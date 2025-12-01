«Не договорились»: США не удалось заставить Украину вывести войска с Донбасса
7 04619
Соединенным Штатам не удалось продавить Украину на вчерашних переговорах, встреча завершилась без принятия окончательных договоренностей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Украинская и американская делегации накануне провели два раунда переговоров, но прийти к общему знаменателю так и не смогли. Основные разногласия были в вопросе вывода украинской армии с территории Донбасса, они и остались. Киев категорически отказался выполнять это условие, даже несмотря на давление США.
Вышедший после встречи к журналистам Марко Рубио заявил, что встреча была «достаточно продуктивной», но впереди еще «много работы». По его словам, необходимо к переговорам подключить и «другую сторону», т. е. Россию.
Сегодняшняя встреча с украинцами была достаточно продуктивной. Нам еще есть над чем работать.
Тем не менее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вылетает в Москву, 2 декабря его должен принять Владимир Путин. Американец привезет проект плана с украинскими и европейскими правками, далее наши будут смотреть, что там в итоге получилось, и вносить свои коррективы. Процесс не быстрый, всё только начинается.
Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам переговоров заявил про «ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира». Однако в подробности вдаваться не стал.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация