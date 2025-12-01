Киев отверг два ключевых условия мирного плана Трампа

США и Украине не удалось договориться ни по одному из ключевых вопросов, представители Киева ссылались на украинскую Конституцию, которая не позволяет им принять предложения Вашингтона. Об этом пишет украинская пресса.Киев полностью отверг основные условия России, заявив, что не будет отводить войска с территории Донбасса. При этом члены делегации ссылались на конституционные ограничения, мнение украинского общества, а также на «несоответствие условий реальной ситуации». По словам представителей Киева, украинская армия держит позиции и отступать не намерена, а у российской якобы не хватает сил и средств для завоевания Донбасса.Так что Украина выступает за прекращение огня по текущей линии фронта с последующим обсуждением территориальных вопросов.Также Киев отверг отказ от вступления в НАТО, снова ссылаясь на конституцию страны. Мол, курс в НАТО закреплен в основном документе государства и ничего с этим поделать нельзя. А вносить изменения в конституцию ради мирного соглашения в Киеве отказались, заявив, что это является «плохим прецедентом».В общем, два самых ключевых пункта мирного плана Трампа Украиной были отвергнуты. Тем не менее спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вылетают в Москву, чтобы предоставить проект плана российскому президенту Владимиру Путину.

