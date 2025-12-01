«Русские могут попытаться форсировать Днепр» - отставной украинский генерал
Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире одного из украинских медиа прокомментировал возможное изменение ситуации на фронте.
По словам отставного высокопоставленного военнослужащего украинской армии, командование ВСУ «излишне сосредоточено на происходящем в Покровске и Мирнограде». По его словам, пока проявляется такая сосредоточенность на одном участке фронта, армия России может активизироваться на другом:
Русские могут попытаться форсировать Днепр. При учёте дефицита сил выход российских войск на правый его берег полностью вероятен.
По словам Кривоноса, для ВСУ крайне сложной становится ситуация в районе Лимана (Красного Лимана), где есть опасность окружения украинского гарнизона:
Может случиться так, что он будет вынужден отступить, а у русских появится возможность наступать в сторону Краматорска.
Кривонос называет ситуацию «эффектом короткого одеяла», которой как ни переворачивай, какая-то «часть тела всё равно будет замерзать». И в этом отставной представитель украинского генералитета обвинил политическое руководство Украины, которое «вовремя не смогло обеспечить армию всем необходимым».
Напомним, что накануне ВСУ потеряли Волчанск Харьковской области и значительную часть Степногорска Запорожской области.
