Нанесены удары по Овидиополю, откуда выходили БЭК СБУ для атак танкеров
В ночь на 1 декабря российскими войсками были нанесены новые удары по объектам на подконтрольных силам киевского режима территориях.
Сообщается о многочисленных прилётах по Овидиополю Одесской области. Этот город расположен на восточном берегу Днестровского лимана.
По последним данным, именно оттуда СБУ пускала в ход безэкипажные катера для атак танкеров в акватории Чёрного моря. Напомним, что именно украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по коммерческим судам, заявив, что те являются частью «теневого флота России».
Российские дроны типа «Герань» атаковали комплекс складов и ангаров в прибрежной зоне одесского Овидиополя. Там возник пожар.
Украинская сторона заявляет о том, что БПЛА «было крайне затруднительно перехватить в связи с тем, что над Одесской областью навис густой туман».
Также серия ударов зафиксирована в Черниговской и Сумской областях. Там - прилёты по объектам инфраструктуры и пунктам размещения личного состава ВСУ, в том числе непосредственно в областных центрах.
Напомним, что, будучи с визитом в Киргизии, российский президент заявил, что боевые действия закончатся, как только ВСУ покинут занимаемые территории. Как известно, в американской версии плана мирного договора под этими территориями понимается Донбасс, а в Запорожской и Херсонской областях линию фронта предлагается «зафиксировать».
