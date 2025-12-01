Армия России продолжает наступательные действия на ряде участков фронта, включая Боровское направление в Харьковской области.В результате наступательной активности российские войска вышли к ключевым железнодорожным станциям на левобережье реки Оскол. Речь о станциях Платоновка и Олега Крючкова. Это позволило разрезать остатки сил противника на указанном направлении на части, блокировав одну из таких частей в районе Богуславка – Новая Кругляковка.Одновременно с этим российская армия форсировала реку Лиманская Балка и подошла на расстояние менее 2 км к пгт Боровая – главному «оплоту» обороны ВСУ на оскольском левобережье. Ранее Боровая выполняла функции районного центра, а с 2020 года территориально относится к Изюмскому району Харьковщины.Напомним, что во время пресс-конференции в Бишкеке президент России заявил о нахождении на левом берегу Оскола группировки противника численностью около 3,5 тысяч человек. По словам Владимира Путина, снабжение такой группировки превратилась для ВСУ в крайне сложную задачу. А теперь, когда ВС РФ взяли под контроль ещё и новые территории на этом участке фронта, положение сил противника там в известной степени осложняется, Падение обороны ВСУ на оскольском левобережье - вполне вероятный сценарий.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»