Нардеп ВРУ: А почему украинскую делегацию принимали в гольф-клубе?

Всё дело в статусе украинской делегации. Если бы она появилась в госучреждении, для американцев это выглядело бы как оскорбление. Поэтому они и вынуждены встречаться то в баре, то в гольф-клубе. А если учесть, что члены украинской делегации ещё и в гольф играть не умеют, то ещё сложнее комментировать выбор места.

На Украине активно комментируют переговоры, которые состоялись между киевской делегацией и представителями Трампа. Один из обсуждаемых вопросов – место проведения переговоров. Напомним, что местом этим стал личный гольф-клуб Стива Уиткоффа, где он вместе с госсекретарём Марко Рубио и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером принимал украинскую делегацию во главе с секретарём СНБО Рустемом Умеровым.Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук поднял вопрос о том, почему переговорные группы встречались не в официальных государственных учреждениях США, а в гольф-клубе. По словам Дмитрука, это лишний раз свидетельствует о том, как американская администрация воспринимает украинских переговорщиков и их легитимность.Украинский депутат:Напомним, что Умеров «экстренно» возглавил украинскую переговорную группу после отставки Ермака. Американские эксперты считают его более покладистым в связи с тем, что у него есть в Америке недвижимость. По последним данным, это несколько квартир и вилла в штате Флорида, где проживают члены семьи секретаря СНБО. При этом пока, как говорит американская сторона, «убедить Украину отвести войска с территории Донбасса пока не удалось». Большая политическая игра продолжается.