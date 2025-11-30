ВСУ потеряли Волчанск

Из Харьковской области поступают сообщения о том, что российские войска перевели под свой контроль не менее 11 квадратных километров территории на Волчанском направлении. В результате успешных наступательных действий армия России освободила село Лиман, а также ещё несколько улиц в соседнем селе Вильча.

Однако главным результатом сегодняшнего наступления российской армии стало то, что были разбиты украинские вооружённые формирования в Волчанске, державшие оборону на юго-востоке города. Действуя южнее реки Волчья, наши войска нанесли противнику поражение, что привело к потере украинского контроля над Волчанском.




По состоянию на текущий момент (19:40 мск) идёт зачистка в районе улицы Дорошенко. Это крайняя улица на юго-востоке города.

Одновременно с этим наши штурмовые группы при поддержке артиллерии, авиации и дроноводов практически вплотную подошли к западной окраине Волчанских Хуторов.

Таким образом, можно говорить о том, что противник потерял контроль не только над самим Волчанском, но и над его окрестностями. А освобождение нашими войсками Лимана позволяет двигаться южнее – вглубь Харьковской области.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Сегодня, 19:55
    Отличная новость. Но я был уточнил, что руины некогда бывшего города Волчанск....
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 20:06
      Цитата: Vulpes
      что руины некогда бывшего города Волчанск

      Вот не вспомню, волчанск это или нет. Я не спец по геолоцированию.Но это еще октябрь прошлого года
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 20:27
        Тут такое дело.Не в руинах.Это можно восстановить.Но вернутся ли люди?
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 20:52
        Цитата: Алексей_12
        Цитата: Vulpes
        что руины некогда бывшего города Волчанск

        Вот не вспомню, волчанск это или нет. Я не спец по геолоцированию.Но это еще октябрь прошлого года


        Вот по ссылке пишут что это Волчанск.

        https://smartik.ru/doneck/post/220034934
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 20:23
      Цитата: Vulpes
      Но я был уточнил, что руины некогда бывшего города Волчанск

      А с другими городами было иначе? Везде шли долгие упорные бои с применением тяжёлого вооружения, вот и результат такой. Да и не хотят ничего русским оставлять в сохранности - что чудом уцелело, то при отступлении подорвут, лишь бы москалям не досталось.
      1. Clepoj-Piu Звание
        Clepoj-Piu
        +6
        Сегодня, 20:29
        Да и не хотят ничего русским оставлять в сохранности - что чудом уцелело, то при отступлении подорвут, лишь бы москалям не досталось.

        Поэтому бандерлогов из западных областей категорически в плен не брать, это нелюдь которую сберёг, и не дал добить "Сталинским" волкодавам, сво_лочь укрская хрущёв
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +3
        Сегодня, 20:49
        Вошли в Гуляйполе.

        .Подразделения ГВ «Восток» вошли в северную часть Гуляйполя. Заняты улицы Вольная, Бочанская, частично улицы Набережная и Донецкая.


        https://t.me/divgen/76017
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 20:28
      Цитата: Vulpes
      Отличная новость. Но я был уточнил, что руины некогда бывшего города Волчанск....

      Неоднозначный комментарий. winked
      За первую его чать "до уточнения", вам несомненно плюс, а вот за вторую, "про руины", несомненно минус, поскольку таки не понятно, что больше вам доставило удовольствия, взятие самого города как пример эффективности работы российских бойцов, или взятие ими городских руин как факт образцового сопротивления упоротых бандерлогов. За кого Серёжа дует? winked
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +4
        Сегодня, 20:41
        Пусть лучше руины, чем тысяча наших парней положила бы жизни за недвижимость. Дома отстроим. Мертвых не воскрешить.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 19:56
    За Херсонскую область и Запорожье планы Запад озвучил,заморозка,а вот как они хотят решать вопрос с Харьковской , Днепропетровской,Сумской.
    1. Madrina Звание
      Madrina
      +1
      Сегодня, 20:05
      Isn't it called Kharkov?
      Nowadays no one even knows what these people call their cities and themselves...what a morrass...
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 20:31
        Цитата: Madrina
        Isn't it called Kharkov?
        Nowadays no one even knows what these people call their cities and themselves...what a morrass...

        Нет это не Харьков.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      Сегодня, 20:08
      Цитата: Ропот 55
      За Херсонскую область и Запорожье планы Запад озвучил,заморозка,а вот как они хотят решать вопрос с Харьковской , Днепропетровской,Сумской.

      А там ничего морозить не будем. no
      Сразу на Львов пойдём. good
      ВСУ потеряли Волчанск - ВС РФ нашли Волчанск. laughing
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 20:01
    Самый ближайший был город укров к Белгороду, откуда они и кошмарили Белгородскую область. Теперь уже , даже в качестве санитарной зоны путь остается насовсем.
  4. PN Звание
    PN
    +2
    Сегодня, 20:04
    Сил и мужества нашим бойцам! Пусть усталость будет неведома им.
  5. Madrina Звание
    Madrina
    -6
    Сегодня, 20:04
    So what did Russia gain? After years of fight they got these ruins....well if Russians are happy with such a result...ok
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 20:11
      Цитата: Madrina
      So what did Russia gain? After years of fight they got these ruins....well if Russians are happy with such a result...ok

      Это наша Руина. И не тебе о том судить. no
      А результат будет один: дадим Западу коленом под зад, как всегда было, как всегда будет. yes
      Смерть еврофашистам. am good
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 20:31
      Цитата: Madrina
      So what did Russia gain? After years of fight they got these ruins....well if Russians are happy with such a result...ok

      Есть такая у русских поговорка - в чужой монастырь не суйся со своим уставом. Вам не понять причины этой войны, без зарубежных знатоков разберёмся.

      There's a Russian saying: don't meddle in someone else's business with your own rules. You won't understand the reasons for this war, but we'll figure it out without foreign experts.
    3. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 20:44
      Мы в этих руинах не одну тысячу скакунов завалили. При этом своих парней сбереги. Так что нам эти руины греют душу хотя бы этим. Если бы это были ваши парни,то вы бы нас поняли.
  6. severok1979 Звание
    severok1979
    0
    Сегодня, 20:09
    Действия ВСУ дико политизированы и сосредоточены на медйке - как только Донбасс и Запорожье окончательно вышли на первый план в новостях СВО, а Донбасс ещё и почти официально включился в переговорный трек, ВСУ из Сумской и Харьковской областей вывели свои последние резервы.
  7. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 20:34
    К сожалению в руинированном виде почти все, что мы возвращаем.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 20:47
      Стакан всегда на половину полон и пуст одновременно. Ваш сткан наполовину пуст, потому что дома разрушили. А мой наполовину полон, потому что наших парней сберегли.
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Сегодня, 21:12
        Сожаление в том , что мы их оставили целые, Купянск, Волчанск.... А так вы абсолютно правы, не бежать же на пулеметы с гранатой, надо беречь всегда жизни бойцов наших.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 21:13
        Цитата: Павел_Свешников
        Стакан всегда на половину полон и пуст одновременно. Ваш стакан наполовину пуст, потому что дома разрушили. А мой наполовину полон, потому что наших парней сберегли.

        Да, всё верно, и так много крови пролито. Пусть ФАБы уничтожают позиции противника, они для того и созданы, чтобы по максимуму снизить потери среди наших ребят.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 20:59
      Цитата: Антоний
      К сожалению в руинированном виде почти все, что мы возвращаем.

      А кроме сожалений конкретные предложения есть, как целыми сохранить города при жестоких беспощадных боях, длящихся долгие месяцы? Попробуйте предложить украинской стороне уходить с оборонительных позиций без сопротивления, а вдруг согласятся из сочувствия к вашим переживаниям?
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 20:37
    Хорошая новость. Здоровья и Удачи нашим доблестным спортсменам! Молодцы!
  9. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 21:12
    Главком требует освободить Донбасс и две области. Волчанск туда не входит. Возвращать будет?