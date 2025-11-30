«Звёздный глаз»: КНР создаст систему слежки за спутниками и космическим мусором

Китай создаёт новую сеть мониторинга околоземного пространства. Она получила название «Синъянь», что можно перевести как «Звёздный глаз».

Основным предназначением этой сети, по заявлению заказчиков проекта, станет отслеживание спутников и космического мусора. И, по сути, это уже вторая группировка спутниковой ситуационной осведомлённости, которая реализуется китайскими специалистами.

В заявлениях заказчика говорится о том, что «Звёздный глаз» будет следить за тем, чтобы «не допускались столкновения космических аппаратов с мусором, находящимся на околоземной орбите».

Актуальность реализации такого проекта в Китае возросла в связи с недавней ситуацией, когда именно космический мусор помешал плановому возвращению на Землю китайского космического экипажа. Тогда аэрокосмическому агентству КНР пришлось использовать «запасной» корабль, чтобы эвакуировать экипаж, который должен был оказаться на Земле раньше. А для работы с новым экипажем китайской орбитальной станцией приходится готовить внеплановый полёт.

Система «Звёздный глаз» будет состоять из 156 небольших спутников с орбитальными датчиками, каждый из которых будет произведён в КНР. Отмечается, что новая система будет реализована без использования иностранных комплектующих. Своеобразный китайский вариант импортозамещения в космосе.

Датчики определят вероятность столкновения спутников и других космических аппаратов с выявленным космическим мусором путём анализа траекторий и скоростей движения. Если вероятность столкновения будет высокой, диспетчерский центр будет проинформирован для принятия решения о корректировке орбиты.

Разработчиком выступает фирма Xingtu Cekong. Первые двенадцать аппаратов сети «Синъянь» планируется вывести в космос к 2027 году, а в 2028 году – завершить выведение остальных спутников с датчиками.

Ранее Китай запустил Kaiyun-1, первый спутник космической ситуационной осведомлённости Guangshi. Эту систему будет эксплуатировать Beijing Kaiyun United.

Две системы космической ситуационной осведомлённости Китая будут работать параллельно.
  1. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 19:31
    Темнят китайцы, ой как темнят. Скорее всего, создают группировку космической разведки, связи и целеуказания.
    1. IlgizL Звание
      IlgizL
      -1
      Сегодня, 19:51
      Да это сразу понятно, хитрожопые китайцы думают что они самые умные.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:39
    Китай создаёт новую сеть мониторинга околоземного пространства.
    . Всегда говорил/писам, что эффективная СИСТЕМА контроля любой среды пространства, в котором мы находимся, это МЕЧТА!!! многих и многих, хотя може и всех серьёзных стран, руководства таких стран...
    Пока... а что пока, не так, что б это недостижимо, но сложно и ОЧЕНЬ дорого!!!
    Впрочем, кого то дороговизна не останавливает, а сложности... так их можно преодолеть при должном упорство, умении и достаточном финансирование! soldier
  3. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 20:01
    "Основным предназначением этой сети, по заявлению заказчиков проекта, станет отслеживание спутников и космического мусора." - что китайцы будут считать космическим мусором не правда ли ИЛОН МАСК.....
  4. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 20:42
    Поздновато начали тревогу бить, поздновато. Ещё в средине 90 – х в «Науке и жизни» была статья, приводившая весьма тревожный статистический материал по поводу заполнения орбитального околоземного пространства «отходами» его освоения искусственными летательными аппаратами. Уже тогда «цифирь» единиц космического мусора (сброшенные колпаки, отлетевшие детали и т.д.) была весьма внушительной. Сейчас же, когда уровень освоения земной орбиты вырос многократно, столь же значительно выросла и катастрофическая возможность встречи КЛА с до крайности нежелательными опасными предметами. Возможно, пора уже призадуматься об учреждении профессии «космического мусорщика»? Главное, чтобы поздно не было, хотя утилизация издержек освоения космоса – дело весьма недешевое и хлопотное. sad