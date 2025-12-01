Киев отверг два ключевых условия мирного плана Трампа

11 276 37
США и Украине не удалось договориться ни по одному из ключевых вопросов, представители Киева ссылались на украинскую Конституцию, которая не позволяет им принять предложения Вашингтона. Об этом пишет украинская пресса.

Киев полностью отверг основные условия России, заявив, что не будет отводить войска с территории Донбасса. При этом члены делегации ссылались на конституционные ограничения, мнение украинского общества, а также на «несоответствие условий реальной ситуации». По словам представителей Киева, украинская армия держит позиции и отступать не намерена, а у российской якобы не хватает сил и средств для завоевания Донбасса.



Так что Украина выступает за прекращение огня по текущей линии фронта с последующим обсуждением территориальных вопросов.

Также Киев отверг отказ от вступления в НАТО, снова ссылаясь на конституцию страны. Мол, курс в НАТО закреплен в основном документе государства и ничего с этим поделать нельзя. А вносить изменения в конституцию ради мирного соглашения в Киеве отказались, заявив, что это является «плохим прецедентом».

В общем, два самых ключевых пункта мирного плана Трампа Украиной были отвергнуты. Тем не менее спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вылетают в Москву, чтобы предоставить проект плана российскому президенту Владимиру Путину.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 09:08
    Где у хохлоты была конституция, тама кое-что выросло , а когда им надо , они быстренько о ней вспоминают.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 10:59
      Ирек,они вспоминают о Конституции,когда им это выгодно. Вообще то " по Конституции"- только Януквич является главой государства Украина. Американцы этих " деятелей" привели к власти,американцы пусть с ними и цацкаются. Наши - возились с " братским народом"- теперь разгребать придётся, всей стране.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:09
    ❝ Представители Киева ссылались на украинскую Конституцию ❞ —

    — Мы будем действовать в соответствии со своей Конституцией ...
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +5
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Представители Киева ссылались на украинскую Конституцию ❞ —

      — Мы будем действовать в соответствии со своей Конституцией ...

      Абсолютно верно!
      И Крым и Донбасс и Запорожская и Херсонская области - в составе России.
      А сейчас мы ещё и в Харьковской и в Сумской областях находимся!
      Пусть xoxлы время тянут, жвачку жуют, Конституцией жонглируют - время работает на нас!
      Чем больше они выпендриваются - тем злее к ним становится администрация Трампа, тем больше территорий они теряют, тем глубже Нэнька погружается во мрак блэкаута и начинает замерзать - сегодня уже зима началась, тем большее количество "вийсковых" отправляется на тот свет на встречу к Бандере, тем яростнее будут грызться между собой приспешники клоуна, которых он уже начал сдавать по одному и оптом!
      Время Зеленского заканчивается.
      Сценарий сериала "Слуга народа" придётся пересматривать.
      Президент Голобородько оказался кокаинистом, глобальным взяточником и кровавым маньяком, не ставящим ни во грош собственный народ.
      Вот только сами xoxлы этого не видят и знать об этом не хотят ни в коей мере. Лучше на корм червям пойти, чем признать, что лоханулись!..
      Верят в чудо.
      Это у них наследственное - всегда мечтали на чертях в Петербург за халявными черевичками летать к русской императрице, и чтоб вареники сами в сметане кувыркались и в рот запрыгивали.
      Сейчас маршрут в Петербург перекрыт - xoxлы на чертях летают в Брюссель и в Вашингтон.
      Скатертью дорога!
      Недолго осталось...
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +2
        Сегодня, 09:50
        Да все просто. Согласятся на все пункты, их нацики сметут. Так что продолжат до последней кастрюли. А там разведут руками, мол что могли, то сделали. Мы не сдались, просто Россия оказалась сильнее request
      2. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +2
        Сегодня, 10:10
        Время Зеленского заканчивается.
        Сценарий сериала "Слуга народа" придётся пересматривать.
        Президент Голобородько оказался кокаинистом, глобальным взяточником и кровавым маньяком

        Да уж, о Зеленском, - Остап Бендер отдыхает. Даже Мр. Д. Трамп,уж на что проныра, позавидовал "смотрите, куда бы этот парень не приехал, он отовсюду возвращается с деньгами". Но с Трампом он похоже проигрывает. Зато с лохами из Европы... он их надувает по полной. Чего стоит "союз желающих". Ничего не напоминает? Конечно! Бессмертный "союз меча и орала". Представляю, прижимистый финн достает бумажник и достает пачку денег. "В лучшие времена дам больше"
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 10:35
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Представители Киева ссылались на украинскую Конституцию ❞ —

      — Мы будем действовать в соответствии со своей Конституцией ...



      В соответствии с Конституцией США,когда в американские квартиры Умерова прийдут американские следователи и спросят откуда деньги,как уже приходили к Ермаку из НАБУ. Умеров пошёл по пути Ермака.Все закончится тем,что их всех просто пересажают.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +7
    Сегодня, 09:09
    Ну собственно на это и был весь расчёт у всех и в ЕС и в США - им нуна война.
    Сделали из Украины безропотных лохов, купив верхушку управленцев.
    1. belost79 Звание
      belost79
      +3
      Сегодня, 09:18
      Горе стране, попавшей под внешнее управление. Нам надо внимательно смотреть на Украину и помнить, что то же самое готовят нам: Тверские должны ненавидеть Новгородских, Ростовские - Липецких, и все время воевать друг с другом. Пока природные богатства выкачиваются с их земель.
    2. Василий М Звание
      Василий М
      0
      Сегодня, 10:49
      Если Штатам так нужна война, почему они тогда так настаивают на завершении активных боевых действий. Ведь логично предположить - что Европа вынуждена будет закупать у них оружие для украинцев. Но ведь пытаются давить и на нас ин на украинцев с целью прекращения стрелкотни - так или иначе
    3. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 10:54
      Они и с простым населением очень плотно работают через всевозможные фонды. И во всю используют хохлятское раболепие перед условным Западом.
  4. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 09:11
    Тем не менее спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вылетают в Москву, чтобы предоставить проект плана российскому президенту Владимиру Путину.

    Вот честно не могу понять, что они везут в Москву? Какой смысл, обсуждать неприемлемые для нас условия?
    Лохлы ссылаются на конституцию… так и у нас по конституции Херсонская и Запорожская области в составе России, так что торга быть не может.
    1. C-Real Звание
      C-Real
      +1
      Сегодня, 09:18
      Для того, чтобы сказать, - Смотрите какой прекрасный план мы им привезли, а они его отвергли. Русские не хотят мира, надо вводить ссанкции.
      1. Hagen Звание
        Hagen
        +3
        Сегодня, 09:34
        Цитата: C-Real
        Смотрите какой прекрасный план мы им привезли, а они его отвергли

        Мы его отвергать не станем. Просто после слова "но" перечислим свои пожелания.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 09:21
      Цитата: Охотовед 2
      Вот честно не могу понять, что они везут в Москву? Какой смысл, обсуждать неприемлемые для нас условия?

      Изображают бурную миротворческую деятельность. Вот "они" хорошие, а Украина и Россия - плохие, не хотят мира. На этом и дальше будут развивать свою деятельность, которая не предусматривает "в таких условиях" прекращение поставок оружия, разведданных и санкции.
    3. Fisherman Звание
      Fisherman
      +4
      Сегодня, 09:35
      в Москву они летят по более важным вопросам - по экономическим проектам с нами, в т.ч.обсуждать разделение сфер влияния. А Руина - просто повод для тусовки.
  5. Антоний Звание
    Антоний
    +5
    Сегодня, 09:15
    Отличная новость! Теперь надо заявить права как минимум на все левобережье (ну раз они от мира отказались, а мы неоднократно заявляли, что следующие мирные условия будут еще жестче).
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 09:46
      Цитата: Антоний
      следующие мирные условия будут еще жестче).

      Если враг не сдается, его уничтожают!
  6. medium roast Звание
    medium roast
    +1
    Сегодня, 09:24
    Jared Kushner this will B the 29th peace plan... straight from Kike Central - five story cement walls w wire and kike eyes TY the top... the pedophile anti christ sect..
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:27
    Киев полностью отверг основные условия России, заявив, что не будет отводить войска с территории Донбасса.
    Значит добивать нациков. И не только на Донбассе.
  8. Злoй Звание
    Злoй
    +2
    Сегодня, 09:29
    Выборы президента на окраине не проводятся видимо тоже, согласно конституции?
    1. faiver Звание
      faiver
      -1
      Сегодня, 09:34
      а есть какой то толк что выборы проводятся у нас? bully
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:38
    Что Трамп обещал сделать с краиной после "Дня Благодарения",если кохлы заартачатся??Забыл,однако...
    Результатов ноль.....и чего было попусту трепаться.
    Вот теперь Трампа выставили пустобрёхом и кохлы, и доморощенные недруги..
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:55
    курс в НАТО закреплен в основном документе государства и ничего с этим поделать нельзя

    Вот же ж женщины с низкой социальной ответственностью. laughing В 2019 Порошенко в одно лицо, может Рада одобряла, в общем без референдума, внёс НАТО в Конституцию, а теперь нельзя им. Сказали бы, что нацики им голову оторвут, если что. Так честнее было бы. Ах, да, нациков там нет и Зеля не лох.
    Цитата: Пауль Зиберт
    А сейчас мы ещё и в Харьковской и в Сумской областях находимся!

    + Днепропетровской и Николаевской. what
  11. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 10:02
    трудно представить более проигрышный вариант для России , если эта Украинская власть согласилась бы сейчас вывести ВСУ из Донбасса и на этом стоп войне и привет Миру .А как же Запорожская и Херсонские области , которые по Конституции России есть её территория ? А как же с выходом того что останется , в таком случае от Украины на её юге , к Чёрному морю и к Одессе и Николаеву конкретно .
    Даже если будет договор , что на послевоенной Украине не должно быть иностранных военных баз , НАТО и ЕС скинется огромными деньгами и для Украины лет за десять построят в Одессе такую украинскую ВМБ , что она будет самой большой среди всех баз что есть на Чёрном и Средиземном морях . И за десять лет в Николаеве ЕС и НАТО скинувшись огромными деньжищами , построят для Украины украинский ВМФ , по мощи уступающий примерно только ВМФ США и Китая . И это будет не иностранная а украинская база украинского ВМФ , и это будет не иностранный флот дислоцированный в Одессе , а это будет и украинская база и украинский ВМФ в Одессе . А России это надо , если нынче оставить Украину с выходом к Чёрному морю ???
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 10:44
      В наших условиях оговариваются численность и состав вооружённых сил 404.
  12. Pleiades Звание
    Pleiades
    -1
    Сегодня, 10:04
    The sponsored Zelensky rejects the demands of the sponsor Trump.
    Now Trump should achieve Peace Through Strength, and send 2 nuclear driven and armed submarines to within weapon range of Ukraine, to Force Zelensky to Peace.
    Because force is clearly the only language Zelensky understands.
    Russia proved it.
    Now it's upto United States to prove it.
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:08
    Результат был предсказуем. Мне понравилась отмазка с отсылкой на конституцию страны, жаль что принимающие участие в переговорах американцы не обратили внимания на то факт, что про конституцию на Украине вспоминают только в подобных случаях, а так она что есть, что нет.
  14. navigator777 Звание
    navigator777
    -3
    Сегодня, 10:20
    Цитата: Антоний
    Отличная новость! Теперь надо заявить права как минимум на все левобережье (ну раз они от мира отказались, а мы неоднократно заявляли, что следующие мирные условия будут еще жестче).

    Не думаю, теперь придется разрушить до основания все оставшиеся города, в Донбассе, Запорожье и Херсонской области, потерять десятки тысяч людей убитыми, сотни миллиардов долларов на войну, а потом сотни миллиардов долларов на восстановление того что сами разрушали, не думаю что это отличная новость При этом не факт что они потом согласятся идти на переговоры.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:22
    404 больше кого бояться ,Европу что-ли?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 10:58
      Больше боятся Ротшильдов , чем Рокфеллеров конечно же , они и ближе и банк там личный у Зеленского во Франции и другие "плюшки" в Британии.
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 10:26
    Тем не менее спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вылетают в Москву, чтобы предоставить проект плана российскому президенту Владимиру Путину.

    Зря сгоняет. Ну, разве что пельменей и блинов налопается. Лишь бы не обожрался, болезней...request
  17. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 10:33
    Цитата: Васян1971
    Тем не менее спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вылетают в Москву, чтобы предоставить проект плана российскому президенту Владимиру Путину.

    Зря сгоняет. Ну, разве что пельменей и блинов налопается. Лишь бы не обожрался, болезней...request

    Дальнейшие действия нужно согласовать, не хотят, значит Трамп и Путин будут принуждать, вот увидите.
  18. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 10:48
    Цитата: navigator777
    Не думаю, теперь придется разрушить до основания все оставшиеся города, в Донбассе, Запорожье и Херсонской области, потерять десятки тысяч людей убитыми, сотни миллиардов долларов на войну, а потом сотни миллиардов долларов на восстановление того что сами разрушали, не думаю что это отличная новость При этом не факт что они потом согласятся идти на переговоры.

    Как раз никакие переговоры с ними не нужны. Забираем все 4 области. Руинированные? Плохо конечно, но что делать.
  19. Попов И.П. Звание
    Попов И.П.
    0
    Сегодня, 10:51
    Ну и насмешили: страна 404 и Конституция! А то что они ее меняли практически под каждого . очередного Президента, это ничего? А по какой Конституции был гос. переворот 2014 года? а по какой Конституции просроченный Зеля до сих пор руководит 404? А то что председателя Конституционного суда 404, отказавшегося подтвердить продления полномочий Зе по команде последнего охрана просто не пускает на рабочее место, это как? Такова она колыбель демократии 404. В этой ситуации два выхода: 1. Ликвидация упомянутой Конституции вместе с укрогосударственностью. 2. США разбираются по полной с гарантом укроКонституции Зелей по 48 млрд у.е. западной помощи, выведенной через эстонские банки на личные счета
  20. Тигр Звание
    Тигр
    0
    Сегодня, 10:51
    Вот, клоуны дешевые! )))
    А что там со ст.10 в Конституции Украины, ась?!
    Коза с русской! фамилией Ивановская занимающая на западный манер по шведски! должность "омбудсмен" пытается запрещать на Украине язык, на котором общаются более 50% населения - нарушая Конституцию Украины, получается..! laughing
    Чубатые пытаются жить по принципу "здесь - вижу! а, вот, здесь - неа, не вижу!"
  21. Атрина Звание
    Атрина
    0
    Сегодня, 10:52
    Да, "украинская армия держит позиции". Киборги ДАП держат :)
    Пусть держат: без российской Одессы в Черном море проблемы и риски будут всегда. Дешевле отжать Одессу, чем до конца столетия конвои запускать и раны зализывать