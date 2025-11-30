У берегов Африки тонет следовавший из России в Сенегал нефтяной танкер

11 838 49
У берегов Африки тонет следовавший из России в Сенегал нефтяной танкер

Еще один танкер, следовавший из России в Сенегал, передал сигнал бедствия после того, как начал тонуть у берегов Африки. Причиной стала пробоина в корпусе.

Принадлежащий турецкой компании нефтяной танкер M/T Mersin под панамским флагом, следовавший из российского порта Тамань в порт столицы Сенегала Дакар, подал сигнал бедствия, находясь у берегов Африки. Как сообщается, экипаж обнаружил поступление забортной воды в машинное отделение. Судно накренилось на один борт.



Судно столкнулось с поступлением воды в машинное отделение, что привело к критическому крену.


На данный момент точные причины появления пробоины в борту не установлены, экипаж успел подать сигнал бедствия, на который прибыли спасательные службы Сенегала. Устанавливается причина получения пробоины танкером.

Как отмечается, инцидент произошел на фоне атаки Украиной двух нефтяных танкеров в Черном море у побережья Турции с помощью безэкипажных катеров. Потопить суда у киевского режима не получилось, однако оба танкера получили серьезные повреждения. Что случилось у побережья Сенегала, пока непонятно. Варианты могут быть разные, вплоть до украинской операции. Однако нужно дождаться более подробной информации.

Ранее в Лондоне призвали к борьбе с «теневым флотом» России, с помощью которого доставляется российская нефть странам, ее закупающим.

49 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:18
    Ну и... диверсия или ещё что то, непредвиденное?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:21
      rocket757 hi ,ага "крысы" трюмные прогрызли решили свежим воздухом подышать,заметим что теперь судно то турецкое а не под левым флагом
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +5
        Сегодня, 19:28
        Цитата: Ропот 55
        rocket757 hi ,ага "крысы" трюмные прогрызли решили свежим воздухом подышать,заметим что теперь судно то турецкое а не под левым флагом

        Очень похоже на объявление неограниченной войны на море. НАТО выпустило волчьи стаи Дёница (БЭКи) на океанские просторы. Надо закрывать хуситами Баб-Эль-Мандебский пролив.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 19:28
          Бородач,похоже,только тут вопрос а оно хуситам надо???
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 20:15
            Цитата: Ропот 55
            Бородач,похоже,только тут вопрос а оно хуситам надо???

            Я думаю, что если им сгружать оружие с проходящих мимо российских судов, они будут просто счастливы. fellow
        2. Николай Иванов_5 Звание
          Николай Иванов_5
          0
          Сегодня, 21:13
          Моника Зеленски Бандеровна благодарит Эрдогана за торговлю с Россией.
      2. svarog77 Звание
        svarog77
        +2
        Сегодня, 19:28
        Как-раз таки под панамским флагом...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 19:30
          svarog77 hi ,ну в статье указанно что фирма владелица турецкая,а флаг дело в этом случае второе.
      3. Керенский Звание
        Керенский
        -2
        Сегодня, 19:41
        заметим что теперь судно то турецкое а не под левым флагом

        нефтяной танкер M/T Mersin под панамским флагом,
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 19:48
          Керенский hi ,признаю флаг не турецкий но что это меняет,пример у вас есть хорошая машина скажем Феррари а номера на ней итальянские или германские что это меняет для вас как для владельца?
          1. Керенский Звание
            Керенский
            +2
            Сегодня, 20:02
            признаю флаг не турецкий но что это меняет,

            А почему не турецкий флаг?
            Вот прикупил я себе танкер, а хожу под флагом Монголии. А чтоб налоги не платить, страховка дешевле и т.д. А когда меня нахлобучат, то буду просить защиты у тех, кому налоги зажулил...
          2. Керенский Звание
            Керенский
            -1
            Сегодня, 20:02
            признаю флаг не турецкий но что это меняет,

            А почему не турецкий флаг?
            Вот прикупил я себе танкер, а хожу под флагом Монголии. А чтоб налоги не платить, страховка дешевле и т.д. А когда меня нахлобучат, то буду просить защиты у тех, кому налоги зажулил...
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 20:05
              Керенский,логично только если ваш танкер прихватит Пекин (за какое нибудь нарушение) толку жаловаться на него в Тринидад и Табаго.
              1. Керенский Звание
                Керенский
                0
                Сегодня, 20:50
                толку жаловаться на него в Тринидад и Табаго.

                Вот пусть и проверяют мощь таких ВМС.
      4. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:43
        Скажем так... суда не редко тонут и без внешнего разрушительного воздействия...
        Подождём, посмотрим, что скажут официальные службы отвечающий за безопасность судоходства...
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +1
          Сегодня, 20:54
          Скажут что-то вроде "падение обломков с последующими хлопками и задымлением". Кто- то Конашенкову сейчас верит? А он официальное лицо. Был.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 21:03
            От падения обломов тоже может быть ущерб...
            Так то понятно, что ничего утаить теперь не можно... не до всех это доходит, увы.
      5. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 20:56
        Так то оно так, только крысам всё равно кому борт принадлежит! Если тенденция сохранится, то крысы могут и массово начать грызть корпуса сухогрузов западных компаний...
        России по большому счету всё равно, при любом раскладе обвинят во всех тяжких!
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 19:20
    А что тут добавить?
    Не исключена диверсия на борту танкера!
  3. Valery Звание
    Valery
    -5
    Сегодня, 19:20
    И сколько наши руководители могут сопли жевать? Пробоины в корпусе в открытом море просто так не появляются!
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +3
      Сегодня, 19:26
      А дальше будет только больше, пока в эту игру не начнут играть вдвоём.
    2. svarog77 Звание
      svarog77
      +5
      Сегодня, 19:28
      Турецкое судно под панамским флагом... Россия тут причем?
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +6
        Сегодня, 19:29
        Но набросить-то надо на Россию. ))
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 20:03
        Цитата: svarog77
        Турецкое судно под панамским флагом... Россия тут причем?

        Да, которое в августе месяце заходило в Российский порт Тамань, как-то причастность к России сильно натянута.
    3. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 19:39
      Цитата: Valery
      Пробоины в корпусе в открытом море просто так не появляются!

      А в космическом комплексе?
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +2
        Сегодня, 19:57
        Si cela est du à un choc je ne vois pas comment un choc suffisamment important pour créer une voie d'eau puisse se produire en navigation ...à l'arrière du pétrolier... comme par hasard un des rares endroits ou sur un pétrolier plein de pétrole on puisse avoir une entrée d'eau importante.
        Une fois la salle des machines remplie il est possible qu'il ai encore assez de flottabilité après il faut voir ce que cela donnera au niveau de la perte de stabilité ? Sur le film il ne semble pas donner de la bande. Avec beaucoup de chance peut être pourra t on éviter une pollution majeure ?

        Если это произошло из-за шока, я не понимаю, как удар, достаточно сильный, чтобы образовать водный путь, мог произойти во время плавания ...в кормовой части танкера... по счастливой случайности в одном из немногих мест или на танкере, полном нефти, может быть значительный приток воды.
        После того, как машинное отделение заполнено, возможно, у него все еще будет достаточно плавучести, после чего нужно посмотреть, что это даст при потере остойчивости ? На пленке он, кажется, не дает ленты. Если повезет, может быть, удастся избежать серьезного загрязнения ?
  4. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 19:20
    Один - случайность, два - совпадение, три - это уже очевидная закономерность. Когда начнут тонуть суда не дружественных государств? Вопрос риторический, понятное дело.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 19:21
    Третий танкер... Украина,лишний раз,убеждает мировое сообщество,что иметь порты и выход в море ей- категорически противопоказано. А о причине повреждения- потом разберутся. Важен сам факт.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 19:41
      Цитата: Андрей Николаевич
      Третий танкер... Украина,лишний раз,убеждает мировое сообщество,что иметь порты и выход в море ей- категорически противопоказано.

      Первые два пустые, для экологии не сильно опасные. А у берегов Африки можно и полный утопить........
  6. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +3
    Сегодня, 19:24
    Celui ci risque de faire une "belle " pollution. !!
    Greta va se fâcher ! :-)

    Это может привести к "хорошему" загрязнению.!!
    Грета будет в восторге ! :-)
  7. DargAVS Звание
    DargAVS
    +4
    Сегодня, 19:24
    Хуситские беспилотники уже могут топить британсикие танкеры.
  8. Fisher Звание
    Fisher
    +10
    Сегодня, 19:31
    Безнаказанность поражает вседозволенность. Взорви наши пару/ тройку трубопроводов в ответ на подрыв северных потоков , и заяви: "уважаемые партнёры давайте вместе найдем эту " Грету тумберг", а то беспредел какой-то получается" - может быть "уважаемые" и задумались, а стоит ли. Год или два, если не ошибаюсь, подорвали судно в средиземке. Мы этот случай тоже на тормозах спустили, ну а сейчас "уважаемые" просто обнаглели в край.
    Утопить надо несколько английских судов и хайли лайкли - чубатые промахнулись. К ним все вопросы
    1. Grigory B Звание
      Grigory B
      0
      Сегодня, 21:12
      [quote Взорви наши пару/ тройку трубопроводов в ответ на подрыв северных потоков ][/quote]А че нам эти трубопроводы,Миллер сидит на Газпром Арене и с довольным лицом болеет за Зенит, как содержал так и содержит сборную Бразилию по футболу.А мы то почему должны переживать за эти трубопроводы и танкеры?Ну поднимут цены на бензин,ну и что?Впервые что-ли.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 19:34
    Танкер Меrsin "торчит" на рейде Дакара с 2 ноября в полном грузу .Что то машинная команда натворила .А валят журналисты на как обычно на дороны . Не утонет,если что снова не натворят .50 000 тонн нефти на пляжах Сенегала и Мавритании - это будет весело.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 19:55
      А давайте поржём.Нефть - один из главных экспортных товаров Сенегала ,её доля в общем объёме экспорта - 15 %.На черта им российская санкционная нефть .У них своей залейся . drinksМожете дальше паниковать. good
  10. Грац Звание
    Грац
    -3
    Сегодня, 19:36
    я надеюсь что дождемся тонущих танкеров БиПи и Шелл или опять проглотят рукамиводящие в Москве?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 19:51
      Грац hi ,а причём здесь Москва? Коль судно под Панамским флагом а владельца фирма из Турции?
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 19:38
    Ранее в Лондоне призвали к борьбе с «теневым флотом» России, с помощью которого доставляется российская нефть странам, ее закупающим.
    По ходу, начали воплощать угрозы в жизнь.
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 19:44
    Британцам хорошенько подгатить сложностей нет, политическая воля нужна с нашей стороны, а с этим как мы все знаем большая проблема.
  13. Madrina Звание
    Madrina
    -4
    Сегодня, 19:52
    In love and war all is fair....the Russk..ies can take it. The Americans will get Putin to the table and sign what they want in the end...America is still the global Hegemon...and Russia tries to discuss legalities....lol
  14. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 20:05
    Бриты к чему то Турцию принуждают.... yes ...А куклы скажут,что их БЭКи..СБУ мамой поклянётся.... wink ...вот и весь сказ winked
  15. литий17 Звание
    литий17
    +1
    Сегодня, 20:14
    Суть проблемы не чей танкер, а чью нефть он перевозил!
  16. fiv Звание
    fiv
    -1
    Сегодня, 20:24
    Слишком много юристов и управленцев в руководстве воюющей страны. Или же она не для всех воюющая.
  17. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 20:24
    надобно утопить принца или королеву, ну или обоих, а не сопли жевать....
  18. УВБ Звание
    УВБ
    0
    Сегодня, 20:26
    Судно столкнулось с поступлением воды в машинное отделение, что привело к критическому крену.
    Судя по видео не крен а дифферент на корму.
  19. fiv Звание
    fiv
    +2
    Сегодня, 20:27
    Суть проблемы в целостности британских судов и коммуникаций, военных баз, складов и заводов. Бритты заигрались и закусили удила. И не получают ответа.
  20. ideo098 Звание
    ideo098
    +1
    Сегодня, 20:41
    Обнаружена пробоина звучит по-детски. Просто так вода в танкер из толстой стали, сама по-себе не может проникнуть. Диверсия, я так думаю, хухлы прилепили магнитную мину. Ясен пень, аглицкую.
  21. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:07
    Цитата: Ропот 55
    признаю флаг не турецкий но что это меняет,пример у вас есть хорошая машина скажем Феррари а номера на ней итальянские или германские что это меняет для вас как для владельца?

    Тут просто. Машина немножко не то. Судно/корабль - это недвижимость. Порт приписки. Вы покупаете, а порт приписки Панама. Судно будет под тем флагом ходить.
    А султану надо выводы от общения с 404 делать. Режим-террорист. Международный. Им только картинка нужна.
  22. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 21:13
    Что то давно у британцев ничего не взрывалось и не тонуло.