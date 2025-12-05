«Комариный» укус
Эсминец «Эйлат»
5 мая 1943 года на верфи «Каммел Лэрд» в Биркенхэде был заложен киль эсминца типа Z «Зилоус» (наверное, можно перевести как «Рьяный»). Корабль спустили на воду 28 февраля 1944 года, а уже 9 октября он был принят в состав Королевских ВМС. Впрочем, в Роял Нэви эсминец покрыть славой себя особых шансов не имел: пара учений, сопровождение 2-3 арктических конвоев в Советский Союз, уничтожение одного немецкого транспорта при набеге на конвой у берегов Норвегии, а потом война закончилась. В общем, в 1954 году эсминец попал в списки кораблей, планировавшихся к разделке на иголки.
114-мм орудие с эсминца "Яффа", на "Эйлате" стояли такие же
Всё изменилось в 1955 году, когда правительство Великобритании решило передать по паре эсминцев типа Z Египту и Израилю (англичане они — такие, не дай поесть, дай войну спровоцировать!). Переданные Израилю эсминцы «Зилус» и «Зодиак» получили новые имена: «Эйлат» и «Яффа», переданные Египту «Мингс» и «Зенит» — «Эль-Кахер» и «Эль-Фатех». Корабли были откровенно удачные! Стандартное водоизмещение — 1650 тонн, две паротурбинные установки общей мощностью 40 тысяч лошадиных сил, скорость — 36 узлов, хорошее вооружение: 4х114-мм орудия Мк.IV с углом возвышения стволов — 55 градусов, стрелявших 25-кг снарядами, 2х40-мм и 8х20-мм зенитных автоматов, 2 четырёхтрубных торпедных аппарата калибра 533-мм, 70 глубинных бомб в двух кормовых бомбосбрасывателях и четырёх бортовых бомбомётах.
Эсминец «Ибрагим аль-Аваль», захваченный «Эйлатом»
«Эйлат» принял активное участие в войне 1956 года, совершив несколько походов по Средиземному морю, в том числе в ходе получасового боя лишив хода и захватив египетский эсминец «Ибрагим аль-Аваль» (бывший британский эсминец типа «Хант»), в ВМС Израиля ставший «Хайфой». В 1959 году возил гуманитарную помощь жертвам землетрясения на Крите, тогда же принял участие в съёмках фильма Отто Премингера «Исход». В 1960 году с корабля демонтировали кормовое 114-мм орудие, уменьшили запас глубинных бомб, а взамен установили вертолётную площадку. Вместо «родного» зенитного вооружения поставили одну спаренную и четыре одиночных 40-мм зенитки Бофорса. Во время шестидневной войны 1967 года корабль патрулировал побережье Израиля, но попыток нападения египтяне не предпринимали.
Моряки «Эйлата» подняли на мачте метлу в знак потопления египетских торпедных катеров
А дальше началось интересное! После заключения перемирия «Эйлат» во время патрулирования с торпедными катерами «Айя» и «Дайа» уничтожил огнём 40-мм «Бофорсов» пару египетских торпедных катеров, причём один — с расстояния метров в 15, так что его обломки ранили несколько членов экипажа эсминца. Как можно было атаковать катера после заключения перемирия? Командиру «Эйлата», капитану 3 ранга Ицхаку Шушану (иногда встречается произношение Шошан и звание капитан 2 ранга), показалось, что они везут диверсантов к побережью Израиля. Самим египтянам показалось, что «Эйлат» собирается обстреливать Порт-Саид.
Ицхак Шушан в 1952 году
В ходе Шестидневной войны Израиль захватил Синайский полуостров, ООН вынесла резолюцию 242 о немедленном выводе израильских войск с полуострова, на которую израильтане откровенно забили болт, и началась война на истощение — трёхлетний конфликт малой интенсивности, ставший для эсминца последним.
Катер проекта 183Р «Комар»
21 октября 1967 года «Эйлат» патрулировал вдоль побережья Синая, от Порт-Саида эсминец находился в 26 км. Дальше показания сторон расходятся: египтяне утверждают, что «Эйлат» совершил провокацию, вторгнувшись в его территориальные воды, израильтяне клянутся, что корабль территориальных вод Израиля не покидал. Я склонен верить арабам: капитан 3-го ранга Шушан и ранее показывал себя... инициативным офицером. О наличии в Порт-Саиде ракетных катеров советской постройки проекта 183Р «Комар» командиру эсминца было известно, но, во-первых, американская разведка поделилась с израильскими коллегами информацией о том, что ракеты П-15 «Термит» имеют процент попадания не выше 70 процентов, что они не работают при жаре выше 40 градусов, при волнении больше 5 баллов, и что для пуска катер должен выдерживать устойчивый курс не менее 2 минут, а во-вторых, на эсминце стоял «Бат Коль» — устройство, предупреждавшее о ракетной атаке и дававшее, таким образом, возможность экипажу приготовиться к её отражению.
Противокорабельная ракета П-15 «Термит»
Тем временем в Порт-Саиде в 16:20 была объявлена боевая тревога на ракетных катерах №501 лейтенанта Люфти Джадалла и №506 старшего лейтенанта Ахмеда Хакера. Командиры получили команду атаковать нарушителя государственной границы. На катерах были включены РЛС «Рангоут», и в 17:05 оператор одной из РЛС обнаружил «Эйлат» на дистанции 130 кабельтовых. В 17:10 оба катера взяли цель на сопровождение и отошли от пирса, в 17:16–17:18 проведено окончательное приготовление ракет к пуску. В 17:19 катер №501 выпустил первую ракету, через 5 секунд катер №506 — вторую.
На эсминце вахтенный лейтенант Натан Матоки заметил вспышку со стороны Порт-Саида и в бинокль заметил цель, напоминавшую маленький самолёт, за которым тянется шлейф оранжевого пламени. Он опознал её как ракету и доложил командиру корабля. Сначала казалось, что ракеты идут мимо, но внезапно они изменили курс и навели прямо на эсминец. Капитан 3-го ранга Шушан объявил боевую тревогу и поставил «Эйлат» носом к ракете, чтобы снизить облучаемую РЛС поверхность, экипаж попытался сбить приближающиеся ракеты из 40-мм зениток, но за ту минуту, что была у него до момента первого попадания, поразить цель не удалось.
Поражённый «Эйлат» на картине неизвестного израильского художника
В 17:20 первая ракета, которая навела на дымовую трубу эсминца, поразила корабль в районе мидель-шпангоута, в районе машинного отделения. В результате попадания нос и корма оказались практически не повреждены, но весь центр корабля превратился в груду металлолома (возможно, силы взрыву придали расположенные в районе попадания торпедные аппараты, но это не точно). Корабль потерял ход, но по инерции продолжал поворот, повернувшись практически на 180 градусов.
Вторая ракета попала недалеко от первой — в район мачты, прямо за надстройкой. Тем не менее эсминец остался на плаву: это был крепкий стальной корабль, выстроенный в то время, когда мода на АМГ-сплавы ещё не захлестнула мировое кораблестроение. Поскольку попасть из носа в корму стало невозможно, командование носом взял на себя командир минно-торпедной боевой части, лейтенант Натан Матоки. Кормой стал командовать младший офицер Арье Мармари. На корабле сумели собрать из двух разбитых радиостанций одну и связаться с войсками на Синайском полуострове, так что вскоре экипаж мог получить помощь.
Моше Даян навещает Ицхака Шушана в госпитале
Египетские катера вернулись в базу, но в 18:00 РЛС в Порт-Саиде доложила, что «Эйлат» остаётся на плаву. В 18:30 катер №501 Люфти Джадалла снова вышел в море и то ли в 19:40, то ли в 19:45 произвёл пуск ещё пары ракет П-15. Третья ракета попала в нос эсминцу, начал взрываться боезапас, после чего командир приказал экипажу покинуть корабль. Что случилось с четвёртой ракетой — непонятно: когда экипаж был уже в воде, произошёл мощный подводный взрыв, от гидравлического удара погибло несколько человек, но что именно взорвалось — четвёртая ракета или глубинные бомбы на корме тонущего эсминца, до конца не ясно.
Ицхак Шушан посещает в госпитале раненого матроса
В 19:47 «Эйлат» начал пропадать с экранов РЛС, в 19:55 ракетный катер №501 прошёл в пяти милях от местоположения цели и увидел на воде только обломки, в 20:00 эсминец окончательно пропал с радаров... А лейтенант Люфти Джадалл, считая, что его будут преследовать, так резво заскочил в гавань Порт-Саида, что вылетел на камни и пропорол днище своего катера. Снять №501 с камней и поставить в док удалось только через три дня. Но за это навигационное происшествие лейтенанту не было ничего — победителей не судят!
Памятник погибшим на эсминце «Эйлат»
Эффект потопления эсминца был несравним с масштабом события. Дело в том, что у Египта с этими самыми победами было вообще тоскливо, а тут — потопление если не легендарного, то известного корабля, причём — новейшим оружием, как-никак — первое успешное применение противокорабельных ракет! Все причастные хотя бы сбоку к этому бою получили высшие ордена из рук Гамаля Абдель Насера, а 21 октября стало Днём ВМФ Египта.
Корвет «Эйлат» ВМС Израиля
А в Израиле... Из экипажа эсминца погибло 47 человек. Руководство еврейского государства не слишком щедро на награды. Медаль «За доблесть» получило 8 членов экипажа «Эйлата» — больше одновременно не вручалось никогда, не зря в армии обороны Израиля в ходу пословица: «Медали вручают, чтобы скрыть монументальные ошибки». А последний поход эсминца был именно такой «монументальной ошибкой» — служба радиоперехвата Израиля знала о готовности египтян потопить «Эйлат», но не оповестили командование ВМС... После гибели эсминца имя «Эйлат» получил ракетный катер, а сегодня его носит корвет типа «Саар-5».
Информация