Буданов, Шмыгаль, Свириденко: Зеленский ищет замену Ермаку
Зеленский пока не определился с заменой Ермака, рассматривается сразу несколько кандидатур на эту должность, в том числе и не из сторонников бывшего главы офиса. Об этом заявил советник «нелегитимного» по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Главарь киевской хунты ищет замену Ермаку, понимая, что полноценной она не будет. На данный момент Зеленский определяет новый формат работы офиса, консультируясь с оставшимися советниками. Как предполагается, в ближайшие дни на Банковой произойдут некоторые перестановки.
Как сообщают украинские медиа, на место Ермака предлагаются кандидатуры премьер-министра Юлии Свириденко, замглавы офиса Павла Палисы, а также главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.
При этом только Палиса и Свириденко являются креатурами Ермака, Шмыгаль полностью нейтральный, готовый лечь под любую власть, но в последнее время отдалившийся от Зеленского. А вот Федоров и Буданов* с Ермаком были в очень тяжелых отношениях.
Как предполагается, нового главу офиса попытается назначить лично Ермак, он не намерен выпускать из своих рук нити управления Зеленским, но ему будут вставлять палки в колеса. В киевской верхушке готовится переворот, к кормушке рвутся другие люди.
