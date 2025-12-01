Трамп отказался устанавливать сроки завершения конфликта на Украине

Трамп отказался устанавливать сроки завершения конфликта на Украине

США не намерены устанавливать для России крайний срок завершения конфликта на Украине, об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Американский президент считает, что на сегодняшний день имеется хороший шанс «заключить сделку» по Украине и завершить конфликт. Однако никаких сроков Вашингтон Москве ставить не будет, самое главное — это закончить войну на выгодных обеим сторонам условиях. Также Трамп подчеркнул, что он хотел бы «спасти много душ» от гибели.



У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда война будет закончена.


Президент США подтвердил отправку спецпосланника Стива Уиткофа в Москву на встречу с Владимиром Путиным, несмотря на то, что по некоторым ключевым вопросам договориться с Украиной не удалось. В частности, Киев отказался выводить войска с территории Донбасса, назвав это «красной линией». Зеленский уже заявил о «хорошей работе» делегации, отозвав ее на Украину для более подробного доклада.

Между тем Трамп раскритиковал украинскую коррупцию, заявив, что это «сложная проблема», которую необходимо искоренить.

Украина имеет некоторые сложные проблемы. У них происходит ситуация с коррупцией, что не очень помогает. Но есть хорошая возможность заключить сделку.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 06:44
    Единственно реальное , что Лохматый брякнул за последнее время.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 06:50
      самое главное — это закончить войну на выгодных обеим сторонам условиях. Также Трамп подчеркнул, что он хотел бы «спасти много душ» от гибели.

      Изначально невыполнимое условие… по результатам войны останется только Одна сторона (страна). Украину - на свалку истории.
      У бандеровцв душ нет, спасать там нечего.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 07:04
        Трамп недоволен...Украина стоит на своем, вот упрямые!

        Ждем отставки Зеленского? Почему бы ему не устать и не уйти?
      2. Alexej Звание
        Alexej
        +1
        Сегодня, 07:34
        Он забыл уточнить каких душ он имел в виду. Трамп спасает души, которые производят оружие.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 08:18
      Только подумал об этом.
      Но тут есть вариант, до него стало доходить, что выгоднее продавать и оставаться в стороне или получить премию мира с куском торта. Возможно взяла верх торгашеское нутро.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:46
    ❝ США не намерены устанавливать для России крайний срок завершения конфликта на Украине ❞ —

    — Уж как-нибудь сами «установим» ...
    (Работайте, братья!)
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 06:58
    Однако никаких сроков Вашингтон Москве[i][/i] ставить не будет, самое главное — это закончить войну на выгодных обеим сторонам условиях.

    Жалко это не первоисточник... Украина не сторона. РФ в это уже много раз играла.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 07:09
    Трамп отказался устанавливать сроки завершения конфликта на Украине

    Пустозвон!!!
    Возомнил себя Господом-Богом, а на деле обычный смертный...
    Белибердоносец, балабол, пустослов, пустомеля, пустобрёх, шабала, фразер, гарант, лектор, болтун, водолей, балалайка, звонарь, демагог, трепач, балагур, трепло, болтушка, балаболка, краснобай, празднослов, погремушка, галиматейщик, ахинейщик, тараторка, болтунишка, фуфлолог, туфтолог, ветроплюй, базикало, словоблудник, суеслов, пустовраль, пустоболт, чепушило...и это только цензурные слова-определения...
    hi
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 07:22
    Также Трамп подчеркнул, что он хотел бы «спасти много душ» от гибели.


    Для начала займись спасением душ своих подданных.

  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:22
    Цитата: ROSS 42
    Белибердоносец, балабол, пустослов, пустомеля, пустобрёх, шабала, фразер, гарант, лектор, болтун, водолей, балалайка, звонарь, демагог, трепач, балагур, трепло, болтушка, балаболка, краснобай, празднослов,

    )))
    Нет дедлайна... Старик положил на 404 с прибором, хорошо бы завтра не передумал и ото всего отключил. Эх мечты, мечты. what
  7. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 08:16
    У Трампа забота - спасти мир от сползания в мировую войну по милости недостраны 404. А это спасет много душ.