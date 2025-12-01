Трамп отказался устанавливать сроки завершения конфликта на Украине
США не намерены устанавливать для России крайний срок завершения конфликта на Украине, об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Американский президент считает, что на сегодняшний день имеется хороший шанс «заключить сделку» по Украине и завершить конфликт. Однако никаких сроков Вашингтон Москве ставить не будет, самое главное — это закончить войну на выгодных обеим сторонам условиях. Также Трамп подчеркнул, что он хотел бы «спасти много душ» от гибели.
У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда война будет закончена.
Президент США подтвердил отправку спецпосланника Стива Уиткофа в Москву на встречу с Владимиром Путиным, несмотря на то, что по некоторым ключевым вопросам договориться с Украиной не удалось. В частности, Киев отказался выводить войска с территории Донбасса, назвав это «красной линией». Зеленский уже заявил о «хорошей работе» делегации, отозвав ее на Украину для более подробного доклада.
Между тем Трамп раскритиковал украинскую коррупцию, заявив, что это «сложная проблема», которую необходимо искоренить.
Украина имеет некоторые сложные проблемы. У них происходит ситуация с коррупцией, что не очень помогает. Но есть хорошая возможность заключить сделку.
