ПВО отразила новую попытку Киева атаковать беспилотниками российские регионы
Киевская хунта продолжает предпринимать попытки нанесения ударов по топливно-энергетическому сектору России с помощью беспилотников самолетного типа. В ночь на понедельник, 1 декабря, Киев попытался атаковать сразу 11 российских регионов. Правда, небольшим количеством дронов.
Вторую ночь подряд атаки киевского режима не являются массированными. По данным военного ведомства, в течение ночи средствами ПВО сбито и перехвачено 32 беспилотника самолетного типа. На этот раз Киев попытался атаковать как можно больше объектов небольшим количеством дронов, но на разных направлениях. Поэтому украинские беспилотники сбивались и на южном, и на северном направлениях, и в центральной России.
По 4 БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем. По последствиям данных нет, об отражении атаки сообщили только в Ростове. По три дрона перехватили над Ленинградской областью и Азовским морем. Как заявил глава региона, повреждений на земле и пострадавших нет. Два БПЛА перехватили над Воронежской областью, обошлось без последствий. И по одному над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.
Однако накануне вечером противник атаковал Севастополь, в том числе и ракетами. Хотя ПВО атаку отразила, тяжелое ранение получила 15-летняя девочка. Об этом сообщили власти города.
