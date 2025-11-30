ВС РФ освободили северную часть Степногорска, взяв остатки ВСУ в огневой мешок
Если ещё несколько месяцев назад российские войска продвигались на одном-двух участках фронта в течение, например, недели, то к настоящему моменту ситуация в значительной степени изменилась. Одновременное продвижение с освобождением как населённых пунктов, так и незаселённых территорий, фиксируется на целом ряде оперативных направлений. То есть, с обороной у ВСУ есть проблемы на ряде участков фронта.
Так, только за субботу и неполное воскресенье российские войска перевели под свой контроль территории на Волчанском, Купянском, Новопавловском, Краснолиманском, Северском, Константиновском направлениях, взяли под контроль очередные кварталы Димитрова (Мирнограда), вошли в Гришино, освободили восточную часть Гуляйполя. И это ещё не всё.
С Запорожского направления поступают позитивные новости о продвижении уже и в северной части Степногорска. От пгт Степногорск до южной окраины Запорожья – около 18 км.
К настоящему моменту российские Вооружённые силы, развивая наступление, освободили северную часть Степногорска и взяли в огневой мешок остатки гарнизона ВСУ в его центральной части. Одновременно с этим штурмовые подразделения российской армии продвинулись примерно на 1-1,5 км севернее Степногорска, что позволило ещё больше сократить расстояние до областного центра.
Степногорск – это не только южный форпост Запорожья. Это ещё и ключевой населённый пункт на Больше-Токмакском марганцево-рудном месторождении. По оценкам экспертов, объёмы марганцевой руды на данном месторождении выше, чем в Никопольско-Марганецком, которое эксплуатируется Украиной. Кроме того, выше на Больше-Токмакском месторождении и процент содержания марганца - 26% против примерно 23%. Ранее, как сообщалось, Зеленский предлагал совместную разработку этого месторождения Трампу, и даже подписал соответствующее соглашение. Теперь же практически всё месторождение перешло под российский контроль, вместе с большей частью Степногорска.
