Из Харьковской области поступают сообщения о том, что российские войска перевели под свой контроль не менее 11 квадратных километров территории на Волчанском направлении. В результате успешных наступательных действий армия России освободила село Лиман, а также ещё несколько улиц в соседнем селе Вильча.
Однако главным результатом сегодняшнего наступления российской армии стало то, что были разбиты украинские вооружённые формирования в Волчанске, державшие оборону на юго-востоке города. Действуя южнее реки Волчья, наши войска нанесли противнику поражение, что привело к потере украинского контроля над Волчанском.
По состоянию на текущий момент (19:40 мск) идёт зачистка в районе улицы Дорошенко. Это крайняя улица на юго-востоке города.
Одновременно с этим наши штурмовые группы при поддержке артиллерии, авиации и дроноводов практически вплотную подошли к западной окраине Волчанских Хуторов.
Таким образом, можно говорить о том, что противник потерял контроль не только над самим Волчанском, но и над его окрестностями. А освобождение нашими войсками Лимана позволяет двигаться южнее – вглубь Харьковской области.
