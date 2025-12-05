Вооружение и доспехи воинов империи Карла Великого и его современников на Западе и Востоке

Находки в могиле знатного викинга, обнаруженной Ларсом Гьермундбю: меч, наконечник ножен, наконечники стрел, полумаска от шлема, остатки кольчуги, два топора, две половинки от купола шлема и два наконечника копья, один узкий, другой широкий. То есть, скорее всего, именно таким был арсенал состоятельных воинов-норманнов эпохи викингов. Исторический музей университета Осло

«Шлем Гъермундбю». Единственный на сегодня известный нам шлем с полумаской, найденный при раскопках на земле фермера Ларса Гъермундбю в 1943 году. Исторический музей университета Осло

Типичный цельнокованый шлем эпохи битвы при Гастингсе. Найден в Оломуце в 1864 г. Палата придворного охотничьего и защитного вооружения. Новый Ховбург, Вена

Наконечник стрелы, найденный во Франции и датируемый 400–700 гг. н. э. То есть у тех же франков при Хлодвиге они вполне могли быть и кремневыми, хотя, разумеется, с абсолютной точностью установить то, что это именно так, сегодня невозможно. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

На холм Роланд знамена водрузил. По всей долине франки стали станом. Меж тем идут оврагами испанцы, Надели все кольчуги, шлемы, каждый Свой добрый меч привесил у бедра, Все мавры держат копья наготове. Песнь о Роланде. Перевод Ф. Г. де Ла Барта.

Сцена с гобелена из Байё, на которой епископ Одо собирает армию герцога Вильгельма во время битвы при Гастингсе в 1066 году. «Музей гобелена», Байё

