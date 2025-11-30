США хотят окончательно закрыть все спорные вопросы с Украиной
1741
Соединенные Штаты намерены сегодня закрыть все спорные вопросы с Украиной, чтобы уже во вторник мирный «план Трампа» был в Москве. Об этом пишет западная пресса.
Сегодняшние переговоры во Флориде будут для Украины очень сложными, американская делегация хочет закрыть все спорные вопросы по территориям, то есть продавить вывод украинских войск с территории Донбасса. Как сообщает Axios, американцы настроены очень решительно, им очень нужно предоставить новый вариант плана Путину во вторник. Все дело в том, что российский президент собирается в Индию с визитом и после 5 декабря его в Москве не будет.
США хотят уже сегодня закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной, чтобы во вторник передать план Путину в Москве.
Киев, как известно, категорически против вывода украинских войск, Зеленский ранее назвал возможную передачу территории Донбасса России «красной линией». Его в этом поддержал Ермак, который был главой украинской делегации. Однако на сегодняшний день Ермака уже нет, а украинцев возглавляет Рустем Умеров, который не такой принципиальный, как Ермак. Да еще и неизвестно, какие указания получила делегация от Зеленского.
Как предполагают украинские ресурсы, сегодня будет окончательно решено, пойдет ли Киев на сделку с США или предпочтет верить в дальнейшие обещания Европы.
