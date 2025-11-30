У берегов Африки тонет следовавший из России в Сенегал нефтяной танкер
Еще один танкер, следовавший из России в Сенегал, передал сигнал бедствия после того, как начал тонуть у берегов Африки. Причиной стала пробоина в корпусе.
Принадлежащий турецкой компании нефтяной танкер M/T Mersin под панамским флагом, следовавший из российского порта Тамань в порт столицы Сенегала Дакар, подал сигнал бедствия, находясь у берегов Африки. Как сообщается, экипаж обнаружил поступление забортной воды в машинное отделение. Судно накренилось на один борт.
На данный момент точные причины появления пробоины в борту не установлены, экипаж успел подать сигнал бедствия, на который прибыли спасательные службы Сенегала. Устанавливается причина получения пробоины танкером.
Как отмечается, инцидент произошел на фоне атаки Украиной двух нефтяных танкеров в Черном море у побережья Турции с помощью безэкипажных катеров. Потопить суда у киевского режима не получилось, однако оба танкера получили серьезные повреждения. Что случилось у побережья Сенегала, пока непонятно. Варианты могут быть разные, вплоть до украинской операции. Однако нужно дождаться более подробной информации.
Ранее в Лондоне призвали к борьбе с «теневым флотом» России, с помощью которого доставляется российская нефть странам, ее закупающим.
Информация