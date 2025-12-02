Битва трёх императоров
Лейб-гвардии Конный полк захватывает орла 4-го линейного полка, картина Б. Виллевальде
Предыстория
Наполеон готовил армию для вторжения в Англию, сосредоточив войска на французском побережье Ла-Манша, в Булони. Британцы смогли бросить против Франции Австрийскую и Русскую империи. Австрийцы жаждали реванша за тяжелое поражение в войне Второй коалиции (1798 – 1802 гг.), когда империи Габсбургов пришлось сделать большие уступки французам в Германии и Италии.
Русских в войну втянул молодой и тщеславный император Александр Павлович, плюс умелая политика Лондона, который использовал континентальные державы как своё «пушечное мясо» в борьбе с Францией за гегемонию в Европе и мире. Свою роль сыграло и высшее российское общество, больше ориентированное на большую политику в Европе и особенно в германском мире, чем на внутренние дела и национальные интересы (Русская кровь за спасение «туманного Альбиона»).
Союзники собрали огромные силы: около 500 тыс. солдат, которые должны были наступать от Северной Германии до Италии. Британия финансировала союзников и господствовала на море, утопив франко-испанский флот у мыса Трафальгар.
Спесивые австрийцы, переоценивая свои силы и считая, что Бонапарт не успеет отреагировать на их действия, начали наступления до прибытия русской армии под началом Кутузова. Они жестоко просчитались. Наполеон совершил хорошо организованный марш-бросок, перебросив Великую армию (так он назвал армию, предназначенную для вторжения в Англию) из Северной Франции в Германию. Австрийское командование не смогло адекватно отреагировать. Это привело к Ульмской катастрофе в октябре 1805 г. Австрия потеряла ударную армию, а Бонапарт перехватил инициативу в войне.
Кутузов в ходе удивительного 400-километрового Ульмско-Ольмюцкого марш-броска спас армию, хотя австрийское верховное командование и пыталось её «похоронить», пытаясь закрыть русскими войсками столицу. Тем временем Бонапарт занял Вену. Он неоднократно пытался уничтожить русские войска, но Кутузов и Багратион сорвали его планы (Шёнграбенское сражение. Погибнуть, но спасти армию).
Кутузов в ноябре 1805 г. соединился с русскими и австрийскими подкреплениями. Русский император Александр I и австрийский император Франц II прибыли к армии.
Недооценка противника
Бонапарту нужна была новая решительная победа над союзниками. Время играло против него. К русским шли подкрепления, на подходе была австрийская армия, которая была переброшена из Италии. Пруссия ещё колебалась, но могла в любой момент выступить на стороне Австрии и России. В Берлине преобладала партия войны, и пруссаки не желали усиления Франции в Германии. Поэтому Наполеон умело провоцировал союзников на сражение (Как Наполеон переиграл императоров Александра и Франца).
Хитроумный Кутузов легко разгадал замыслы великого француза. Он предлагал тянуть время, отходить, растягивая коммуникации противника, соединиться с подкреплениями (русский полководец реализовал этот план в ходе кампании 1812 года), а затем уже ударить. Также в войну могла вступить прусская армия, создавая угрозу на фланге противника.
Однако австрийский двор, недовольный «трусливой» стратегией Кутузова, требовал дать сражение. Австрийцы ничем не рисковали – основной удар принимали русские войска, а австрияки уже были готовы заключить сепаратный мир за спиной у русских. Царь Александр, желавший полководческой славы, и практически вся его свита, уверенная в превосходстве «непобедимой» русской армии, также желали сражения.
Уверенность Александра подкреплялась численным превосходством союзных войск. Союзная армия насчитывала около 85 тыс. человек при около 280 орудиях (60 тыс. русских и 25 тыс. австрийцев). Силы противника недооценивали, считали, что у корсиканца не более 40 – 50 тыс. солдат и он опасается сражения. На деле французов было более 73 тыс. человек.
Разгром
План сражения разработал австрийский генерал Вейротер. Он предложил обойти неприятеля левым крылом (три колонны), где была сосредоточена половина союзных сил. В центре стояли две колонны Коловрата и Милорадовича под общим командованием Кутузова. За ними — гвардейский резерв великого князя Константина Павловича. На правом фланге были колонны Багратиона и Лихтенштейна (австрийская).
В итоге союзники думали наступать, считая, что более численно слабые французские войска будут держать оборону. Кутузов был против этого плана, но его не послушали.
В результате союзное наступление провалилось. Сильное левое крыло союзников под началом Буксгевдена (29 батальонов пехоты и 22 эскадрона кавалерии) наступало в трёх колоннах Дохтурова, Ланжерона и Пржибышевского, увязло в жестоком бою с французами, которые меньшими силами остановили натиск противника. В дальнейшем Буксгевден действовал пассивно: продолжал возиться у третьестепенного пункта битвы, пока противник прорывался в центре, запоздал с отходом, что привело к тяжелым потерям.
Наполеон награждает солдата медалью за храбрость, проявленную в битве при Аустерлице. Британский художник Ричард Кейтон Вудвилл-младший
Тем временем Бонапарт, разгадав планы противника и используя благоприятный момент, ударил главными силами (до 50 тыс. солдат) в центре на Праценские высоты. Малочисленный центр русской армии, а затем и резерв (гвардия) отчаянно дрались, но не могли сдержать натиск таких же по качеству превосходных, но более многочисленных французских полков. Французы в жестоком бою смогли прорвать оборону русских и ударили в тыл левого крыла. Союзные войска были охвачены с трёх сторон и в итоге в беспорядке стали отступать.
Разыгралась страшная трагедия. Русские полки были прижаты к полузамерзшим Зачанским прудам. Целые полки были буквально расстреляны отлично организованной Бонапартом французской артиллерией или утонули, когда лёд рухнул. Другие части вынуждены были сдаться в плен. В частности, не смогла прорваться и после отчаянного сопротивления, сковавшего французов и давшего двум другим колоннам уйти, сдалась колонна Пржибышевского. Русского генерала польского происхождения после плена отдали под суд и разжаловали в рядовые.
Правое крыло русских войск под началом Багратиона выстояло, но это уже ничего не значило. Союзным войскам пришлось отходить по всему фронту.
Героизм русских солдат и офицеров в этот раз не смог исправить ошибки верховного командования. Так, русские кавалергарды полегли почти полностью в схватке с французскими конными гренадёрами. Французские полководцы были удивлены героизмом и храбростью русских войск и бездарностью командования, погубившего такие великолепные полки.
Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем. Художник Николай Самокиш
Блестящие свиты императоров Александра и Франца, так жаждавшие победы и славы, бежали. Русский историк Евгений Тарле, написавший одну из лучших монографий по истории Наполеона, отмечал:
Союзники потеряли в сражении по разным оценкам 27 – 35 тыс. человек, из них пленными 11 – 20 тыс. Русский военный историк Александр Михайловский-Данилевский считал, что союзники потеряли 27 тыс. человек, причём большая часть, 21 тысяча, — русские. Был потерян почти весь артиллерийский парк – около 200 орудий, весь огромный обоз со всеми запасами. Французские потери – 9 – 10 тыс. человек.
Ф. Жерар. Наполеон при Аустерлице.
Поражение в войне
Это был решительный разгром. Это было одно из выдающихся сражений, которое провёл Наполеон. Война была проиграна.
Естественно, что Пруссия отказалась вступать в войну. Бонапарт на правах триумфатора заставил Пруссию заключить союз с Францией, подарив Берлину Ганновер.
Союзное верховное командование было деморализовано. Австрийский император заявил, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, хотя у Австрии ещё были силы, чтобы продолжать войну. 26 декабря 1805 г. Австрийская империя заключила в Пресбурге мир, уступив Бонапарту, как королю Италии, Венецию, Истрию (без Триеста), Далмацию, признала все свои потери в Италии.
Вена делала территориальные уступки в пользу Баварии, Вюртемберга. Император Франц II признал за князьями Баварии и Вюртемберга титулы королей, что вывело их из-под власти институтов Священной Римской империи. Эти германские земли становились сателлитами Бонапарта. Это был конец господства Габсбургов в священной Римской империи (германском мире), которую Наполеон распустил в 1806 году и заменил Рейнским союзом, подконтрольным ему.
Также австрийцы платили большую контрибуцию. Франция снова озолотилась в ходе войны.
Россия осталась на континенте в одиночестве. Начались переговоры о мире, но они не привели к успеху. В 1806 году началась война Четвёртой коалиции, в которой Австрию сменила Пруссия, недовольная усилением Франции в германском мире.
Встреча Наполеона и Франца II после Аустерлицкого сражения. Художник Антуан-Жан Гро (
