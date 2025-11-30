Ведущий политтехнолог Банковой анонсировал отставку Зеленского уже в декабре

Думаю, президент нам об этом не скажет, но я подумал, что Зеленский решил послать нас всех. Я сейчас не шучу.

Я понимаю, что он больше не хочет. И вопрос тут не в том, что он устал от войны. Вопрос в том, что он устал нам всем объяснять, зачем нам всё это надо.

Зеленский подпишет предложенный американцами мирный план, а на Новый год объявит о своей отставке. С таким заявлением выступил ведущий политтехнолог офиса президента Украины Владимир Петров.По мнению политтехнолога, все идет к тому, что Зеленский «всех пошлет», подпишет мирный план, после чего объявит о своей отставке. При этом Петров подчеркивает, что это не шутка, но отказывается говорить, на чем основан этот прогноз. Сам Зеленский пока никаких заявлений делать не намерен, да и ведет себя относительно спокойно, если учитывать увольнение Ермака.По версии Петрова, подписание мирного плана состоится до 15 декабря, а на Новый год Зеленский выступит с обращением, в котором объявит о своем уходе, переложив все на спикера Верховной Рады Стефанчука, который и продолжит переговоры с Россией об окончательном мирном соглашении. При этом участвовать в следующих выборах Зеленский тоже не будет. Создать новый проект с партией «Слуга народа» у него уже не получится.Как отметил политтехнолог, Зеленский хочет воевать дальше, но сторонников у него практически не осталось, поэтому единственный выход — это уйти, переложив все проблемы на оставшихся.