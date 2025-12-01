Дополнительные расчёты БПЛА ВСУ должны остановить наступление ВС РФ под Сумами
Подтверждается информация о стягивании противником на Сумское направление дополнительных сил, по последним данным, командование украинской группировки перебросило под Сумы расчеты БПЛА. Об этом сообщает канал «Северный ветер».
Командующий Объединенной группировкой сил генерал Михаил Драпатый снова делает перестановку, пытаясь выстроить необходимую ему схему обороны, в том числе и на Сумском направлении. По данным нашей разведки, под Сумы переброшены подразделения так называемого «Украинского легиона», в частности операторы БПЛА в большом количестве. Их задача не только остановить наступление российских войск, но наносить удары по Курской области.
Противник продолжает наращивание числа расчетов БПЛА в Сумской области с целью сдержать продвижение группировки «Север», а также увеличить количество ударов по гражданским объектам на территории Курской области. Отмечена переброска расчетов БПЛА полугражданской организации «Украинский легион».
Ранее сообщалось, что противник стягивает в район линии Кияница — Хотень свежие силы, формируя ударный кулак, который должен будет выбить российские войска с территории Сумской области, а также создать угрозу повторного вторжения в Курскую. По имеющимся данным, командование ВСУ намерено развернуть не менее 10 тысяч военнослужащих из числа недавно мобилизованных.
Как предполагается, группировка создается специально под переговоры, чтобы продемонстрировать союзникам возможности ВСУ.
