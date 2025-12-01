«Не договорились»: США не удалось заставить Украину вывести войска с Донбасса

Сегодняшняя встреча с украинцами была достаточно продуктивной. Нам еще есть над чем работать.

Соединенным Штатам не удалось продавить Украину на вчерашних переговорах, встреча завершилась без принятия окончательных договоренностей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.Украинская и американская делегации накануне провели два раунда переговоров, но прийти к общему знаменателю так и не смогли. Основные разногласия были в вопросе вывода украинской армии с территории Донбасса, они и остались. Киев категорически отказался выполнять это условие, даже несмотря на давление США.Вышедший после встречи к журналистам Марко Рубио заявил, что встреча была «достаточно продуктивной», но впереди еще «много работы». По его словам, необходимо к переговорам подключить и «другую сторону», т. е. Россию.Тем не менее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вылетает в Москву, 2 декабря его должен принять Владимир Путин. Американец привезет проект плана с украинскими и европейскими правками, далее наши будут смотреть, что там в итоге получилось, и вносить свои коррективы. Процесс не быстрый, всё только начинается.Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам переговоров заявил про «ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира». Однако в подробности вдаваться не стал.