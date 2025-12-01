Индийские лётчики без труда перейдут на Су-57 - «Блумберг»

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Индия и Россия поддерживают особые и привилегированные отношения в рамках стратегического партнёрства, и ожидается, что Нью-Дели рассмотрит возможность расширения военного сотрудничества. Источники сообщили, что переговоры будут касаться истребителей Су-57 и новой версии системы противовоздушной обороны С-500, хотя в ходе визита не ожидается заключения каких-либо соглашений.

Диалог будет сосредоточен и на расширении поставок ЗРК С-400 в Индию. Поставки будут осуществлены до 2027 года.