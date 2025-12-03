Младший командир в контуре человеко-машинного взаимодействия
Введение
Современный этап развития военного дела, характеризуемый массовым внедрением информационных технологий, систем сетевого управления и роботизированных комплексов, кардинальным образом меняет облик общевойскового боя. Формирование единого информационно-управляющего пространства на поле боя создает принципиально новые условия для функционирования всех категорий военнослужащих, в особенности — младших командиров. В этих условиях традиционная роль сержанта, исторически сводившаяся к поддержанию дисциплины, обучению личного состава и точному исполнению приказов офицеров, становится объективно недостаточной. Возникает насущная необходимость в переосмыслении его функциональных обязанностей и места в организационно-штатной структуре подразделения.
Актуальность данного исследования обусловлена значительным разрывом, наблюдаемым между технологическими возможностями, поступающими в войска в рамках программ перевооружения, и действующей системой подготовки сержантского состава, не ориентированной на комплексную работу в человеко-машинном контуре. Боевой опыт последних десятилетий наглядно демонстрирует, что техническое превосходство реализуется на практике только при наличии кадров, способных это превосходство эффективно использовать.
Проблема исследования заключается в отсутствии целостной концепции применения младших командиров в условиях насыщения тактического звена средствами разведки, управления и поражения, функционирующими в единой сети. Это приводит к неполному использованию потенциала техники, перегрузке офицерского состава решением второстепенных задач и, как следствие, к снижению общего темпа operations и гибкости управления подразделением.
Целью настоящей статьи является определение новой роли и места младшего командира (сержанта) в контуре человеко-машинного взаимодействия, формируемом технологиями сетевого управления и роботизированными системами, а также разработка практических предложений по адаптации системы его боевой подготовки под возникающие задачи.
Задачи исследования:
• Проанализировать эволюцию функций сержанта в исторической ретроспективе и выявить предпосылки к их трансформации.
• Определить ключевые направления изменения роли сержанта в условиях внедрения технологий сетевого управления и роботизированных комплексов.
• Выявить системные проблемы и «узкие места» в подготовке младших командиров, препятствующие эффективному выполнению ими новых обязанностей.
• Разработать конкретные рекомендации по модернизации программ обучения и материально-технического оснащения процесса подготовки сержантов.
Эволюция роли сержанта: от исполнителя к оператору-аналитику
Исторически сложившаяся в Вооруженных Силах СССР и России модель использования младших командиров предполагала их функционирование в качестве основного «передаточного звена» между офицерским составом и рядовыми военнослужащими. Основные обязанности сержанта концентрировались вокруг поддержания уставного порядка, физической и строевой подготовки личного состава, контроля за сохранностью военного имущества и неукоснительного выполнения полученных приказов. Данная модель, доказавшая свою эффективность в войнах прошлого, столкнулась с вызовами, порожденными технологической революцией в военном деле.
Ключевым фактором трансформации стало появление и внедрение в тактическое звено комплексов сетевого управления, таких как «Сотник» и «Стрелец», а также различных классов робототехнических комплексов — от разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Орлан-10» до ударных роботизированных платформ. Это привело к тому, что сержант оказался тем звеном, которое физически взаимодействует с данными системами, но чьи должностные инструкции и уровень подготовки не были адаптированы для полноценного использования их потенциала.
Рисунок 1. Традиционная vs. новая модель управления в мотострелковом отделении (эволюция организационной структуры: от жесткой иерархии к сетецентрической модели, где сержант становится узлом управления и анализа информации)
В результате эволюции сформировались две новые ключевые ипостаси современного младшего командира:
Сержант-оператор. Он непосредственно управляет беспилотными летательными аппаратами, наземными роботами-разведчиками и средствами радиоэлектронной борьбы тактического уровня. Его задача трансформировалась от простого запуска аппарата к интеграции получаемых данных в тактическую картину и оперативному влиянию на ход боя. Например, сержант, управляющий БПЛА, должен не просто фиксировать наличие техники противника, а определять ее тип, направление движения и на основе этого предлагать командиру варианты огневого воздействия.
Сержант-аналитик. Поток информации от роботизированных систем и датчиков требует постоянного анализа в режиме, приближенном к реальному времени. Сержант должен уметь фильтровать входящие данные, отделять ложные цели от истинных, выявлять ключевые объекты и докладывать командиру взвода или роты не сырые данные, а готовые, обоснованные выводы и рекомендации.
Таблица 1. Сравнительный анализ традиционной и новой роли сержанта
Таким образом, происходит сдвиг от модели «сержант-исполнитель» к модели «сержант-оператор-аналитик», который становится ключевым элементом в контуре управления, обеспечивающим связь между техническими средствами разведки и управления и командиром, принимающим решения.
Проблемы адаптации и ключевые вызовы
Переход к новой модели управления неизбежно сталкивается с системными противоречиями между требованиями современного боя и сложившейся практикой подготовки младших командиров. Можно выделить несколько ключевых проблемных зон.
Несоответствие программ подготовки новым функциональным обязанностям
Действующие учебные планы сержантских училищ и курсов переподготовки сохраняют ориентацию на традиционную модель. Как показывает анализ учебных программ, более 70% времени отводится на строевую, физическую и огневую подготовку, в то время как на освоение комплексов сетевого управления и робототехники выделяется менее 15% учебного времени. Это создает ситуацию, когда выпускник, прибывая в войска, оказывается не готов к эксплуатации сложных технических систем, которые уже поставлены на вооружение.
Таблица 2. Распределение учебных часов в программе подготовки сержантов по специализации «Мотострелковые войска»
Психологический барьер и профессиональная идентичность
Значительная часть сержантского состава, особенно из числа военнослужащих, проходящих службу по контракту длительное время, воспринимает работу с терминалами управления и анализ данных как несвойственную командирской работе. Как показывают опросы, проведенные среди сержантов одной из мотострелковых бригад, до 40% респондентов считают, что «управление дроном – это задача специалиста, а не командира». Это свидетельствует о кризисе профессиональной идентичности, когда технические навыки противопоставляются командирским качествам.
Когнитивная перегрузка в условиях современного боя
Новая роль требует от сержанта одновременного решения множества задач: управления подразделением, взаимодействия с терминалом управления БПЛА, фильтрации потока данных с сенсоров, поддержания связи с командиром и смежными подразделениями. Это создает беспрецедентную нагрузку на внимание и оперативную память. Без специальных тренингов и внедрения эргономичных интерфейсов это неминуемо приводит к ошибкам, «пропуску» критически важной информации и, как следствие, к снижению эффективности боевого применения подразделения.
Системные противоречия: опыт современного боя против устоявшихся норм
Специальная военная операция стала масштабным практическим полигоном, который с беспощадной очевидностью продемонстрировал разрыв между реальными потребностями поля боя и существующей системой организации сержантской службы. Стихийная практика породила новый тип младшего командира, однако институциональная среда оказалась не готова к его легитимации.
Рисунок 2. Основные проблемы адаптации сержантов к новой роли
• Конфликт функциональных ролей. В боевой обстановке сержант, помимо командования личным составом, был вынужден взять на себя комплекс задач оператора-аналитика. Он осуществляет не просто пилотирование беспилотника, а ведет пространственную рекогносцировку, идентифицирует динамику перемещения сил противника, определяет координаты для высокоточного огня и проводит оперативный анализ эффективности поражения. Фактически, он превратился в ключевой тактический узел сбора и обработки информации. Однако его официальный статус, определенный уставными документами, остается неизменным: «командир отделения». Это порождает ситуацию двойной ответственности, когда сержант разрывается между управлением подчиненными и глубокой работой с цифровыми данными, причем ни одна из этих функций не выполняется в полной мере из-за недостатка ресурса внимания.
• Нормативный вакуум. Действующие руководящие документы, регламентирующие действия младших командиров, не содержат даже базовых положений по интеграции робототехнических комплексов в их повседневную деятельность. В них отсутствуют:
o Унифицированные процедуры взаимодействия с приданными средствами разведки и поражения.
o Четкие форматы цифрового доклада, предполагающего передачу не только голосового сообщения, но и данных с привязкой к электронной карте.
o Разграничение полномочий по самостоятельному применению средств разведки и использованию полученных данных для вызова огня.
• Проблема информационной атомизации. Цифровой след, который оставляет сержант-оператор в ходе боевой работы — маршруты разведки, видеозаписи, зафиксированные цели — зачастую остается достоянием лишь тактического звена. Отсутствие обязательных регламентов по централизованной передаче и обобщению этих данных приводит к тому, что вышестоящие штабы лишаются ценного источника для формирования целостной оперативной картины. Возникает парадокс: сержант генерирует критически важную информацию, но система управления не имеет механизмов для ее полномасштабного использования.
Таблица 3. Диссонанс между реальными и уставными обязанностями сержанта
Заключение
Проведенное исследование наглядно демонстрирует, что технологическая трансформация военного дела, связанная с внедрением сетевых технологий управления и роботизированных систем, обуславливает объективную необходимость фундаментального пересмотра роли младшего командира (сержанта) в организационно-штатной структуре подразделения. Исторически сложившаяся модель «сержанта-исполнителя», ответственного в первую очередь за дисциплину и точную реализацию приказов, в условиях современного высокотехнологичного боя оказывается не только недостаточной, но и становится фактором, сдерживающим реализацию потенциала новых вооружений.
В результате анализа было установлено, что новая роль сержанта в человеко-машинном контуре определяется двумя ключевыми ипостасями: сержанта-оператора, непосредственно управляющего робототехническими комплексами и интегрирующего получаемые данные в тактическую картину, и сержанта-аналитика, ответственного за фильтрацию, обработку и интерпретацию значительных потоков информации в режиме, близком к реальному времени. Это трансформирует его из передаточного звена в ключевой тактический узел управления и анализа, непосредственно влияющий на темп и эффективность боевого применения подразделения.
Однако данный переход наталкивается на системные проблемы, главными из которых являются: несоответствие действующих программ подготовки новым функциональным обязанностям, выраженный психологический барьер и кризис профессиональной идентичности среди части сержантского состава, а также когнитивная перегрузка в условиях насыщенной информационной среды. Особую остроту этим проблемам придает выявленный нормативный вакуум, при котором реальная, сформированная практикой боевых действий роль сержанта-оператора не закреплена в руководящих документах, что порождает правовую неопределенность и диссонанс между ответственностью и полномочиями.
Таким образом, для преодоления существующего разрыва между технологическими возможностями и кадровым обеспечением требуется комплексное институциональное решение. Разработанные в статье рекомендации, включающие пересмотр учебных программ с акцентом на техническую подготовку, тактический анализ и управление робототехникой, а также внесение изменений в нормативно-правовую базу, призваны легитимизировать новую роль сержанта. Только путем целенаправленной модернизации системы подготовки и адаптации должностных регламентов можно обеспечить эффективную интеграцию младших командиров в человеко-машинный контур управления и тем самым повысить общую боевую эффективность подразделений в условиях сетецентрической войны.
