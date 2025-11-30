США хотят окончательно закрыть все спорные вопросы с Украиной

174 1
США хотят окончательно закрыть все спорные вопросы с Украиной

Соединенные Штаты намерены сегодня закрыть все спорные вопросы с Украиной, чтобы уже во вторник мирный «план Трампа» был в Москве. Об этом пишет западная пресса.

Сегодняшние переговоры во Флориде будут для Украины очень сложными, американская делегация хочет закрыть все спорные вопросы по территориям, то есть продавить вывод украинских войск с территории Донбасса. Как сообщает Axios, американцы настроены очень решительно, им очень нужно предоставить новый вариант плана Путину во вторник. Все дело в том, что российский президент собирается в Индию с визитом и после 5 декабря его в Москве не будет.



США хотят уже сегодня закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной, чтобы во вторник передать план Путину в Москве.


Киев, как известно, категорически против вывода украинских войск, Зеленский ранее назвал возможную передачу территории Донбасса России «красной линией». Его в этом поддержал Ермак, который был главой украинской делегации. Однако на сегодняшний день Ермака уже нет, а украинцев возглавляет Рустем Умеров, который не такой принципиальный, как Ермак. Да еще и неизвестно, какие указания получила делегация от Зеленского.

Как предполагают украинские ресурсы, сегодня будет окончательно решено, пойдет ли Киев на сделку с США или предпочтет верить в дальнейшие обещания Европы.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:32
    ❝ Украинцев возглавляет Рустем Умеров, который не такой принципиальный, как Ермак ❞ —

    — «Будучи в принципе беспринципным,
    готов поступиться принципами
    по непринципиальным вопросам» © ...