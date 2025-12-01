В Крыму ликвидирован агент ГУР МО Украины, пытавшийся подорвать офицера МО РФ

Российские силовики предотвратили теракт в Крыму, планируемый украинской военной разведкой. Агент ГУР МО Украины попытался оказать сопротивление и был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении офицера российского Минобороны, который готовил украинский агент по заданию куратора из ГУР МО Украины. По задумке противника, агент должен был заложить взрывное устройство в автомобиль офицера и подорвать его. При закладке СВУ его попытались взять силовики, но агент оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.На месте обнаружили самодельное взрывное устройство и средства связи с куратором. В ходе проведения оперативных мероприятий ФСБ удалось взять пособника киевского куратора, а также установить организатора теракта. Им оказался сотрудник ГУР МО Украины Фахриев Рустем.Возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Пособник заключен под стражу.

Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г. р. Один из его пособников, житель Республики Крым, задержан.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»