Ведущий политтехнолог Банковой анонсировал отставку Зеленского уже в декабре

3 296 29
Ведущий политтехнолог Банковой анонсировал отставку Зеленского уже в декабре

Зеленский подпишет предложенный американцами мирный план, а на Новый год объявит о своей отставке. С таким заявлением выступил ведущий политтехнолог офиса президента Украины Владимир Петров.

По мнению политтехнолога, все идет к тому, что Зеленский «всех пошлет», подпишет мирный план, после чего объявит о своей отставке. При этом Петров подчеркивает, что это не шутка, но отказывается говорить, на чем основан этот прогноз. Сам Зеленский пока никаких заявлений делать не намерен, да и ведет себя относительно спокойно, если учитывать увольнение Ермака.



Думаю, президент нам об этом не скажет, но я подумал, что Зеленский решил послать нас всех. Я сейчас не шучу.


По версии Петрова, подписание мирного плана состоится до 15 декабря, а на Новый год Зеленский выступит с обращением, в котором объявит о своем уходе, переложив все на спикера Верховной Рады Стефанчука, который и продолжит переговоры с Россией об окончательном мирном соглашении. При этом участвовать в следующих выборах Зеленский тоже не будет. Создать новый проект с партией «Слуга народа» у него уже не получится.

Как отметил политтехнолог, Зеленский хочет воевать дальше, но сторонников у него практически не осталось, поэтому единственный выход — это уйти, переложив все проблемы на оставшихся.

Я понимаю, что он больше не хочет. И вопрос тут не в том, что он устал от войны. Вопрос в том, что он устал нам всем объяснять, зачем нам всё это надо.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 20:21
    Денег нет, перспектив никаких… фронт трещит, янки что-то роют hi
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 20:57
      . Зеленский подпишет предложенный американцами мирный план, а на Новый год объявит о своей отставке. С таким заявлением выступил ведущий политтехнолог офиса президента Украины Владимир Петров.


      Плагиатом попахивает.Это уже где то было.Я устал,я ухожу.Вот что значит потерять Ермака и тут же кризис режиссуры начался на Банковой.
      1. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 21:07
        Тоже такие ассоциации возникли... yes ...а теперь осталось сложить 2+2 и понять,как мы докатились до такой жизни wink
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 20:22
    По мнению политтехнолога, все идет к тому, что Зеленский «всех пошлет», подпишет мирный план, после чего объявит о своей отставке.
    интересно он после этого дважды застрелится из ружья, или подскользнется в ванной?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 20:25
      Это дерьмо не утонет,поверьте
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +6
        Сегодня, 20:28
        Цитата: dmi.pris1
        Это дерьмо не утонет,поверьте

        такое дерьмo очень часто топят, что бы не воняло
        1. Павел_Свешников Звание
          Павел_Свешников
          +1
          Сегодня, 20:49
          Западные друзья такие. Они завсегда помогут. Чтобы следов не оставалось.
          1. Кузнец 55 Звание
            Кузнец 55
            0
            Сегодня, 21:01
            Что бы следов не осталось ?
            Да нет , следы поведут в одну страну , которую всегда обвиняют во всех грехах .
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 20:24
    Пусть он подписывает что угодно.Главное,что бы в Москве не велись
    1. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      0
      Сегодня, 20:48
      М-да
      Ох уж эти сказочники, ох уж эти сказки
  4. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 20:27
    31.12 незабвенноея - я устал, я ухожу
    1.01 новости о найденном теле
    2.01 заявление от спонсоров - оно само
  5. Анна Штольц Звание
    Анна Штольц
    -1
    Сегодня, 20:28
    Отставка по собственному желанию - лучший выход. Уедет себе спокойно куда-нибудь... Станет жить-поживать припеваючи.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 20:33
      Цитата: Анна Штольц
      Отставка по собственному желанию

      ну....
      иногда шаг вперед это следствия пинка в зад
      1. Анна Штольц Звание
        Анна Штольц
        0
        Сегодня, 20:36
        Да, но, думаю, здесь желания всех совпадают. Он же понимает, что больше выжать из этой роли вряд ли сможет.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 20:37
          а его хотелки кого то интересуют?
          нам выгоднее что бы он подольше сидел на своем месте
          1. Анна Штольц Звание
            Анна Штольц
            0
            Сегодня, 20:44
            Я о нас не подумала. Я о пинающих и о нём самом. Слиться сейчас для него - последний удобный случай.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 21:11
              Цитата: Анна Штольц
              Слиться сейчас для него - последний удобный случай.

              думаю, что вариант слиться уже ушел
      2. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        0
        Сегодня, 21:11
        Я же говорил Зеля вещи на АН-124 в израиль перевозит - а они не,не,не, только ракеты для патриота из израиля....
  6. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 20:33
    даже представил себе как хриплым голосом это будет обьявлено...
    но думаю этот гнойный фурункул в мухожука не сможет - духа не хватит laughing
  7. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:41
    По мнению политтехнолога, все идет к тому, что Зеленский «всех пошлет», подпишет мирный план, после чего объявит о своей отставке
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:44
    подписание мирного плана состоится до 15 декабря, а на Новый год Зеленский выступит с обращением, в котором объявит о своем уходе, переложив все на спикера Верховной Рады Стефанчука,

    Подписание кого с кем?))) Фантазеры.
    Цитата: Василенко Владимир
    такое дерьмo очень часто топят, что бы не воняло

    ... И не могло разговаривать.. А нарик намного амбициознее и тупее. Он молчать не будет, он интервью давать начнет.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 20:53
      Видимо амеры с украми подпишут междусобойчик. Только Россию забыли спросить, а она то согласна?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:45
    Мой источник на переговорах сообщил ,Умеров обратился к Рубио со словами : Я буду биться за свои хатынки в Майями ,как за территории Украины.До последнего украинца!
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:47
    Цитата: Анна Штольц
    Отставка по собственному желанию - лучший выход. Уедет себе спокойно куда-нибудь... Станет жить-поживать припеваючи

    Это вряд ли)) смотрите выше. Застрелится 4 раза, выйдет в окно и умрет от сердечной недостаточности. Забыл про радиацию.
    1. Анна Штольц Звание
      Анна Штольц
      0
      Сегодня, 21:13
      Да уж, фантазёров здесь хватает... Думаю, всё с ним будет нормально. Или даже хорошо.
  11. Vladimir_32574
    Vladimir_32574
    0
    Сегодня, 20:48
    Если этот Владимир Петров прав, и Зеленский уйдет с поста президента (или его уберут), то для России это хорошая новость: есть возможность перезагрузки политической системы Украины и прихода к власти тех сил, которые хотя бы будут способны подписать мирные соглашения с Россией
    1. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 21:12
      Теже силы останутся, только мимикрируют под текущую ситуацию hi
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:57
    Цитата: Павел_Свешников
    Видимо амеры с украми подпишут междусобойчик. Только Россию забыли спросить, а она то согласна?

    Я склоняюсь ко мнению, что Трамп пребывает в некотором вакууме информации. Ему бы чаще с нашим Темнейшим по телефону общаться. Потому как ВВП с ним поговорит, у первого мозг на место встаёт и логика появляется.
  13. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 21:14
    Ага, ага. . .Надеюсь после его новогодней отставки-"Я устал,я ухожу." на окраине не построят "Зеля-Центр" за миллиард гривень, где будут воспитывать юнное подрастающее поколение бандеровцев . . . angry