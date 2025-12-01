«Русские могут попытаться форсировать Днепр» - отставной украинский генерал

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире одного из украинских медиа прокомментировал возможное изменение ситуации на фронте.

По словам отставного высокопоставленного военнослужащего украинской армии, командование ВСУ «излишне сосредоточено на происходящем в Покровске и Мирнограде». По его словам, пока проявляется такая сосредоточенность на одном участке фронта, армия России может активизироваться на другом:



Русские могут попытаться форсировать Днепр. При учёте дефицита сил выход российских войск на правый его берег полностью вероятен.

По словам Кривоноса, для ВСУ крайне сложной становится ситуация в районе Лимана (Красного Лимана), где есть опасность окружения украинского гарнизона:

Может случиться так, что он будет вынужден отступить, а у русских появится возможность наступать в сторону Краматорска.

Кривонос называет ситуацию «эффектом короткого одеяла», которой как ни переворачивай, какая-то «часть тела всё равно будет замерзать». И в этом отставной представитель украинского генералитета обвинил политическое руководство Украины, которое «вовремя не смогло обеспечить армию всем необходимым».

Напомним, что накануне ВСУ потеряли Волчанск Харьковской области и значительную часть Степногорска Запорожской области.
7 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:03
    ❝ Кривонос называет ситуацию «эффектом короткого одеяла» ❞ —

    — «Тришкин кафтан» © ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 07:13
      hi Причерноморье и другие исконно русские земли придётся освобождать от бандеронацистов.
  2. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 06:20
    Русские могут попытаться форсировать Днепр.

    Почему могут? Нам придётся его форсировать. Чтобы отбить Запорожскую и Херсонскую области. А там и до Николаевской недалеко
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 06:40
      А там и до Николаевской недалеко

      А от Николаева до Одессы, которая ждет нас, тоже не совсем далече...
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:27
    Цитата: BAI
    А там и до Николаевской недалеко

    Так то мы чуть освободили...
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 07:53
      Скорее всего будет охват Одессы и Николаева, но это долго, нужно взять три области (Запорожье, Днепропетровск и Крапивницкий). Учитывая то, что Зеля обещал еще 3 года воевать (как раз на столько хватит украинских мужиков от 18 до 55 лет, при уровне потерь убитыми, тяжело раненными, дезертирами и пленными, в миллион-полтора в год), сценарий охвата вполне себе реалистичный.
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 07:50
    , а почему Вам русские позволяли подтягивать резервы на Донбасс, не разрушая мосты через Днепр?