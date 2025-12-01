«Не договорились»: США не удалось заставить Украину вывести войска с Донбасса

Соединенным Штатам не удалось продавить Украину на вчерашних переговорах, встреча завершилась без принятия окончательных договоренностей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Украинская и американская делегации накануне провели два раунда переговоров, но прийти к общему знаменателю так и не смогли. Основные разногласия были в вопросе вывода украинской армии с территории Донбасса, они и остались. Киев категорически отказался выполнять это условие, даже несмотря на давление США.



Вышедший после встречи к журналистам Марко Рубио заявил, что встреча была «достаточно продуктивной», но впереди еще «много работы». По его словам, необходимо к переговорам подключить и «другую сторону», т. е. Россию.

Сегодняшняя встреча с украинцами была достаточно продуктивной. Нам еще есть над чем работать.


Тем не менее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вылетает в Москву, 2 декабря его должен принять Владимир Путин. Американец привезет проект плана с украинскими и европейскими правками, далее наши будут смотреть, что там в итоге получилось, и вносить свои коррективы. Процесс не быстрый, всё только начинается.

Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам переговоров заявил про «ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира». Однако в подробности вдаваться не стал.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:11
    ❝ США не удалось заставить Украину вывести войска с Донбасса » ❞ —

    — « Покинут ВСУ занятые территории - прекратим огонь, нет - выбьем силой » © ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:22
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:11
      Покинут ВСУ занятые территории - прекратим огонь, нет - выбьем силой

      hi В Москву везут кота в мешке, зато на поле боя ясная картина: с земель российских не уйдут, то по-плохому выбьем силой.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:13
    «Не договорились»:
    Вопрос... а спрашивать, вроде и нечего, пока по крайне мере, бум посмотреть как дела у них дальше пойдут.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:41
      Цитата: rocket757
      Не договорились

      2 декабря его должен принять Владимир Путин. Американец привезет проект плана с украинскими и европейскими правками,

      А ВВП уже сказал на все их правки :
      - Выбьем силой!
      1. Zyablicev43 Звание
        Zyablicev43
        0
        Сегодня, 07:15
        Внезапное появление из НАБУ записи дележки с каркающим говорком ,и все решится очень быстро.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 07:27
        В реальной жизни, людей. которые говорят. но не держат обещаний, как минимум не уважают.
        1. Naum_2 Звание
          Naum_2
          0
          Сегодня, 08:19
          Небольшое дополнение. "В реальной жизни людей, которые говорят" и обещают, "но не держат обещаний, как минимум не уважают".
  3. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 06:17
    Чем больше тянут, ем больше потеряют.
    Нам бы в Николаевскую область еще войти
    1. ВСЗМК Звание
      ВСЗМК
      +2
      Сегодня, 06:35
      Давно вошли (Кингбурская коса).
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +7
        Сегодня, 06:39
        Цитата: ВСЗМК
        Давно вошли (Кингбурская коса).

        Одесса... ключевой момент СВО.
        Контроль за нефтяными маршрутами на Черном море должен быть полным у России. what
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +1
          Сегодня, 07:40
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Цитата: ВСЗМК
          Давно вошли (Кингбурская коса).

          Одесса... ключевой момент СВО.
          Контроль за нефтяными маршрутами на Черном море должен быть полным у России. what

          Не надо пока брать Харьков, надо брать Одессу в первую очередь и делать коридор в Приднестровье, а затем отрезать окраину от европы. Лишить подпитки
  4. MERKATOR-8888
    MERKATOR-8888
    -5
    Сегодня, 06:21
    Договорились договариваться 🤣
    Тянут время, как когда то Путин делал.
    Говорят Набиуллина в четвертый раз в отставку попросилась из за бюджета.
    1. Трус Звание
      Трус
      +2
      Сегодня, 06:56
      БК РФ Статья 171. Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов
      Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют Министерство финансов Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

      Причём тут Набиуллина? Наброс так себе.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 06:21
    По его словам, необходимо к переговорам подключить и «другую сторону», т. е. Россию
    Да, ладно?Серьезно?
    3-й раунд будет, когда РФ к границам подойдет. Как в "Пираты Карибского моря"... " Переговоры, переговоры.. ".
    Эх, со злости, отключил бы их Трамп от своих розеток... recourse
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -5
    Сегодня, 06:28
    Цитата: MERKATOR-8888
    Говорят Набиуллина в четвертый раз в отставку попросилась из за бюджета

    Дай Бог.
    ВВП всегда готов к переговорам. С серьезным людьми о серьезных вещах.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:38
    Американец привезет проект плана с украинскими и европейскими правками

    Ага...представляю что это будет...Минск 3 или Стамбул...проходили уже.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 06:45
    Подумалось.
    Воспитали. Научили.
    Накормили, напихали оружия и денег.
    И ничего не могут сделать с не братьями...
    Где то это уже было? Да? Лет 80 назад. feel
  9. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +3
    Сегодня, 06:49
    Что и следовало ожидать.
  10. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    -1
    Сегодня, 07:35
    Армагедоныча надо вызывать, он быстрее Му.му решит вопросы территорий...