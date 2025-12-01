Индийские лётчики без труда перейдут на Су-57 - «Блумберг»

Индийские лётчики без труда перейдут на Су-57 - «Блумберг»

На этой неделе начнётся государственный визит президента России в Индию. Иностранная пресса на этом фоне выступает с прогнозами относительно того, какие темы для переговоров Нарендры Моди с Владимиром Путиным станут основными.

Американское информагентство «Блумберг» пишет о том, что, вероятно, будет обсуждаться будущий контракт в сфере оборонно-промышленного комплекса. В статье говорится, что Нью-Дели готовится закупать у России истребители пятого поколения Су-57, а также новейшие системы ПВО-ПРО С-500.

Bloomberg:

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Индия и Россия поддерживают особые и привилегированные отношения в рамках стратегического партнёрства, и ожидается, что Нью-Дели рассмотрит возможность расширения военного сотрудничества. Источники сообщили, что переговоры будут касаться истребителей Су-57 и новой версии системы противовоздушной обороны С-500, хотя в ходе визита не ожидается заключения каких-либо соглашений.

При этом утверждается, что непосредственно в ходе визита Владимира Путина в Дели контракт подписан не будет. Возможно подписание соглашений «о намерениях».

На данный момент Россия остаётся крупнейшим поставщиком вооружения для армии Индии. При этом Индия старается наращивать собственное производство и «диверсифицировать» поставки. Новейшие российские истребители необходимы Индии, чтобы расширить свой боевой авиапарк – в том числе на фоне известных напряжённых отношений с соседями, включая ядерный Пакистан.

На текущий момент в составе ВВС Индии примерно 180-190 российских истребителей и несколько батарей С-400.

«Блумберг» пишет, что индийские военные лётчики «без труда перейдут на пилотирование Су-57, так как прекрасно знакомы с российскими боевыми авиационными системами». Кроме того отмечается, что индийский концерн HAL способен заниматься ремонтом и техническим обслуживанием российских боевых самолётов различных модификаций.

Министр обороны Индии Р.К.Сингх:

Диалог будет сосредоточен и на расширении поставок ЗРК С-400 в Индию. Поставки будут осуществлены до 2027 года.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +4
    Сегодня, 09:06
    С индией договариваться очень сложно, может даже хуже чем с Трампом.
    Трамп каждый день фонтанирует противоположными мыслями, а Индия с полугодовой задержкой и тоже на 180, когда уже все приступили к исполнению.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 10:09
      Инфа была,что Индия после конфликта с Пакистаном решила ещё несколько дивизионов С-400 прикупить,уж сильно он им понравился в отражении атак со стороны паков hi..речь то ли о 8 то ли о 10 дивизионах.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 10:32
        Индия готовит крупнейшую сделку по оружию с Россией. По словам источников, Нью Дели хочет использовать визит Владимира Путина для начала переговоров о больших закупках. Индия начнет переговоры с Россией о приобретении истребителей Су-57 и системы ПРО С-500, когда прибудет Владимир Путин в начале декабря сообщает Bloomberg.

        Очевидно, что превосходный результат, продемонстрированный дивизионами С-400 в ходе перехвата пакистанских БРСД Shaheen-2 на дальности около 40 км и самолёта ДРЛОиУ Saab 2000 Erieye на удалении 314 км сподвиг индийскую сторону приобрести ещё более дальнобойную систему.

        Одна батарея С-500 может быть оснащена не только ЗУР 48Н6ДМ и 40Н6, но и перспективными 2-хступенчатыми тяжелыми противоракетами 77Н6-Н с предельной скоростью полёта порядка 3600 м/с и всотой перехвата - до 50 - 60 км при дальности действия до 500 км. ЗУР 77Н6-Н имеет компоновку, схожую с оной у ЗУР 9М82МДЭ системы С-300В4, но у 77Н6-Н гораздо более развитая разгонная ступень.


        https://t.me/RussianArms/20979
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 09:31
    Подсели индусы на С-400. Плохое брать не будут. Это же не дырявый еврейский кумпол wassat , и даже не распиаренные"пэтриоты"...
  3. Tarasios Звание
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 09:36
    Индия готова набрать росс. вооружений и технологий, это понятно. Не понятно только, собирается ли платить эта Индия, как и когда.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 09:50
    Передавать этим торгашам, находящимся под бритами, новейшие военные технологии будет величайшей глупостью.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:02
      Цитата: Vulpes
      Передавать этим торгашам, находящимся под бритами, новейшие военные технологии будет величайшей глупостью.

      Уступать Западу своё место на международном рынке вооружений - ещё большая глупость. А устаревшее оружие никому особо не нужно.
      МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия, продав за рубеж вооружений и военной техники (ВиВТ) на сумму 13,75 миллиарда долларов

      К тому же, экспортные варианты всегда имеют ограниченные возможности по сравнению с поставляемыми для ВС РФ. Индекс "Э" не зря в наименованиях ставится.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 10:11
        К тому же, индусы не первые приобретатели СУ-57Э.
        МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Алжирская сторона подтвердила приобретение у РФ истребителей пятого поколения Су-57Э, став тем самым первым экспортным заказчиком этого вида авиационной техники российской разработки.
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:04
    а, Индийцы катают тему уже очень давно. Может и возьмут. Коррупция с двух сторон может подвести..
  6. Poruchik77 Звание
    Poruchik77
    0
    Сегодня, 10:05
    Пилоты усы подкрутят и сядут за штурвалы. В Липецк сгоняют поучиться по программе "обучение необучаемых"
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:30
    Цитата: Tarasios
    Индия готова набрать росс. вооружений и технологий, это понятно. Не понятно только, собирается ли платить эта Индия, как и когда

    Полагаю, у нас тоже не дураки сидят. По два раза на грабли наступать, тем более детские. Нафиг нам их макулатура? Драхмы или чего там? Доллары/евро (под серый экспорт) или юани. И предоплату. wink
  8. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Сегодня, 10:34
    Не зря Нарендра Моди ездил фотографироваться с С400 после "Бури в Гималаях", да и невероятный труд Сергея Богдана на выставках тож окупается. А по поводу утечки технологий...в нынешние времена опасаться стоит скорее OSINT-разведки. Та же технология стелс была позаимствована США у СССР, так как у нас не смогли оценить важность работы Петра Уфимцева, и опубликовали его книжку в открытой печати, а вот американский переводчик Оверхользер сразу понял все возможности выведенных Уфимцевым формул. Кстати здесь на ВО вроде была по этому поводу публикация
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:00
    Ну вот, и процесс пошел! Дай-то бог!