Вооружение и доспехи воинов империи Карла Великого и его современников на Западе и Востоке
Сцена с гобелена из Байё, на которой епископ Одо собирает армию герцога Вильгельма во время битвы при Гастингсе в 1066 году. «Музей гобелена», Байё
По всей долине франки стали станом.
Меж тем идут оврагами испанцы,
Надели все кольчуги, шлемы, каждый
Свой добрый меч привесил у бедра,
Все мавры держат копья наготове.
Песнь о Роланде.
Перевод Ф. Г. де Ла Барта.
Военное дело целого тысячелетия. Конец Западной Римской империи отнюдь не означал погибели всей европейской культуры, в том числе и военной. Напротив, многое позаимствовав у римлян, народы земель к северу от Италии начали активно разрабатывать свои, исконные виды вооружения.
Так, германцы, не владевшие тактикой боя в составе больших масс дисциплинированных воинов, главный упор сделали на личные качества воина, и соответственно этому их воины и вооружались и в эпоху войн с римлянами, и теперь, когда угрозы со стороны Рима больше уже не существовало. Отсюда и весь набор их вооружения: длинный меч, позволявший покончить с противником одним могучим ударом, топор, ставший поистине универсальным орудием труда и оружием, дубина и не слишком уж длинное копье, которым было удобно действовать в рукопашной схватке.
Позднее длинные мечи германцев заимствовали у них галлы, а от них – к римлянам уже нашего времени. Обыкновенный хозяйственный нож превратился у германцев в короткий меч – сакс. Удлинившись еще более у бургундцев и франков, он превратился в лангсакс, а затем и в скрамасакс, то есть уже в по-настоящему боевое оружие.
Скрамасакс. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Нож и золотые украшения его ножен эпохи франков. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Обкладка рукояти этого ножа…
Железный наконечник франциски, найденный в могиле эпохи Меровингов в Уазе. Музей Санлис, Франция
Франки широко использовали небольшие по размеру топорики франциски, которые они умели метать с завидным мастерством. О том, что такой топор был у каждого воина-франка, есть много свидетельств, включая знаменитую историю с разрубленной чашей для суассонского епископа. Византийский историк Прокопий Кесарийский (ок. 500–565) так описывал франков и их метательные топоры: «...каждый воин нес меч, щит и топор. Железная головка этого оружия была толстой и чрезвычайно острой с обеих сторон, а деревянная рукоять — очень короткой. Они привыкли метать эти топоры по сигналу во время первой атаки, чтобы разбивать щиты противника и убивать людей». Однако уже во времена Григория Турского (ок. 540–594) этот топор стал применяться всё реже, а в VIII в. и вовсе исчез из воинского обихода, уступив место длинным мечам.
Франкский конный воин. Иллюстрация к «Песне о Роланде» Леона Готье, 1881 г. Согласно печати Галерана, графа Мёлана. 1165 г.
А дальше в Европе возникла первая империя средневековой Европы — империя франков Карла Великого (748–814), который еще при жизни стал почти что легендарной фигурой. Сам Карл был традиционным франкским королём-воином; он совершал завоевания, и его делом была война. Новым же было то, с какой серьёзностью он относился к своей роли христианского монарха. Желая подчеркнуть величие своего двора, он покровительствовал науке, образованию, искусству и архитектуре, наполняя его свидетельствами христианской образованности.
В территориальном отношении Карл Великий был подлинно великим строителем. Он сверг лангобардов в Италии и стал их королём, а их земли тоже перешли в руки франков. Тридцать лет он воевал с язычниками саксами и добился их обращения в христианство силой. Вторжение в мусульманскую Испанию было для него менее успешным, хотя созданная им «Испанская марка» со временем обеспечила безопасность Пиренеев вплоть до побережья Каталонии и Барселоны. Вернувшись в Германию, он присоединил к своим владениям уже обращённых в христианство алеманнов и баварцев и открыл путь по Дунаю в Византию. Так было создано поистине огромное государство, не имевшее аналогов со времён великого Рима.
Наконечник стрелы, найденный во Франции и датируемый 400–700 гг. н. э. То есть у тех же франков при Хлодвиге они вполне могли быть и кремневыми, хотя, разумеется, с абсолютной точностью установить то, что это именно так, сегодня невозможно. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
И это именно он, Карл, перешел от армии пехотинцев из вооруженного народа к конному войску, состоявшему из служилой знати. Ее представители должны были являться к нему на службу вместе со своими людьми и лошадьми, а также положенным по статусу вооружением. Последнее регламентировалось множеством императорских указов – капитуляриев, в которых указывалось и какое вооружение следует им иметь, и сколько человек вооруженной прислуги приводить с собой. Среди них были и пешие воины: несвободные и слуги, а также копейщики и стрелки из лука. Карл требовал, чтобы лук был также и у всадников, вот только это требование по многим причинам оказалось невыполнимым.
Наконечник копья с поперечной перекладиной эпохи Карла Великого. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
С выдвижением на передний план конницы естественным образом произошло и полное изменение вооружения воина. Прежде всего, всаднику понадобился длинный меч, которым франки обладали еще со времен Меровингов (конец V — начало VI вв.) и который теперь был не только главным оружием рыцарства, но еще и атрибутом свободного человека. Оружием первого натиска на врага стало копье, причем значительной длины. Без большого щита, хотя он и был неудобен для всадника, всадник также не мог обойтись, поскольку его личное защитное вооружение было еще несовершенным. Шлем полукруглой формы, лишь изредка заканчивавшийся остроконечным навершием, имел кольчужную бармицу. Кольчужная рубашка самого простого покроя достигала колен.
Типичный средневековый меч: 1100—1500 гг. Размеры: длина: 96 см, длина: 75 см, ширина клинка:6, 5 см, ширина перекрестия: 20, 5 см, вес: 1165 г. Государственный музей истории Швеции, Копенгаген
Именно в таком снаряжении немцы в первый раз вышли для сражения с венграми под Мерзебургом (933 г.) и одержали победу над войском с восточным вооружением и использующим восточную тактику боя. Эта победа не только укрепила веру в непобедимость тяжелой конницы, но и определила направление, в котором оружие и доспехи ее всадников стали совершенствоваться в дальнейшем. Ну а для пешего воина правил никто не писал, он пользовался палицей, секирой, копьем с прочным древком, часто самим же им и изготовленным. Лучников набирали большей частью в других странах, и это были первые зачатки столь широко распространившегося впоследствии наемничества.
Иллюстрация к псалму 59 (60), изображающая Иоава в качестве предводителя воинов, одетых в стиле франкской кавалерии эпохи Каролингов. «Золотая псалтирь» из монастыря Сент-Галлена (Святого Галла)
В Италии образование рыцарства происходило не так, как в Германии и Франции. Здесь оно было не столь многочисленным, но несколько сильнее и самостоятельнее. В Венеции и Генуе власть принадлежала объединениям аристократов, в других местах появилось множество маленьких государств во главе со своими сеньорами. Поскольку народ еще со времен древнего Рима в основной своей массе был несвободен и задавлен поборами, воинами здесь чаще, чем в других странах, становились именно наемники. При этом в раннем средневековье вооружение в Италии традиционно следовало античным образцам, хотя влияние Востока также было заметно. Потомки римлян стремились сохранить своеобразие своего вооружения как память о величии своего прошлого, однако пехота в тогдашней Италии главным родом войск так и не стала. Лишь в XII веке наблюдается увеличение ее численности, но как род войск она все же не приобрела такого значения, как в Германии.
Основной чертой итальянского вооружения была его большая легкость, нежели в Англии, Франции и той же Германии. Короткий меч, сужающийся к концу, считался годным как для колющего удара, так и для рубящего удара. Острие копья было узким, снабжалось «крылатой» поперечиной, а древко длинным и тонким, щит круглым, небольшого диаметра. Часто воины Италии имели кинжал, который у рыцарей северной Европы появился значительно позже. Шлем, похожий на чепчик, укрывал всю голову. Кольчуги и чешуйчатые доспехи были короче и легче, чем опять-таки те же северные. В Испании кельтиберы, населявшие центр и северные области, имели длинные обоюдоострые мечи, маленькие, сплетенные из ивовых прутьев щиты и целиком изготовленные из железа дротики, которыми они пользовались с необычайным искусством. Будучи превосходными стрелками, они также противились любому доспеху, признавая только бронзовые шлемы.
Меч и топор – главные виды оружия норманнов на службе у Византии. Исторический музей университета Осло
Что касается Византии, то первые отряды наемников появились именно там, что, кстати говоря, является одним из симптомов слабости государства и нации. Всадники-латники обычно вооружались за счет государства, что привело к единообразию их вооружения, которое в ослабевшей Восточной Римской империи оказалось подвержено чрезвычайно сильному влиянию Востока. И только гвардия «варангов» (варягов) по традиции сражалась своими большими двуручными топорами. «Оружие из Рума» (то есть Византии) считалось в то время образцовым, оно принесло «ромеям» (восточным римлянам) немало побед, записанных на скрижалях истории Византии, но былого могущества ей все же так и не принесло. Впрочем, причина здесь кроется не в вооружении, а во внутренней слабости самого государства, которую не могли преодолеть никакие наемники при всех своих героических подвигах.
Что же касается развития сугубо европейских видов вооружения, то в нем нет, пожалуй, более важного периода, чем X и XI века. Прежде всего толчок к ускорению его совершенствования дали «люди с севера» — норманны или викинги, первое нападение которых на монастырь св. Кутберта на острове Линдисфарн в Нортумбрии* случилось в 793 году. А потом викинги навели страх на всю Центральную Европу, а в 912 году овладели даже северной частью Франкского государства. А дальше именно они, пересев с кораблей на коней, взяли на себя самую активную роль в развитии военного дела, и оказались самыми первыми военными специалистами во всем, что его касалось, и даже стали служить примером и образцом для подражания. Уже в IX веке они пришли в Андалузию, закрепились на африканском побережье, рассеялись по Италии, и во всех этих странах, покоренных огнем, мечом и военной сноровкой, они переняли много такого, что казалось им полезным.
В память о себе и своих завоеваниях они оставили нам сразу два замечательных памятника: многометровую вышивку – знаменитый «ковер из Байе»**, на котором представлена картина завоевания Англии (1066), и «ковер» из церкви в Балдишоле***.
«Ковер из церкви в Балдишоле». Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна, Осло
Нетрудно заметить, что и на «ковре из Байё», и на «ковре из Балдишоля» воины используют большие щиты и длинные мечи, длина которых определялась необходимостью для всадника поразить противника, упавшего наземь. У тяжелой пехоты наряду с длинными прочными копьями используются, хотя и в меньшей степени, чем раньше, боевые топоры и метательное оружие — луки и пращи. Бросают даже палицы, что показано на «ковре из Байё». В вооружении конницы и пехоты различий еще мало. Щиты имеют миндалевидную форму, что оказалось удобнее для воина, сидящего верхом на лошади. Копье стали держать одной рукой, а вот меч, по обычаю восточных народов, стали использовать уже после вторжения в ряды противника, когда каждый воин искал себе противника, чтобы сразиться с ним один на один. Ну а сильное влияние Востока на вооружение тех же норманнов легко объяснимо, ведь тот же Харальд Сигурдссон (ок. 1015 — 1066), также известный как Харальд III Норвежский, в северных сагах получивший прозвище Хардрада, во время продолжительной борьбы с сарацинами целых десять лет (1033—1043) прослужил в личной охране императора Византии и лишь в 1046 году сделался норвежским королем (1046—1066).
Меч и кинжал викингов. Новоделы, изготовленные Гейром Магнуссеном. Исторический музей университета Осло
Сегодня известно, что рыцари Раннего Средневековья могли носить сразу по две кольчуги. Первая была на подкладке из шёлка или льна, тогда как вторая — на подкладке из кожи, ну а поверх этой двухслойной брони мог быть надет еще и стеганый кафтан. Такая защита была такой прочной, что защищала и от стрел, и от колющих ударов мечом. Рубящий удар мог раздробить кости, но разрубить два слоя металла с амортизирующей прокладкой даже он был не в состоянии. Причем известно, что именно такой доспех носил арабский рыцарь Усама ибн Мункыз (1095—1188), о чём он написал в своих мемуарах — «Книге назидания»****.
Типичный цельнокованый шлем эпохи битвы при Гастингсе. Найден в Оломуце в 1864 г. Палата придворного охотничьего и защитного вооружения. Новый Ховбург, Вена
«Шлем Гъермундбю». Единственный на сегодня известный нам шлем с полумаской, найденный при раскопках на земле фермера Ларса Гъермундбю в 1943 году. Исторический музей университета Осло
Находки в могиле знатного викинга, обнаруженной Ларсом Гьермундбю: меч, наконечник ножен, наконечники стрел, полумаска от шлема, остатки кольчуги, два топора, две половинки от купола шлема и два наконечника копья, один узкий, другой широкий. То есть, скорее всего, именно таким был арсенал состоятельных воинов-норманнов эпохи викингов. Исторический музей университета Осло
Что касается щитов, то на том же самом Байесском гобелене мы видим, что они двух видов: круглые и выпуклые принадлежат саксам, хотя и они пользуются норманнскими щитами в форме «перевёрнутой капли» или «воздушного змея» (по английской терминологии). Щиты воинов из Нормандии имеют умбон из металла и украшены изображениями ветвистого и расширяющегося на концах креста (последнее изображение всего одно) и фигурой дракона. Причем они не только ими защищаются, но и едят на них, используя щиты, положенные на козлы, вместо столешницы! Многие щиты украшений не имеют вообще.
*Королевство Нортумбрия – одно из семи королевств так называемой англосаксонской гептархии («семикоролевья»), которое образовалось на севере Британии в 655 году и было окончательно завоевано викингами в 867-м.*
** Гобелен из Байё (который раньше часто называли также «ковром») представляет собой вышивку из шерстяной пряжи на льняном полотне длиной 68,38 метра и шириной 0,5 метра с использованием двух видов стежков: контурного или стебельчатого для букв и контуров фигур и вышивки гладью или тамбурным швом для заполнения фигур. Всего на вышивке изображено 626 мужчин и женщин, 190 коней, 35 собак, 37 деревьев, 32 корабля, 33 здания. Причем, всадники на гобелене сидят верхом исключительно на жеребцах, поскольку из 93 изображенных на нем пенисов, 88 принадлежат коням.
***Гобелен соткан из шерсти и льна, а пряжа окрашена растительными красителями. Его размеры составляют 118 на 203 сантиметра. С помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что он был создан где-то между 1040 и 1190 годами. На гобелене изображены две фигуры в романском стиле. Слева бородатый мужчина в тунике стоит под аркой с надписью «Апрель». Его окружают четыре птицы, три из которых сидят на дереве. Справа рыцарь в полном вооружении сидит на коне, держа в руках щит и копье. На арке над его головой написано «Май». Названия месяцев частично неразборчивы.
**** «Книга назидания» — автобиографической хроники, рассказывающей о быте арабов в XII веке и их отношениях с крестоносцами. Книга ценна как художественное произведение и важный исторический источник, дающий представление о жизни средневекового арабского Востока.
