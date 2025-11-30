ВС РФ освободили северную часть Степногорска, взяв остатки ВСУ в огневой мешок

Если ещё несколько месяцев назад российские войска продвигались на одном-двух участках фронта в течение, например, недели, то к настоящему моменту ситуация в значительной степени изменилась. Одновременное продвижение с освобождением как населённых пунктов, так и незаселённых территорий, фиксируется на целом ряде оперативных направлений. То есть, с обороной у ВСУ есть проблемы на ряде участков фронта.

Так, только за субботу и неполное воскресенье российские войска перевели под свой контроль территории на Волчанском, Купянском, Новопавловском, Краснолиманском, Северском, Константиновском направлениях, взяли под контроль очередные кварталы Димитрова (Мирнограда), вошли в Гришино, освободили восточную часть Гуляйполя. И это ещё не всё.



С Запорожского направления поступают позитивные новости о продвижении уже и в северной части Степногорска. От пгт Степногорск до южной окраины Запорожья – около 18 км.

К настоящему моменту российские Вооружённые силы, развивая наступление, освободили северную часть Степногорска и взяли в огневой мешок остатки гарнизона ВСУ в его центральной части. Одновременно с этим штурмовые подразделения российской армии продвинулись примерно на 1-1,5 км севернее Степногорска, что позволило ещё больше сократить расстояние до областного центра.



Степногорск – это не только южный форпост Запорожья. Это ещё и ключевой населённый пункт на Больше-Токмакском марганцево-рудном месторождении. По оценкам экспертов, объёмы марганцевой руды на данном месторождении выше, чем в Никопольско-Марганецком, которое эксплуатируется Украиной. Кроме того, выше на Больше-Токмакском месторождении и процент содержания марганца - 26% против примерно 23%. Ранее, как сообщалось, Зеленский предлагал совместную разработку этого месторождения Трампу, и даже подписал соответствующее соглашение. Теперь же практически всё месторождение перешло под российский контроль, вместе с большей частью Степногорска.
  1. vromi Звание
    vromi
    0
    Сегодня, 22:05
    Теперь Трамп будет выторговывать эти территории. Он поэтому и торопит Зелю, так как обещанных месторождений становится все меньше...
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 22:22
      Цитата: vromi
      Он поэтому и торопит Зелю, так как обещанных месторождений становится все меньше...

      Кстати да, если в районе месторождений идут боевые действия, то как их разрабатывать? И насколько это экономически выгодно?
      1. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 23:08
        михаилл
        И насколько это экономически выгодно?

        Это на втором плане. Нам главное выбить оттуда торгашей земли русской.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 23:25
          Цитата: frruc
          Нам главное выбить оттуда торгашей земли русской.

          Евреев?
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 22:08
    Теперь Зелю Трамп помажет марганцовкой. Это ж прямой убыток!
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:25
    Даëшь очередной котёл. Марганец форева.
    Спасибо нашим спортсменам. Здоровья Вам!
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 22:44
    Наверное, вот про такие новости сегодня написал канал "2 майора"
    Также "Два майора" указывают на еще одну проблему: информационное освещение боевых действий напоминает "радостно-придурошный розовый шапкозакидательский бред, демобилизущий старания общества и создающий впечатление будто бы нет острой необходимости в продолжения помощи фронту населением любым способом".
  5. ism_ek Звание
    ism_ek
    -1
    Сегодня, 22:54
    Марганец на Украине нацисты начали добывать уже в сентябре 1941 года, и добывали до самой битвы за Днепр.
    Очень ценное сырье.
  7. Слово Звание
    Слово
    -1
    Сегодня, 23:10
    Приятная новость, несложно представить эмоции драного уха и халявщиков из его окружения.
  8. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 23:35
    Происходит битва за избушку лесника.
    А героям- звезду.