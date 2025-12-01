В Крыму ликвидирован агент ГУР МО Украины, пытавшийся подорвать офицера МО РФ

5 271 20
В Крыму ликвидирован агент ГУР МО Украины, пытавшийся подорвать офицера МО РФ

Российские силовики предотвратили теракт в Крыму, планируемый украинской военной разведкой. Агент ГУР МО Украины попытался оказать сопротивление и был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении офицера российского Минобороны, который готовил украинский агент по заданию куратора из ГУР МО Украины. По задумке противника, агент должен был заложить взрывное устройство в автомобиль офицера и подорвать его. При закладке СВУ его попытались взять силовики, но агент оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.



Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России.


На месте обнаружили самодельное взрывное устройство и средства связи с куратором. В ходе проведения оперативных мероприятий ФСБ удалось взять пособника киевского куратора, а также установить организатора теракта. Им оказался сотрудник ГУР МО Украины Фахриев Рустем.

Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г. р. Один из его пособников, житель Республики Крым, задержан.


Возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Пособник заключен под стражу.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +5
    Сегодня, 08:32
    ликвидирован агент
    Вот так и надо поступать с изменниками Родины. good
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 08:35
      Лучшее наказание для подрывников, это посадить пятой точкой на его же заряд и отправить к бандере.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 10:08
      Вот так и надо поступать с изменниками Родины.

      Лучше хватать, осуждать и потом публично вешать на площади... Также особо заботиться о родственников таких гадов, чтобы они тоже отвечали за своего урода. Здесь должна быть круговая ответственность родственников.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 08:39
    Хорошо, что организатора определили. По-моему это впервые так "куратор" прокололся.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Егоза
      Хорошо, что организатора определили. По-моему это впервые так "куратор" прокололся.

      А что толку? Ликвидировали исполнителя, повязали посредника. А организатор в/на Украине сидит и новых исполнителей ищет.
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:27
    что в последнее время агентов часто ликвидируют при оказании сопротивления...эти видать из кадровых или с большей подготовкой. Завербованные обычно сразу ничком падают.
  4. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 09:34
    Дело СМЕРШа живёт ;) Что хорошо.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 09:40
    Последнее фото на память о Крыме.

    1. stankow Звание
      stankow
      0
      Сегодня, 09:57
      А какое сопротивление оказал, оружие у него было ?
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 10:39
        Было. Граната РГД-5. При увеличении фото можно ее разглядеть.
  6. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 09:44
    При закладке СВУ его попытались взять силовики, но агент оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

    Правильный подход, ибо нефиг их брать живьем. Получение информации конечно важно, но не думаю что исполнителям известно о заказчиках.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 09:45
    Работы для ФСБ просто воз и маленькая тележка. Богата российская земля потенциальными предателями, как оказалось.

    Из Е-Бурга:

    ФСБ провела эксперимент по вербовке граждан
    Результаты неутешительны

    Свердловское управление ФСБ сымитировало работу вербовщиков, ловящих жителей обещанием лёгких денег.

    С 19 по 26 ноября в медиапространстве региона распространялись объявления о быстром анонимном заработке.

    Люди, поддавшись на наживку, переходили в специальный чат-бот, который пошагово вовлекал их в сценарии противоправной деятельности — от курьерских доставок до актов саботажа и дестабилизации городской инфраструктуры.

    Цифры говорят сами за себя: 28 800 просмотров объявлений, 176 человек перешли в чат-бот.

    Но самое страшное — 10 пользователей дошли до финального этапа, готовые стать преступниками, приняв участие в незаконных действиях.

    При отказе участники получали образовательный видеоролик о последствиях преступной деятельности, а при согласии — информацию об уголовной ответственности.

    Но главное уже было сделано — данные всех, кто выразил готовность пойти на преступление, переданы в правоохранительные органы.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +2
      Сегодня, 10:06
      Именно такой подход является наиболее эффективным для выявления потенциальных предателей.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 10:10
      Цитата: Товарищ Берия
      Богата российская земля потенциальными предателями, как оказалось.

      Вражеским спецслужбам есть из чего выбирать. Кроме неадекватных коренных жителей России имеется несколько миллионов гастарбайтеров и "беженцев". Неисчерпаемая "пятая колонна"
  8. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 10:33
    вот тот Рустем , что Умеров , так он с крымских татар есть . Ну а этот Рустем , что Фахриев , наверно тоже из тех же самых есть . Так что нечего удивляться , что Рустему Фахриеву подобные в Крыму имея таких "авторитетов- кумиров" как Рустем Умеров на Украине ,идут добровольно служить тому же самому режиму ,которому служат и Рустем Умеров в Киеве . Конечно , работу ФСБ облегчило бы создания СМЕРШа хотя бы на освобождённых от украинской оккупации территориях . Что делать на территориях остальной части России , я не знаю . В интернете есть "репортаж " россиян наблюдавших как недавно взрывается испытуемая баллистическая ракета на полигоне в России . Более радостных криков и возгласов , боле бурных оваций не услышишь даже по окончанию спектакля в театре ! Слава богу что не орали "бис" и не требовали повторить !!! Таких и среди русских ,желающих России неудачи во всём , всегда и везде , полным полно . И нечего тогда удивляться , что и русские по зову СБУ идут на диверсии против России на территориях и остальной России , а не только на бывших под оккупацией Украины в Крыму и на Донбассе...
    1. Ждущий Звание
      Ждущий
      0
      Сегодня, 10:43
      Ну они в ВОВ фашистам с удовольствием помогали. Не просто так же их выселил Сталин. Это только наши либерасты вопят про притеснение народов.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:37
    Им оказался сотрудник ГУР МО Украины Фахриев Рустем

    Земля стекловатой. Гореть в аду.
    Контразведчикам слава!
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:46
    Цитата: Товарищ Берия
    Но главное уже было сделано — данные всех, кто выразил готовность пойти на преступление, переданы в правоохранительные органы

    ст. 275 УК РФ. Государственная измена. Переход на сторону противника во время вооружённого конфликта. От 12 до 20 лет. Вот же ж д эбилы продажные и бестолковые. За 3 копейки потом себе всю жизнь испоганить.
    Наверное, в Ельцин Центр часто ходили.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:46
    Цитата: Silver99
    Лучшее наказание для подрывников, это посадить пятой точкой на его же заряд
    А ещё лучше, этот заряд засунуть ему в дупу. И подорвать
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:53
    Хороший финал у этой истории. Кормить и содержать предателя не придется.