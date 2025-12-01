Нардеп ВРУ: А почему украинскую делегацию принимали в гольф-клубе?

4 118 15
Нардеп ВРУ: А почему украинскую делегацию принимали в гольф-клубе?

На Украине активно комментируют переговоры, которые состоялись между киевской делегацией и представителями Трампа. Один из обсуждаемых вопросов – место проведения переговоров. Напомним, что местом этим стал личный гольф-клуб Стива Уиткоффа, где он вместе с госсекретарём Марко Рубио и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером принимал украинскую делегацию во главе с секретарём СНБО Рустемом Умеровым.

Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук поднял вопрос о том, почему переговорные группы встречались не в официальных государственных учреждениях США, а в гольф-клубе. По словам Дмитрука, это лишний раз свидетельствует о том, как американская администрация воспринимает украинских переговорщиков и их легитимность.

Украинский депутат:

Всё дело в статусе украинской делегации. Если бы она появилась в госучреждении, для американцев это выглядело бы как оскорбление. Поэтому они и вынуждены встречаться то в баре, то в гольф-клубе. А если учесть, что члены украинской делегации ещё и в гольф играть не умеют, то ещё сложнее комментировать выбор места.

Напомним, что Умеров «экстренно» возглавил украинскую переговорную группу после отставки Ермака. Американские эксперты считают его более покладистым в связи с тем, что у него есть в Америке недвижимость. По последним данным, это несколько квартир и вилла в штате Флорида, где проживают члены семьи секретаря СНБО. При этом пока, как говорит американская сторона, «убедить Украину отвести войска с территории Донбасса пока не удалось». Большая политическая игра продолжается.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:55
    ❝ А почему украинскую делегацию принимали в гольф-клубе? ❞ —

    — Потому что гей-клуб занят ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:37
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:55
      Потому что гей-клуб занят

      hi Убойную делегацию бандеронацистов готовят к убою.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 07:38
      Потому что рагулье,дальше рогатки,не пускали. Это историческая традиция.
    3. Chifka Звание
      Chifka
      0
      Сегодня, 07:45
      Просто местные геи не терпят конкуренции. Окраинские геи доступнее, вот и боятся демпинга
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:00
    Когда американцы будут 404ых принимать в Флориде в СПА - центре ,результат будет .Американцы на берегу ,а 404 ые в болоте с аллигаторами .
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:02
    Поэтому они и вынуждены встречаться то в баре, то в гольф-клубе.

    А где вас ещё принимать, окаянных?
    Следующая сессия пройдет где-нибудь в коридоре.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 07:12
    Лица то какие озабоченные у"членов "...хе хе укроделегации. smile
    Перед своими хозяевами кепки побоялись одеть...это вам не об Мединского в Стамбуле ноги вытирать...тут господин может пинка под зад дасть.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 07:12
    Нардеп ВРУ: А почему украинскую делегацию принимали в гольф-клубе?

    Действительно...Поблизости не было кафе типа «Голубая устрица» или подходящего свинарника?
  6. Lako Звание
    Lako
    +5
    Сегодня, 07:15
    За мячиками, некому бегать было. Ну это как вариант.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 07:17
    Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук поднял вопрос о том, почему переговорные группы встречались не в официальных государственных учреждениях США, а в гольф-клубе.


    Потому что со свиным рылом в калашный ряд не пускают.
  8. Че Фёдор Звание
    Че Фёдор
    +1
    Сегодня, 07:30
    В следующий раз, будут принимать на ферме lol
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:36
    Самая первая держава мира, своих, назначенных, прикормленных плебеев обломать не может. Стыдоба laughing
    Может это начало революции в колонии? belay
  10. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 07:42
    А может и уборщица гольф-клуба заставила окраинскую делегацию при входе разуться до носков. Чтоб грязи из своего свинарника не натащили.
    Своих то она хорошо знает как членов клуба. laughing
  11. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 08:10
    "При этом пока, как говорит американская сторона, «убедить Украину отвести войска с территории Донбасса пока не удалось»". И не удастся пока не прижмут Украину по настоящему. Например, введут временные санкции с долларовыми операциями для Украины и с недвижимостью элит Украины в США. Хотя маловероятно, что они это сделают.
  12. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 08:11
    Потому что у Рубио и Уиткоффа законный выходной. Это вообще в Америке великий праздничный уикенд по случаю Дня Благодарения в четверг. Так что пусть xoxлы будут благодарны, что им уделили пару часов, урвали от заслуженного отдыха. А если еще ехать в офис, то прощай выходной, так что где отдыхали, там и принимали. Заметьте, не поленились в официальную сбрую (костюм, белая крахмальная рубашка, галстук) влезть, в отличие от xoxлoв, одетых непонятно во что, лишь чуть лучше бомжей.