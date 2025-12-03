Война с Европой, возможна ли она в современной ситуации. Почему СМИ все чаще и чаще дискутируют по этому поводу
Все чаще и чаще сталкиваюсь с дискуссиями по поводу начала новой мировой войны с участием ЕС и России. Удивительно, но все больше людей уверены, что при тех условиях политической нестабильности, дипломатического дилетантства со стороны Европы и экономической нестабильности в ЕС, которые существуют сегодня, Европа будет рассматривать именно войну с Россией как решение всех своих внутренних проблем.
Странно и то, что многие авторы ситуацию сегодня сравнивают с ситуацией первой половины 20 века. Не надо быть провидцем, чтобы понять коренное отличие ситуации сегодня и тогда. Мы видим лишь то, что хотим видеть. Мы видим эскалацию, мы видим угрозы создания какой-то европейской отдельной армии, мы видим создание новых вроде армейских европейских структур и прочее.
Теоретически это схоже с тем, что делал Гитлер в 30-е годы. Но цель-то разная! Гитлер действительно создавал армию Германии, а затем армию Европы для борьбы с СССР. Именно потому и вели себя захватчики в странах Западной Европы вполне цивилизованно. Потому и не было там мощного сопротивления, не было партизанского движения в привычном для нас понимании.
Что мы наблюдаем сейчас? Рассказы о европейской армии, о её будущей мощи. Мы видим «героические усилия» западных политиков по увеличению военных бюджетов, которые успешно «забирает» американский президент. Реальных шагов пока нет. За исключением одного: попытки создания некой новой структуры давления на Москву, которая бы играла «на грани фола». Под девизом: «Давить, но не допускать войны!».
Остаются два вопроса, которые я задаю всегда. Зачем? Зачем раздувают тему возможной войны в ближайшее время? И возможна ли такая война в принципе. Отвечая на эти вопросы, я пришел к выводу о том, что тема активно муссируется в угоду ВПК. Напугать, заставить тратить больше средств на войну, на производство и разработку новых систем и прочее. Старая как мир тема.
По поводу ответа на второй вопрос немного сложнее. Помните поговорку про ружьё на театральной сцене? Которое обязательно стреляет в последнем акте? Я её малость перефразирую. Если противник существует, если у него есть армия, то война возможна. Европа, как ни крути, всегда была и будет нашим антагонистом. А мы для Европы всегда будем «незаконными владельцами» огромных ресурсов, которыми, по их мнению, мы обязаны делиться. И как можно дешевле...
Почему сегодня война Европы и России маловероятна
Начну с вопроса, ответ на который заставил меня сказать о том, что в существующей ситуации Европа не ищет войны, а сознательно идет на эскалацию отношений, на активное противостояние и балансирование на грани войны. Я писал о том, что ситуация действительно напоминает, именно напоминает, ситуацию 30-х годов. Но если вдуматься, мы должны вернуться в историю немного раньше, в 1914-й…
Помните фразу из школьного учебника истории? «Войны не хотел никто, но политическая ситуация развивалась таким образом, что война стала неизбежной»? Я уже встречал у некоторых авторов такую аналогию. Базируется она на той риторике, которую распространяет Запад, на увеличении военного производства и прочих «явно видимых» вещах.
Но, повторюсь, ситуация другая, просто напоминающая даже ситуацию 1914-го года. Где Наполеон? Где Гитлер? Где вообще хоть какой-то лидер, способный не только создать реально серьезную армию в Европе, но и подчинить другие европейские государства своей воле, способный повести всю Европу на войну? Его нет и быть не может!
И причина тут не в вырождении Европы, не в каком-то кризисе управленцев. Причина в самой системе управления ЕС. Парадокс Европы состоит в том, что там происходят одновременно два противоположных процесса. С одной стороны, эскалация, наращивание военного производства, идеологическая обработка населения и прочие составляющие подготовки к войне.
А с другой — «демократическая система управления» ЕС! Когда любое решение необходимо согласовать со всеми странами. Я не зря взял слово «демократическая» в кавычки. На самом деле, система управления ЕС демократически заканчивается на уровне стран. Остальное — фикция. Ни один гражданин ЕС не голосует за «европейских лидеров»…
Таким образом, Европа просто не обладает объективной и субъективной возможностью для развязывания войны. С одной стороны, нет и не может быть «наполеонов» и «гитлеров», а с другой, как уже показывали события недавней истории, вроде сбитого российского самолета членом НАТО Турцией, решения о военной эскалации принимает не ЕС, а конкретное государство, и получает по физиономии тоже отдельное государство.
Теперь о военной составляющей. Суммарно Европа может выставить на фронт армию, которая будет превосходить армию России. Да и экономика ЕС превосходит экономику России, что фактически лишает Москву возможности вести «вялотекущую войну», изматывая противника. Это понимают все, и в Брюсселе, и в Москве.
И тут всплывает важнейший фактор ядерного оружия! Россия на данный момент является единственной (!) страной, обладающей паритетом с Соединенными Штатами в этой области. Самостоятельно же Европа рядом не стояла с нашими ВС. А теперь просто логичный вопрос: в случае возникновения войны с более мощным в военной и экономической сфере противником Россия будет вести себя по-джентльменски?
Мы будем воевать, как на Украине, или ядерное оружие, вероятнее всего, будет применено? «Зачем нам такой мир, если в нем не будет России», помните? Думаю, мало найдется россиян, которые в таких условиях выступят за неприменение ЯО. Наверное, только те, кто по каким-то странным обстоятельствам, проживая за рубежом и обливая Россию грязью, сохраняют российское гражданство…
Но и это ещё не всё. Есть факторы, которые не особо афишируются европейцами, но которые являются достаточно сильным сдерживающим фактором для «ястребов». Прежде всего это демография! Население Европы катастрофически «стареет». А это автоматически порождает низкую мобилизационную базу.
То, о чем сегодня говорят на Украине, об элементарном отсутствии мужчин для призыва, в Европе существует и без войны. Надежды на «новых европейцев» не оправдываются. Идти в армию беженцы не хотят. Они, как и коренное население Европы, быстро усваивают преимущества экономической стабильности. Именно этим объясняется, например, желание ехать в Германию.
Что в итоге? А в итоге европейцы просто не готовы жертвовать своим благополучием, начиная войну. Они готовы вести войну на чужой территории, чужими руками, с жертвами среди граждан чужого государства. Они готовы платить, но не готовы умирать. Думаю, именно этот фактор стал «папой» прокси-войны.
Остается ещё один вопрос, который обязательно возникнет после прочтения материала. А как же главный союзник ЕС, как же США? Неужели американцы не вступятся за «младшенького брата»? Увы, на данный момент президенту Трампу война в Европе не нужна. Украина и так «высосала» из арсеналов Штатов достаточно вооружения, а большая европейская война грозит и вовсе «разорить» американскую армию на некоторое время. А ресурсы Трампу необходимы. Слишком много задач стоит перед его страной сегодня.
Да и втягивание в ядерный конфликт совсем не в интересах США. В Вашингтоне не хуже нас понимают, что ядерное противостояние наших стран — это путь к уничтожению Земли как планеты. Это глобальное уничтожение человечества... Именно поэтому американские политики сегодня считают даже самую малую европейскую войну стратегически бесперспективной.
Вместо заключения
То, о чем я написал выше, вовсе не является какой-то панацеей. Это то, что существует на данный момент. Я уже упоминал «ружье на сцене в первом акте». Так вот, на самом деле даже в театре это самое ружьё не всегда стреляет в третьем акте. Иногда оно стреляет в первом или втором акте. Иногда вообще не стреляет. Логика не всегда становится тем фактором, который диктует поступки людей. Достаточно часто мы поступаем против логики. Такова наша сущность.
Я действительно считаю, что в настоящее время необходимо сосредоточить внимание не на подготовке к возможной войне с Европой, а к решению практических вопросов на Украине. Необходимо завершить СВО. Завершить обязательно победой. Полной и безоговорочной, без каких-либо уступок, без отказа от выполнения задач, поставленных перед нашей армией в 2022-м.
В международном же плане, особенно в Европе, необходимо создавать каналы стратегических связей со странами, а не с руководством ЕС. Нужна дипломатия, нужны именно дипломатические каналы предотвращения возможных конфликтов. Нужны кризисные механизмы примерно такого же плана, что существовали при СССР.
Информация