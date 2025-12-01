ВС РФ вышли к ключевым станциям на левом берегу реки Оскол в Харьковской области

ВС РФ вышли к ключевым станциям на левом берегу реки Оскол в Харьковской области

Армия России продолжает наступательные действия на ряде участков фронта, включая Боровское направление в Харьковской области.

В результате наступательной активности российские войска вышли к ключевым железнодорожным станциям на левобережье реки Оскол. Речь о станциях Платоновка и Олега Крючкова. Это позволило разрезать остатки сил противника на указанном направлении на части, блокировав одну из таких частей в районе Богуславка – Новая Кругляковка.



Одновременно с этим российская армия форсировала реку Лиманская Балка и подошла на расстояние менее 2 км к пгт Боровая – главному «оплоту» обороны ВСУ на оскольском левобережье. Ранее Боровая выполняла функции районного центра, а с 2020 года территориально относится к Изюмскому району Харьковщины.



Напомним, что во время пресс-конференции в Бишкеке президент России заявил о нахождении на левом берегу Оскола группировки противника численностью около 3,5 тысяч человек. По словам Владимира Путина, снабжение такой группировки превратилась для ВСУ в крайне сложную задачу. А теперь, когда ВС РФ взяли под контроль ещё и новые территории на этом участке фронта, положение сил противника там в известной степени осложняется, Падение обороны ВСУ на оскольском левобережье - вполне вероятный сценарий.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 07:16
    В результате наступательной активности российские войска вышли к ключевым железнодорожным станциям на левобережье реки Оскол

    Опять котёл парни организовывают. Удачи Вам. Берегите себя.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 07:27
    Дави клопа,
    Дави ногой.
    Дави клопа, пока живой!
    Победы нашим ВС РФ в СВО, светлая память погибшим, соболезнования потерявшим близких, не забудем- не простим! am
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:33
      ❝ Дави клопа,
      Дави ногой.
      Дави клопа, пока живой! ❞ —