наверняка , до лунного пейзажа
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +2
      Сегодня, 16:45
      Вы реально думаете, что они там столпятся на одном квадратном километре? Чтобы "накрыть" район сосредоточения нужен не фаб 3000, а боеголовка 3 мегатонны.
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        +1
        Сегодня, 17:26
        Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
        Вы реально думаете, что они там столпятся на одном квадратном километре? Чтобы "накрыть" район сосредоточения нужен не фаб 3000, а боеголовка 3 мегатонны.

        А лучше нарисовать там цель для "Воеводы"Р36М, десяток блоков по 800кТ прожарят сало основательно.
    2. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 18:32
      . фаб 3000 к примеру

      Это точечно. Для площадей есть кассетные.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 16:09
    Ну может это и станет "последним и решительным" боем,с которого и начнётся агония и крах ВСУ
  6. алек Звание
    алек
    +2
    Сегодня, 16:10
    Собирайтесь кучнее, ФАБы вас ждут
  7. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    -8
    Сегодня, 16:18
    И откуда резервы появились у охлов для формирования группировки!? Придется корейцев подтягивать к границе?
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 16:20
    Помнится уже это всё ,,было ранее,, только группировка была якобы 50 тыс.укров и из Черниговской обл. Шуму тут было много и поклепов,что наш ГШ всё как обычно проспит.)))
  9. Енотович Звание
    Енотович
    +5
    Сегодня, 16:24
    Недооценивать противника нельзя и тем более всякие хи-хи да ха-хаю. К подобнмоу необходимо относиться с максимальной серьезность.
  10. Панадол Звание
    Панадол
    +3
    Сегодня, 16:24
    Раз такое дело , то ковровые бомбандировки ни кто не отменял ! Искандеры с кассетный частью , ФАБ 3000, Ураган тоже хорош. Главное не тупо констатировать факт , а предпринимать действие !
  11. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 16:27
    Несмотря на жалобы и причитания, воровство и так далее военный ресурс ещё очень даже есть. Обрушения, развала в скором времени ожидать не стоит. Больше всех обеспокоены кланы, владеющие майном на территории, чтобы войска не увлеклись и не разнесли всё их добро к чертям собачьим.
  12. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 16:30
    Всякое конечно может быть. Но 10 к л.с. это МСД советского штата и то в сокращенном составе. Будем посмотреть.
  13. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 16:38
    Перебрасывают кого хотят куда хотят, соляры хватает видимо
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:54
      Цитата: alexoff
      Перебрасывают кого хотят куда хотят, соляры хватает видимо

      Можно и пешочком "переброситься". И на руках, что надо перетащить.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 18:01
        Ага, и еду возить будут на лошадях, и дроны заряжать динамо-машиной. Но мне что-то подсказывает, что столяра есть в нужном количестве, волшебным образом выделяется из-под земли наверно
  14. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 16:40
    Раз "разведка засекла", то где решение командования на уничтожение?
    1. hiller Звание
      hiller
      +3
      Сегодня, 16:52
      О как хохлопидоргов, пасущихся на сайте корёжит.. минусуйте, минусуйте tongue
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 17:16
      Цитата: hiller
      Раз "разведка засекла", то где решение командования на уничтожение?

      Вот как сейчас в Генштабе прочтут ваш крайне ценный и информативный коммент, так сразу и приступят к действиям. yes
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 17:52
        Цитата: Монтесума
        в Генштабе прочтут ... и приступят к действиям

        А ещё для отчётности опубликуют планы ударов в комментариях.
  15. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 16:48
    Генштаб ВСУ пытается сформировать в Сумской области ударную группировку численностью примерно 10 тысяч военнослужащих. На данный момент противник стягивает в регион личный состав в основном из числа недавно мобилизованных. Как предполагается, группировка должна «выстрелить» под переговоры Киева и Москвы.


    Опять неймётся этим киевским каторжанам am
  16. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 17:01
    Цитата: Лимон
    Помнится уже это всё ,,было ранее,, только группировка была якобы 50 тыс.укров и из Черниговской обл. Шуму тут было много и поклепов,что наш ГШ всё как обычно проспит.)))

    А вспомните кто шум разгонял, тупоголовые истерички военкоры и эксперты блогеры, такое ощущение что им специально скармливают лезу, чтобы они потом весь этот негатив поднимали на ГШ.
  17. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 17:05
    Цитата: hiller
    Раз "разведка засекла", то где решение командования на уничтожение?

    Вы разве не знаете как у нас все работает, разведка засекает, бойцы с ЛБС докладывают лично военкорам, те экспертам блохерам, поднимается шум в СМИ и интернете, сначала мы тут все обсуждаем и принимаем решение что надо нанести удар, а потом доходит до ГШ РФ и наносится непосредственно сам удар. laughing laughing laughing А это все время, сами понимаете laughing
  18. senima56 Звание
    senima56
    -2
    Сегодня, 17:29
    "Наша разведка засекла крупную перегруппировку противника: зафиксирована переброска украинских формирований из глубокого тыла к линии Кияница — Хотень." Если засекли перегруппировку- почему по ней не вдарить?! request soldier Или надо дождаться, когда они снова в Курскую (Белгородскую) область вторгнутся, а мы будем их оттуда выбивать?! fool hi
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 17:48
      Цитата: senima56
      Если засекли перегруппировку- почему по ней не вдарить

      И как, по-вашему, надо вдарить по перегруппировке? Или вы полагаете, что противник передвигается посреди дня, сбившись в одну кучу, с развёрнутыми знамёнами, что бы было лучше видно?
  19. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 17:31
    Второй раз он хочет на короткое плечо рычага надавить! Такими темпами наши Днепрожидовск под елочку возьмут!
    С Уважением
  20. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 17:46
    Формируемая под Сумами новая группировка ВСУ должна «выстрелить» под переговоры

    Разумнее было бы не выстрелить, а сразу застрелиться. Всё равно конец один, так зачем тянуть.
  21. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 18:04
    Ну, очевидно же, что здесь просто необходимо задействовать авиацию с ФАБ с УМПК. Чтобы, для начала, 10 тысяч превратились в 5 тысяч. А потом в 2 тысячи. Ну, и так далее. Разбомбить там асе вдребезги напополам.