Буданов, Шмыгаль, Свириденко: Зеленский ищет замену Ермаку

Зеленский пока не определился с заменой Ермака, рассматривается сразу несколько кандидатур на эту должность, в том числе и не из сторонников бывшего главы офиса. Об этом заявил советник «нелегитимного» по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Главарь киевской хунты ищет замену Ермаку, понимая, что полноценной она не будет. На данный момент Зеленский определяет новый формат работы офиса, консультируясь с оставшимися советниками. Как предполагается, в ближайшие дни на Банковой произойдут некоторые перестановки.



Пока президент определяется с форматом дальнейшей работы офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи.


Как сообщают украинские медиа, на место Ермака предлагаются кандидатуры премьер-министра Юлии Свириденко, замглавы офиса Павла Палисы, а также главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

При этом только Палиса и Свириденко являются креатурами Ермака, Шмыгаль полностью нейтральный, готовый лечь под любую власть, но в последнее время отдалившийся от Зеленского. А вот Федоров и Буданов* с Ермаком были в очень тяжелых отношениях.

Как предполагается, нового главу офиса попытается назначить лично Ермак, он не намерен выпускать из своих рук нити управления Зеленским, но ему будут вставлять палки в колеса. В киевской верхушке готовится переворот, к кормушке рвутся другие люди.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 17:49
    Ну, если смотреть по фамилии, то для нюхача больше всех Шмыгаль подходит. wink
    Будут на пару носом шмыгать. laughing wassat
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Бородач
      Ну, если смотреть по фамилии, то для нюхача больше всех Шмыгаль подходит. wink
      Будут на пару носом шмыгать. laughing wassat


      А Ермака не так то просто будет заменить судя по всему.

      .Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera в статье Франческо Баттистини. ... Но все равно он стал Зеленскому ближе жены Елены. Они даже вместе спали в бункере правительственного дома. Его ненавидели как в Вашингтоне, так и Брюсселе. Его не принимали ни в кабинете Джо Байдена, ни при Дональде Трампе. Но его любит Зеленский, который, как кажется, загипнотизирован серым кардиналом украинского истеблишмента. Не имея семьи и детей, Ермак посвятил все свое время Зеленскому. Они стали как «инь и янь», как телевизор и пульт. В минуты отдыха они играли в компьютерные игры и вместе смотрели фильмы, давая повод для самых разнообразных слухов – пишет Баттистини.


      https://topcor.ru/66468-zelenskij-ovdovel-ermak-stal-blizhe-chem-zhena-corriere-della-sera.html

      Бывший глава ОП Андрей Ермак вчера прокомментировал свою отставку, отметив, что Владимир Зеленский был ему другом до начала работы в офисе и будет им после нее. Но источники, которые стали свидетелями скандала, рассказывают, что эти двое расстались очень плохо.Одна из первых версий, побежавших по сетям, была что Ермак якобы останется рядом с Зеленским, но сильно в тени. Потому что без Ермака Зеленский не в состоянии руководить не только страной, но и собой. Придется порадовать (или огорчить) сторонников этого сценария. Зеленский и Ермак расстались очень плохо. Свидетели рассказывают о скандале, упреках, оскорблениях и даже слезах. И произошло это не в день обысков, когда "крыша" переговорной группы окончательно протекла, а накануне.
      В течение последних месяцев Ермак искал варианты остаться и удержать систему. По информации ZN.UA, он даже встречался с послом Украины в Британии Валерием Залужным.


      https://inosmi.ru/20251130/ssora-275891571.html

      А тут ему даже Ермак не поможет.

      .Флинн отметил, что вынужден говорить о своем предложении передать материалы публично, поскольку Минюст США игнорирует информацию.

      «Сенатор Майк Ли, если вам понадобится брифинг по нашему делу гражданского информатора на сумму около $ 42 млрд, которое уже несколько месяцев как подано, просто дайте знать. Тот факт, что мне приходится говорить об этом публично, говорит о многом: Минюст не хочет это слышать, но другие патриоты в правоохранительных структурах — хотят (и им я выражаю благодарность). Мы движемся вперед с поддержкой или без поддержки этой администрации. Украина была, есть и будет коррумпированной, пока к власти не придет сильный, законно избранный и неподкупный президент. Сожалею, но Зеленский слишком долго держал нас за », — пишет Флинн.


      https://eadaily.com/ru/news/2025/11/30/zelenskiy-derzhal-ssha-za-durakov-flinn-gotov-peredat-delo-o-hishcheniyah-na-42-mlrd
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 18:02
      Коломойского надо брать 🤣
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 18:13
        ❝ Коломойского надо брать ❞ —
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:50
    ❝ В ближайшие дни на Банковой произойдут некоторые перестановки ❞ —

    — Зашевелился серпентарий ...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:55
    На кого хозяин покажет , того Зелёнский и назначит.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 17:58
    Порошенко отличная замена будет Ермаку.Кровавый клоун Зеленский и глава его офиса кровавый кондитер Порошенко. . . soldier
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:15
      Если подстричь его под Ермака и закрасить седину.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:15
    Главарь киевской хунты ищет замену Ермаку, понимая, что полноценной она не будет

    В полсилы откаты пойдут....