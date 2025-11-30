Зеленский пока не определился с заменой Ермака, рассматривается сразу несколько кандидатур на эту должность, в том числе и не из сторонников бывшего главы офиса. Об этом заявил советник «нелегитимного» по коммуникациям Дмитрий Литвин.Главарь киевской хунты ищет замену Ермаку, понимая, что полноценной она не будет. На данный момент Зеленский определяет новый формат работы офиса, консультируясь с оставшимися советниками. Как предполагается, в ближайшие дни на Банковой произойдут некоторые перестановки.Как сообщают украинские медиа, на место Ермака предлагаются кандидатуры премьер-министра Юлии Свириденко, замглавы офиса Павла Палисы, а также главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.При этом только Палиса и Свириденко являются креатурами Ермака, Шмыгаль полностью нейтральный, готовый лечь под любую власть, но в последнее время отдалившийся от Зеленского. А вот Федоров и Буданов* с Ермаком были в очень тяжелых отношениях.Как предполагается, нового главу офиса попытается назначить лично Ермак, он не намерен выпускать из своих рук нити управления Зеленским, но ему будут вставлять палки в колеса. В киевской верхушке готовится переворот, к кормушке рвутся другие люди.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»